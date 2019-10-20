Футбол

LegalbetLegalbet«Манчестер Юнайтед» – «Ливерпуль»: прогноз на футбол от Ровшана Аскерова

Манчестер Юнайтед — Ливерпуль
1 – 1
Матч завершён
Чемпионат Англии, сегодня
Стадион «Олд Траффорд»
Маркус Рэшфорд
36′
60′
Дивок Ориги
Алекс Окслейд-Чемберлен
70′
Фабиньо
71′
Джордан Хендерсон
Адам Лаллана
82′
Джорджиньо Вейналдум
Наби Кейта
Маркус Рэшфорд
Антони Марсьяль
84′
85′
Адам Лаллана
Андреас Перейра
Брэндон Уильямс
90′+4′
Эксперт сайта Legalbet Ровшан Аскеров предлагает две ставки на матч АПЛ. Самый титулованный клуб АПЛ идёт на 12-м месте с 9 очками после 8 туров и встречается с одним из самых принципиальных соперников. Нет лучшего подарка для зрителей в Театре Мечты, чем скальп скаузеров.
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