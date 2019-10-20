Футбол

ЧемпионатЧемпионатМанчестер Юнайтед — Ливерпуль 1:1 (2-й тайм)

Манчестер Юнайтед — Ливерпуль
1 – 1
Матч завершён
Чемпионат Англии, сегодня
Стадион «Олд Траффорд»
Маркус Рэшфорд
36′
60′
Дивок Ориги
Алекс Окслейд-Чемберлен
70′
Фабиньо
71′
Джордан Хендерсон
Адам Лаллана
82′
Джорджиньо Вейналдум
Наби Кейта
Маркус Рэшфорд
Антони Марсьяль
84′
85′
Адам Лаллана
Андреас Перейра
Брэндон Уильямс
90′+4′
Нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рашфорд на 36-й минуте открыл счёт в матче 9-го тура чемпионата Англии с «Ливерпулем» (в данный момент счёт 1:0, идёт 1-й тайм). Линделёф забрал мяч у Ориги, что привело к контрвыпаду «Манчестер Юнайтед» по правому флангу.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Футбол, АПЛ, Манчестер Юнайтед - Ливерпуль, прямая текстовая онлайн трансляция

Sport.ru10:43

Гвардиола рассказал, почему не будет смотреть матч «МЮ» — «Ливерпуль»

Sportbox.RU02:51

Рой Кин: «Нужно выходить на матч как на войну, а футболисты обнимаются и целуются»

Спорт-Экспресс12:57

«Манчестер Юнайтед» — «Ливерпуль»: Рашфорд открыл счёт

Чемпионат12:10

«Манчестер Юнайтед» — «Ливерпуль»: де Хеа и Алиссон — в стартовых составах, Салах матч пропустит

Sport24.ru10:46

«Манчестер Юнайтед» – «Ливерпуль». Стартовые составы

Советский спорт10:37

Гвардиола рассказал, почему не будет смотреть матч «МЮ» — «Ливерпуль»

Матч ТВ02:51
Показать все источники
Автоматически обработано 7035 источников, обновлено в 13:15, Ашберн
Политика

Марин Ле Пен призвала исключить Турцию из НАТО

Лидер французской партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен высказалась за приостановку членства Турции в Североатлантическим альянсом в связи с проводимой ею операцией на северо-востоке Сирии.
Взгляд.ру 13:06
Экономика

«Российский учебник» продали за 6 млрд рублей

Группа "Эксмо-АСТ" закрыла сделку по продаже корпорации "Российский учебник", ее сумма составила 6 млрд рублей, сообщил в пятницу ТАСС президент группы Олег Новиков.
ТАСС 18 октября в 12:03
Наука

Удалось замедлить старение морских свинок

МедиаПоток вчера в 09:41
Армия и оружие

СМИ рассказали об оснащении модернизированного «Адмирала Нахимова»

Оснащенный современными средствами ПВО, «Адмирал Нахимов» в своем арсенале будет иметь и гиперзвуковую противокорабельную крылатую ракету «Циркон», передает СМИ.
Коммерсантъ вчера в 21:35
Происшествия

На прибывшем в Таллин из Финляндии пароме нашли тела мужчины и женщины

РБК 08:57
Происшествия

В КБР полицейский убил своего коллегу в драке

В Нальчике полицейский убил своего коллегу из другого региона во время драки.
Российская газета вчера в 09:39
Общество

Грузинские актеры устроили протест из-за гастролей российского театра

Известия 12:01
Происшествия

Семьи погибших при прорыве дамбы получат по миллиону рублей

Семьи погибших при прорыве дамбы на золотодобывающей артели в Красноярском крае получат по миллиону рублей.
Вечерняя Москва 09:45
Шоу-бизнес

Зеленский с супругой гостили у Заворотнюк

В конце программы Заворотнюк призналась, что дружит с Зеленским и его супругой и даже неоднократно принимала их у себя дома, передаёт ФАН.
News.ru 09:41
Армия и оружие

Турецкая армия взяла под контроль сирийский Рас-эль-Айн

Турецкая армия взяла под контроль приграничный сирийский город Рас-эль-Айн. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал «Al Arabiya».
Рифей-Пермь 11:12
Шоу-бизнес

Фото: 5-летняя дочь Тимати познакомилась с новорожденным братом

Дочь Тимати и Алены Шишковой познакомилась со своим новорожденным братом. Сына артисту подарила модель и блогер Анастасия Решетова.
РЕН ТВ 06:56
Единоборства

Турнир по ММА в Краснодарском крае завершился массовой дракой

В Краснодарском крае в городе Сочи 19 октября прошел масштабный турнир по ММА Fight Nights Global 95.
Регион online 02:40
Армия и оружие

