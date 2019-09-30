В матче 7-го тура английской Премьер-лиги "Манчестер Юнайтед" сыграл вничью с "Арсеналом". Встреча на стадионе "Олд Траффорд" закончилась со счетом 1:1. Как итог, "манкунианцы" набрали 9 очков и поднялись на 10-е место в турнирной таблице АПЛ.

«МЮ» и «Арсенал» разошлись миром в матче чемпионата Англии

Культура Коллектив «Ленкома» просит назначить худруком театра Марка Варшавера Коллектив театра "Ленком" обратился с просьбой к министру культуры РФ и департаменту культуры Москвы с просьбой назначить Марка Варшавера директором - худруком театра, сообщил РИА Новости глава общественного объединения "Столичный цех деятелей культуры" Лев Ланцман.

Игры Владельцы ПК смогут играть в Call of Duty: Mobile уже в октябре С 1 октября 2019 года геймеры смогут играть в Call of Duty: Mobile при помощи клавиатуры и мыши на ПК.

Происшествия В США число жертв вейпов увеличилось до 15 человек В Соединенных Штатах число связанных с вейпингом смертей увеличилось до 15.

Общество В центре Блохина уволили и.о. завотделения Заместителя директора НИИ детской онкологии и гематологии (подведомственное учреждение НМИЦ имени Н. Н. Блохина) профессора, д.м.н. Георгия Менткевича уволили с должности и.о. заведующего отделением.

Здоровье Популярное лекарство от изжоги отзывают из аптек по всему миру Вопрос об использовании препаратов с действующим веществом ранитидин, применяемым для лекарств от изжоги, поднялся после обнаружения в нем Н-нитрозодиметиламина (NDMA) – потенциального канцерогена.

Здоровье 16 ФАПов ввели в эксплуатацию в Забайкалье 16 фельдшерско-акушерских пунктов появилось в Забайкалье в 2019 году.

Авто Новая генерация Skoda Octavia дебютирует 11 ноября Golf VIII получит свою мировую премьеру в октябре, а его кузен-чех в кузове лифтбек будет представлен 11 ноября в Праге.

Общество Налоговая служба выявила новый вид мошенничества О мошенничестве с фальшивыми уведомлениями о налогах сообщили в Федеральной налоговой службе, передаёт РБК.

Технологии Сколтех и ТУСУР занялись разработкой единого стандарта для «интернета вещей» Архитектура сети при работе систем интернета вещей состоит из большого количества устройств, передающих данные на базовую станцию.

Политика Кремль отреагировал на данные о новом повышении пенсионного возраста В Кремле не обсуждают тему повышения пенсионного возраста на три года, этого на повестке нет, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Политика Рейсы МАУ в Алматы оказались убыточными из-за облета России «Запрет использования воздушного пространства РФ для украинских перевозчиков привел к значительному увеличению продолжительности рейса Киев — Алматы — с 5 ч 20 мин до 6 ч 35 мин — и, соответственно, дополнительным расходам, покрыть которые не представляется возможным даже с учетом эффекта от транзитных перевозок», — говорится в сообщении.

Шоу-бизнес Алена Водонаева опубликовала неудачный снимок с тремя ногами Поклонники отметили, что фотограф, скорее всего, неудачно отредактировал снимок, в результате чего Водонаева стала обладательницей третьей ноги.

Происшествия На Сахалине санитарка интерната насмерть обварила ребенка в ванне Как сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по Сахалинской области, по предварительной версии, ребенок погиб из-за ошибки палатной санитарки отделения милосердия дома-интерната.

Авто Эксперты рассказали, нужно ли прогревать двигатель зимой Эксперты Car.ru выяснили, нужно ли греть мотор зимой на самом деле.

Спорт Ласицкене стала первой трехкратной чемпионкой мира в прыжках в высоту Россиянка Мария Ласицкене стала первой в истории трехкратной чемпионкой мира в прыжках в высоту, сообщает ТАСС.

Музыка Metallica отменила концерты из-за болезни вокалиста Рок-группа Metallica сообщила фанатам из Австралии и Новой Зеландии об отмене концертов. Причиной стало лечение вокалиста Джеймса Хэтфилда.

Шоу-бизнес Сергей Лазарев год скрывал рождение дочери Обо всем Сергей Лазарев рассказал Лере Кудрявцевой в рамках шоу «Секрет на миллион».

Общество Россияне считают границей бедности доход 12,5 тыс. рублей По оценкам премьер-министра РФ Дмитрия Медведева, в России проживает более 19 млн человек (13% россиян от общего населения страны) с доходами ниже прожиточного минимума.

Армия и оружие Минобороны опубликовало видео пуска ракеты «Тополь-М» с Плесецка Министерство обороны опубликовало в твиттере видеозапись учебно-боевого пуска межконтинентальной баллистической ракеты "Тополь-М" с космодрома Плесецк.

Общество Штрафы для уклонистов от армии могут поднять в 6 раз Начальник Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ генерал-лейтенант Евгений Бурдинский заявил, что штрафы для тех, кто пытается уклониться от службы в армии, могут вырасти в шесть раз.

Общество Путин подписал закон о льготах для огородников и садоводов Президент Владимир Путин подписал закон, приводящий Налоговый кодекс в соответствие с нормами закона о садоводстве и огородничестве и вводящий налоговые льготы для садоводов и огородников.

Спорт Спортсменок возмутила слишком интимная видеосъёмка на ЧМ в Дохе На чемпионате мира по лёгкой атлетике в Дохе опробовали новый формат видеосъёмки — камера показывала готовящихся к старту спортсменов сзади и снизу.