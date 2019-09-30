Седьмой тур английской премьер-лиги завершился матчем между "Манчестер Юнайтед" и "Арсеналом". Встреча закончилась вничью 1:1. Перед самым перерывом лондонцы неудачно разыграли угловой. Последовала быстрая контратака "МЮ", которую завершил шотландский полузащитник Скотт Мактоминей.

«Манчестер Юнайтед» и «Арсенал» победителя не выявили

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