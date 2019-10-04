Футбол

Реальное времяРеальное время«Манчестер Юнайтед» интересуется Соболевым из «Крыльев Советов»

Нападающий "Крыльев Советов" Александр Соболев попал в сферу интересов английского клуба "Манчестер Юнайтед". Об этом сообщает британская газета The Sun. Главный тренер "МЮ" Оле-Гуннар Сульшер включил форварда самарцев в список целей для зимнего трансферного окна.
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Агент Соболева отказался комментировать интерес со стороны «МЮ»

Sportbox.RU01:44

Генеральный директор «Крыльев Советов»: «Интерес „МЮ“ к Соболеву? Официальных предложений не было»

Sport24.ruвчера в 14:37

Александр Соболев из «Крыльев Советов» может оказаться в АПЛ

Чемпионатвчера в 17:00

Канчельскис отреагировал на слухи об интересе «Манчестер Юнайтед» к Соболеву

Sport.ruвчера в 15:59

The Sun: «МЮ» интересуется форвардом «Крыльев» Соболевым. Он в трансферном листе Сульшера на январь

Sports.ruвчера в 14:11

«Крылья Советов» отреагировали на данные об интересе МЮ к Соболеву

РБКвчера в 14:51

Агент Соболева отказался комментировать интерес со стороны «МЮ»

Матч ТВ01:44
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Слово и Дело вчера в 13:49
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Фестиваль Comic Con Russia начинается в Москве

Международный развлекательный фестиваль поп-культуры Comic Con Russia 3 октября стартует на территории Москвы.
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Трамп хочет предложить КНДР сделку по санкциям

Журнал Time узнал о планах Дональда Трампа предложить Северной Корее сделку по санкциям.
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Как отметили организаторы, никто из поклонников девушки не пострадал. Поклонникам пришлось ждать Бузову два часа.
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В Саудовской Аравии разнополым туристам разрешили жить в одном номере

В Саудовской Аравии иностранным туристам разных полов разрешили останавливаться в одном номере в гостинице без подтверждения родственных связей.
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Оценивая текущее «состояние планов элиты организации транзита власти», политолог предположил, что в стране появится Госсовет, который при президентстве Медведева возглавит Владимир Путин.
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Доходы среднего класса в России падают

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