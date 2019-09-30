Футбол

Вести.RuВести.Ru«Манчестер Юнайтед» и «Арсенал» победителя не выявили

Манчестер Юнайтед — Арсенал
1 – 1
Матч завершён
Чемпионат Англии, сегодня
Стадион «Олд Траффорд»
10′
Кэлум Чемберс
Маркус Рэшфорд
27′
Андреас Перейра
32′
Эшли Янг
41′
Скотт Мактомини
45′
55′
Лукас Торрейра
Дани Себальос
58′
Пьер-Эмерик Обамеянг
Джесси Лингард
68′
Джесси Лингард
Фред
74′
Андреас Перейра
Мэйсон Гринвуд
74′
75′
Николас Пепе
Райсс Нелсон
77′
Гранит Джака
80′
Букайо Сака
Джо Уиллок
Седьмой тур английской премьер-лиги завершился матчем между "Манчестер Юнайтед" и "Арсеналом". Встреча закончилась вничью 1:1. Перед самым перерывом лондонцы неудачно разыграли угловой. Последовала быстрая контратака "МЮ", которую завершил шотландский полузащитник Скотт Мактоминей.
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