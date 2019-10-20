Футбол

LegalbetLegalbet«Манчестер Юнайтед» – «Ливерпуль»: прогноз на футбол от Ровшана Аскерова

Эксперт сайта Legalbet Ровшан Аскеров предлагает две ставки на матч АПЛ. Самый титулованный клуб АПЛ идёт на 12-м месте с 9 очками после 8 туров и встречается с одним из самых принципиальных соперников. Нет лучшего подарка для зрителей в Театре Мечты, чем скальп скаузеров.
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«Манчестер Юнайтед» – «Ливерпуль»: прогноз на футбол от Ровшана Аскерова

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Норвежский футболист и футбольный тренер. Выступал на позиции нападающего. После завершения карьеры игрока тренировал резервный состав «Манчестер Юнайтед», «Кардифф Сити» и «Молде». В настоящее время является главным тренером «Манчестер Юнайтед».
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