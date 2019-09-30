Футбол
Вести.Ru«Манчестер Юнайтед» и «Арсенал» победителя не выявили
Чемпионат Англии, сегодня
Стадион «Олд Траффорд»
|10′
Кэлум Чемберс
Маркус Рэшфорд
|27′
Андреас Перейра
|32′
Эшли Янг
|41′
Скотт Мактомини
|45′
|55′
Лукас Торрейра
Дани Себальос
|58′
Пьер-Эмерик Обамеянг
Джесси Лингард
|68′
Джесси Лингард
Фред
|74′
Андреас Перейра
Мэйсон Гринвуд
|74′
|75′
Николас Пепе
Райсс Нелсон
|77′
Гранит Джака
|80′
Букайо Сака
Джо Уиллок
|55%
|Владение мячом
|45%
|80%
|Процент точных передач
|77%
|5
|Удары в сторону ворот
|2
|4
|Удары в створ ворот
|6
|5
|Сейвы вратарём
|3
|2
|Офсайды
|4
|8
|Угловые
|7
|10
|Отборы
|6
|18
|Фолы
|13
|4
|Желтые карточки
|2
|–
|Красные карточки
|–
Манчестер Юнайтед
Расстановка 4‑5‑1
1
Де Хеа
18
Янг
2
Линделёф
5
Магуайр
38
Туанзебе
26
Гринвуд
39
Мактомини
17
Фред
6
Погба
21
Джеймс
10
Рэшфорд
1
Лено
21
Чемберс
5
Папастатопулос
23
Луиз
31
Колашинац
8
Себальос
34
Джака
29
Гендузи
24
Нелсон
14
Обамеянг
28
Уиллок
Арсенал
Расстановка 4‑3‑3
Седьмой тур английской премьер-лиги завершился матчем между "Манчестер Юнайтед" и "Арсеналом". Встреча закончилась вничью 1:1. Перед самым перерывом лондонцы неудачно разыграли угловой. Последовала быстрая контратака "МЮ", которую завершил шотландский полузащитник Скотт Мактоминей.
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