В матче девятого тура Английской премьер-лиги (АПЛ) «Манчестер Юнайтед» на своём поле не сумел победить лидера текущего чемпионата «Ливерпуль». Матч, проходивший на стадионе «Олд Траффорд», завершился со счётом 1:1. В составе хозяев забил Маркус Рашфорд, у гостей отличился Адам Лалланна.

«Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуль» сыграли вничью в АПЛ

Авто Легендарный Mitsubishi Pajero покинет Россию Полноразмерный внедорожник Mitsubishi Pajero, флагман модельного ряда японской компании уйдет с российского рынка, пишет «Российская газета» со ссылкой на пресс-службу марки.

Общество Ягудин рассказал о борьбе Тотьмяниной с онкологией Олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин заявил, что у его супруги Татьяны Тотьмяниной было подозрение на рак.

Общество В Луксоре обнаружили 30 саркофагов Египетские археологи нашли на территории некрополя Аль-Асасиф в Луксоре 30 нетронутых саркофагов с мумиями.

Космос Ученых озадачил рентгеновский снимок «пузырчатой» сверхновой Рентгеновский снимок SN 1572 продемонстрировал, что сверхновая состоит из значительного количества пузырей, способных к сужению и расширению в разных направлениях.

Наука В Канаде изобрели «щит невидимости» Ученые из канадской компании Hyperstealth смогли создать "щит невидимости". Об этом сообщили на сайте предприятия, занимающегося камуфляжем.

Политика Каталонские активисты готовы митинговать вплоть до ноябрьских выборов Триггером для начала выступлений стали суровые сроки для девяти организаторов референдума о независимости Каталонии в 2017 году.

Авто Появились первые изображения нового Hyundai Tucson Судя по последним снимкам, Hyundai Tucson нового поколения действительно сильно изменится внешне: спереди появятся «двухэтажная» оптика (как на новых Santa Fe и Palisade) и массивная радиаторная решетка, визуально объединенная узкими фарами головного света.

Политика Welt: Путин побеждает без войны "Путин достиг того, о чем умные военачальники на протяжении всей истории только мечтали — победы без войны", — пишет автор.

Политика Лавров рассказал о провокациях в дипломатии 14 октября ректор МГИМО Анатолий Торкунов, учившийся вместе с Лавровым, рассказал, что всегда знал: его однокурсник — «человек с очень серьезными лидерскими задатками, увлеченно занимающийся будущей профессией».

Технологии В Huawei признали негативные последствия санкций США Корпорация Huawei признала, что испытывает трудности в связи с введенными против нее санкциями США, сообщает Financial Times.