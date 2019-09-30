«Манчестер Юнайтед» на своем поле не сумел переиграть «Арсенал» в матче 7-го тура АПЛ. Встреча завершилась со счетом 1:1. Хозяева открыли счет в концовке первого тайма благодаря дальнему удару Скотта Мактомини. «Канониры» отыгрались в середине второго игрового отрезка.

«Манчестер Юнайтед» и «Арсенал» сыграли вничью на «Олд Траффорд»

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