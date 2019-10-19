Футбол

RT на русскомRT на русском«Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуль» сыграли вничью в АПЛ

Манчестер Юнайтед — Ливерпуль
1 – 1
Матч завершён
Чемпионат Англии, сегодня
Стадион «Олд Траффорд»
Маркус Рэшфорд
36′
60′
Дивок Ориги
Алекс Окслейд-Чемберлен
70′
Фабиньо
71′
Джордан Хендерсон
Адам Лаллана
82′
Джорджиньо Вейналдум
Наби Кейта
Маркус Рэшфорд
Антони Марсьяль
84′
85′
Адам Лаллана
Андреас Перейра
Брэндон Уильямс
90′+4′
В матче девятого тура Английской премьер-лиги (АПЛ) «Манчестер Юнайтед» на своём поле не сумел победить лидера текущего чемпионата «Ливерпуль». Матч, проходивший на стадионе «Олд Траффорд», завершился со счётом 1:1. В составе хозяев забил Маркус Рашфорд, у гостей отличился Адам Лалланна.
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