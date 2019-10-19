В матче девятого тура Английской премьер-лиги (АПЛ) «Манчестер Юнайтед» на своём поле не сумел победить лидера текущего чемпионата «Ливерпуль». Матч, проходивший на стадионе «Олд Траффорд», завершился со счётом 1:1. В составе хозяев забил Маркус Рашфорд, у гостей отличился Адам Лалланна.

«Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуль» сыграли вничью в АПЛ

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