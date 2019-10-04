Футбол

Реальное времяРеальное время«Манчестер Юнайтед» интересуется Соболевым из «Крыльев Советов»

Нападающий "Крыльев Советов" Александр Соболев попал в сферу интересов английского клуба "Манчестер Юнайтед". Об этом сообщает британская газета The Sun. Главный тренер "МЮ" Оле-Гуннар Сульшер включил форварда самарцев в список целей для зимнего трансферного окна.
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Агент Соболева отказался комментировать интерес со стороны «МЮ»

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Sports.ruвчера в 14:11

«Крылья Советов» отреагировали на данные об интересе МЮ к Соболеву

РБКвчера в 14:51

Агент Соболева отказался комментировать интерес со стороны «МЮ»

Матч ТВ01:44
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