Ростех разрабатывает стрелковое оружие в новых калибрах

ТАСС 17 октября в 20:35
Теннис

Андрей Рублёв выиграл «ВТБ Кубок Кремля»

В первом сете финального матча Адриан Маннарино навязал Рублёву борьбу, выиграв четыре гейма, однако забрать сет не сумел: 6:4, первая партия осталась за хозяином корта.
Газета Metro 12:04
Общество

Москвичей предупредили о летней погоде на следующей неделе

Глава Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что в Москве на следующей неделе температура будет как летом, передает "Интерфакс".
Газета.Ru 06:27
Политика

Конгресс США потребовал признать «Азов» террористической организацией

Добровольческий батальон "Азов" Национальной гвардии Украины могут признать в США террористической организацией – с соответствующим ходатайством к Госдепартаменту обратились 39 членов конгресса во главе с председателем комитета по противодействию терроризму Максом Розом.
Газета.Ru вчера в 04:39
Общество

Диетологи назвали продукты, которые «никогда нельзя есть»

РИА Новости 04:32
Происшествия

В Петербурге маршрутка столкнулась с трамваем

Травмы при столкновении маршрутки с трамваем на улице Десантников в Красносельском районе Петербурга в воскресенье вечером, по уточненным данным, получили 16 человек.
ТАСС 12:04
Общество

Илон Маск выступил на форуме в Краснодаре

Основатель компании SpacX и генеральный директор Tesla Илон Маск выступил на краснодарском бизнес-форуме "Дело за малым!" по видеосвязи.
РИА Новости 18 октября в 18:14
Культура

Назван самый популярный сериал на Netflix

Стриминговый сервис Netflix назвал свои самые популярные сериалы. Об этом сообщает портал Deadline.
Lenta.ru 17 октября в 11:08
Общество

Российскому миллиардеру пригрозили арестом активов в Британии

Суд в Великобритании может заморозить активы российского миллиардера Фархада Ахмедова из-за его отказа выплачивать бывшей жене сотни миллионов фунтов стерлингов.
Lenta.ru 08:22
Армия и оружие

В Минобороны РФ назвали цели создания «Военно-строительной компании»

В пятницу, 18 октября, президент РФ Владимир Путин подписал указ о создании «Военно-строительной компании».
RuNews24.ru 18 октября в 20:25
Футбол

Карпин: сказал в перерыве, чтобы ещё три пропустили

Metaratings вчера в 14:59
Армия и оружие

Американцы бросили свою военную базу в Сирии

Группу российских журналистов из разных СМИ к оставленной американцами базе сопровождали спецназовцы сирийской армии, а также российская военная полиция.
Хакасия-Информ вчера в 05:38
Спорт

Решение по РУСАДА могут вынести при новом президенте WADA

WADA собирается вынести решение по санкциям в отношении РУСАДА на внеочередном исполкоме Всемирного антидопингового агентства, об этом заявил Джонатан Тейлор, являющийся председателем комитета WADA по соответствию.
Sport.ru 05:14
Политика

Федотов возглавит в ВШЭ кафедру по правовым аспектам ИИ

Глава Совета при президенте РФ по правам человека Михаил Федотов рассказал РИА Новости, что планирует возглавить в НИУ Высшая школа экономики кафедру ЮНЕСКО, посвященную правам человека в сфере информации и интеллектуальной собственности, особое внимание в деятельности кафедры будет уделено правовым проблемам развития искусственного интеллекта.
РИА Новости 12:45
Происшествия

Каршеринговый автомобиль перевернулся у здания Минобороны в Москве

Каршеринговый автомобиль перевернулся в Москве на Фрунзенской набережной.
РБК 12:39
Общество

ПФР сообщил о возможности досрочного выхода на пенсию

В Пенсионном фонде России проинформировали россиян предпенсионного возраста о том, что они могут досрочно выйти на пенсию при соблюдении нескольких условий.
Вести.Ru 04:31
Политика

В Великобритании признали Путина главным на Ближнем Востоке

Президент России Владимир Путин стал самым влиятельным иностранным лидером на Ближнем Востоке.
Lenta.ru 09:31
Шоу-бизнес

Маргарита Симоньян в третий раз стала мамой

Напомним, что у Симоньян и Кеосаяна уже есть двое детей: 6-летняя дочь Марьяна и 5-летний сын Баграт.
Woman.ru вчера в 07:20
Как работают Яндекс.Новости?
Чемпионат Англии по футболуБольше новостей по теме
Главное