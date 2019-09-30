Футбол

Газета.RuГазета.Ru«МЮ» и «Арсенал» разошлись миром в матче чемпионата Англии

Манчестер Юнайтед — Арсенал
1 – 1
Матч завершён
Чемпионат Англии, сегодня
Стадион «Олд Траффорд»
10′
Кэлум Чемберс
Маркус Рэшфорд
27′
Андреас Перейра
32′
Эшли Янг
41′
Скотт Мактомини
45′
55′
Лукас Торрейра
Дани Себальос
58′
Пьер-Эмерик Обамеянг
Джесси Лингард
68′
Джесси Лингард
Фред
74′
Андреас Перейра
Мэйсон Гринвуд
74′
75′
Николас Пепе
Райсс Нелсон
77′
Гранит Джака
80′
Букайо Сака
Джо Уиллок
В матче 7-го тура английской Премьер-лиги "Манчестер Юнайтед" сыграл вничью с "Арсеналом". Встреча на стадионе "Олд Траффорд" закончилась со счетом 1:1. Как итог, "манкунианцы" набрали 9 очков и поднялись на 10-е место в турнирной таблице АПЛ.
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