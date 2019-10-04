Футбол
Реальное время«Манчестер Юнайтед» интересуется Соболевым из «Крыльев Советов»
Нападающий "Крыльев Советов" Александр Соболев попал в сферу интересов английского клуба "Манчестер Юнайтед". Об этом сообщает британская газета The Sun. Главный тренер "МЮ" Оле-Гуннар Сульшер включил форварда самарцев в список целей для зимнего трансферного окна.
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Наука
Экзоскелет помог парализованному человеку вновь начать ходить
Происшествия
Экс-депутат погиб после нападения медведя в Якутии
Экс-депутат государственного собрания Якутии Александр Крылов погиб после нападения медведя в Оймяконском районе.
Фигурное катание
Фигуристка Трусова опередила Загитову на турнире в Японии
15-летняя российская фигуристка Александра Трусова выиграла произвольную программу на командном турнире Japan Open в Сайтаме.
Авто
В Китае представили новый лимузин для главы государства
Новый лимузин главы КНР появился на военном параде.
Происшествия
В МЧС дали советы по отпугиванию агрессивных собак
Космос
Для полетов в дальний космос в России создадут «надувной бублик»
По прогнозу специалистов, парус позволит космическим аппаратам двигаться на порядок быстрее, чем космический зонд «Вояджер-1» — самый быстрый из покидающих Солнечную систему космический аппарат и наиболее удаленный от Земли объект из созданных человеком.
Происшествия
В Петербурге автокран упал в реку
В Санкт-Петербурге автокран упал в реку. Об этом сообщает 78.ru со ссылкой на управление ГИБДД по Петербургу и Ленинградской области.
Армия и оружие
В США оценили невероятную мощь российской ТОС «Буратино»
Американское информационно-аналитическое издание The National Interest высоко оценило тяжёлые российские огнемётные системы (ТОС) «Солнцепёк» и «Буратино».
Кино
Фестиваль Comic Con Russia начинается в Москве
Международный развлекательный фестиваль поп-культуры Comic Con Russia 3 октября стартует на территории Москвы.
Политика
Трамп хочет предложить КНДР сделку по санкциям
Журнал Time узнал о планах Дональда Трампа предложить Северной Корее сделку по санкциям.
Общество
Малышева объяснила свои слова о повышении пенсионного возраста
Единоборства
Корешков проиграл Ларкину на Bellator 229
В Темекуле (Калифорния, США) прошел турнир Bellator 229.
Происшествия
Число погибших на протестах в Ираке увеличилось до 65, сообщают СМИ
Число погибших в результате протестов в Ираке со вторника увеличилось до 65 человек, передает Sky News Arabia со ссылкой на источники в местных силах безопасности и среди медиков.
Здоровье
Росздравнадзор отзывает из аптек лекарство от язвы желудка «Зантак»
В России отзывают из аптек лекарство от язвы желудка «Зантак» из-за содержания в нем канцерогенов.
Общество
Названы способы борьбы с высоким давлением
Специалисты назвали простые способы стабилизации давления без лекарств, пишет «Медикфорум».
Музыка
В Новокузнецке во время концерта Бузовой произошла сильная давка
Как отметили организаторы, никто из поклонников девушки не пострадал. Поклонникам пришлось ждать Бузову два часа.
Здоровье
Главврач саратовской больницы уволен за перевозку пациентов с овощами
Путешествия
В Саудовской Аравии разнополым туристам разрешили жить в одном номере
В Саудовской Аравии иностранным туристам разных полов разрешили останавливаться в одном номере в гостинице без подтверждения родственных связей.
Политика
Путин призвал женщин совмещать семью и карьеру
Общество
В Сети удивились задачке для первоклассников
Волейбол
Российские волейболисты проиграли Бразилии на Кубке мира
Волейболисты сборной России потерпели поражение от Бразилии в рамках Кубка мира.
Политика
Соловей предположил, что следующим президентом вновь станет Медведев
Оценивая текущее «состояние планов элиты организации транзита власти», политолог предположил, что в стране появится Госсовет, который при президентстве Медведева возглавит Владимир Путин.
Происшествия
В Якутии уволилась учитель, грозившая ребенку «спустить шкуру»
Культура
Конкурсант из Донецкой области стал победителем шоу «Голос. 60+»
После объявления итогов шоу победитель вновь выступил перед зрителями, а также наставники и участники показали совместный номер.
Экономика
Доходы среднего класса в России падают
Реальные доходы среднего класса в России сокращаются последние пять лет с 2014 года, передает принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Футбол
Гаттузо назвал любимого российского игрока
Итальянский тренер Дженнаро Гаттузо отметил, что его любимым российским игроком был нынешний наставник «Ростова» Валерий Карпин.
Единоборства
Опубликовано видео драки Александра Емельяненко и Михаила Кокляева
Российский пауэрлифтер Михаил Кокляев опубликовал в социальных сетях видео потасовки с бойцом смешанных единоборств (MMA) Александром Емельяненко.
Шоу-бизнес