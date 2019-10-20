Футбол
Legalbet«Манчестер Юнайтед» – «Ливерпуль»: прогноз на футбол от Ровшана Аскерова
Эксперт сайта Legalbet Ровшан Аскеров предлагает две ставки на матч АПЛ. Самый титулованный клуб АПЛ идёт на 12-м месте с 9 очками после 8 туров и встречается с одним из самых принципиальных соперников. Нет лучшего подарка для зрителей в Театре Мечты, чем скальп скаузеров.
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Футбол
«Арсенал» и «Сочи» сыграли вничью в матче РПЛ
Футболисты тульского «Арсенала» сыграли вничью с «Сочи» в матче 13-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
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Уточняется, что разбомблена была американская база Клейб со взлётно-посадочной полосой для военно-транспортных самолётов.
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«Динамо» и «Краснодар» объявили составы на матч 13-го тура премьер-лиги.
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Следственный комитет возбудил уголовное дело после того, как в Екатеринбурге при проведении ремонтных земляных работ двое рабочих попали под обрушение грунта и погибли.
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После главного боя вечера на турнире ММА Fight Nights Global 95 в Сочи между российским бойцом Али Багаутиновым и казахстанцем Жалгасом Жумагуловым произошла массовая драка.
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Ученые нашли в организме немецких детей одиннадцать видов микропластика
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Установлен мировой рекорд по длительности беспосадочного авиаперелёта
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ПФР сообщил о возможности досрочного выхода на пенсию
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