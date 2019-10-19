"Манчестер Юнайтед" и "Ливерпуль" сыграли вничью на "Олд Траффорд" в рамках девятого тура АПЛ.

МЮ и «Ливерпуль» сыграли вничью в Манчестере

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