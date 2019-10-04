Футбол

Реальное времяРеальное время«Манчестер Юнайтед» интересуется Соболевым из «Крыльев Советов»

Нападающий "Крыльев Советов" Александр Соболев попал в сферу интересов английского клуба "Манчестер Юнайтед". Об этом сообщает британская газета The Sun. Главный тренер "МЮ" Оле-Гуннар Сульшер включил форварда самарцев в список целей для зимнего трансферного окна.
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Агент Соболева отказался комментировать интерес со стороны «МЮ»

Sportbox.RU01:44

«Крылья Советов» отреагировали на данные об интересе МЮ к Соболеву

РБКвчера в 14:51

Александр Соболев из «Крыльев Советов» может оказаться в АПЛ

Чемпионатвчера в 17:00

Канчельскис отреагировал на слухи об интересе «Манчестер Юнайтед» к Соболеву

Sport.ruвчера в 15:59

The Sun: «МЮ» интересуется форвардом «Крыльев» Соболевым. Он в трансферном листе Сульшера на январь

Sports.ruвчера в 14:11

Агент Соболева отказался комментировать интерес со стороны «МЮ»

Матч ТВ01:44

Генеральный директор «Крыльев Советов»: «Интерес „МЮ“ к Соболеву? Официальных предложений не было»

Sport24.ruвчера в 14:37
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В МЧС дали советы по отпугиванию агрессивных собак

RT на русском 01:17
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Волкер рассказал об отношении Трампа к Украине

Американский президент Дональд Трамп считает Украину коррумпированной страной, полной «ужасных людей».
Известия вчера в 20:08
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В Петербурге автокран упал в реку

Автокран упал в реку Фонтанка в Санкт-Петербурге, в результате инцидента никто не пострадал, сообщает УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
РИА Новости 03:01
Политика

В Голландии требуют изучить роль Украины в крушении MH17

Москва 24 02 октября в 03:56
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Корпорация Apple увеличит производство iPhone 11 из-за высокого спроса

Корпорация Apple намерена увеличить производство смартфонов iPhone 11 из-за того, что на новинку наблюдается высокий спрос.
Актуальные Новости вчера в 05:58
Политика

Скабеева оценила оговорку Лукашенко о России на встрече с Зеленским

РИА Новости вчера в 21:35
Политика

Российский телеведущий объяснил необходимость обсуждать Украину

Ведущий программы «60 минут» на канале «Россия 1» Евгений Попов объяснил важность обсуждения ситуации на Украине.
Lenta.ru 00:58
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Видео потасовки Емельяненко и Кокляева появилось в Сети

Пользователи Интернета получили возможность увидеть ролик, на котором запечатлена потасовка известного бойца смешанных единоборств Александра Емельяненко и мастера спорта международного класса по тяжелой атлетике Михаила Кокляева.
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Путин поздравил педагогов с Днем учителя

ТАСС 01:53
Шоу-бизнес

«Ленком» отменил вечер памяти Николая Караченцова

Как пояснил директор театра Марк Варшавер, вечер памяти обязательно состоится, но в другой день, так как коллектив не хочет, чтобы концерт проходил, пока не прошло 40 дней со дня смерти Марка Захарова.
Культуромания 03 октября в 14:21
Транспорт

СМИ узнали детали поправок в ПДД из-за гироскутеров и электросамокатов

Речь идет об электросамокатах, моноколесах и гироскутерах заявил в эфире «Коммерсантъ-FM» начальник Научного центра безопасности дорожного движения МВД России Дмитрий Митрошин.
РБК вчера в 23:58
Армия и оружие

Опубликовано видео боевых стрельб ударных вертолетов Ка-52

Летчики армейской авиации Восточного военного округа на ударных вертолетах Ка-52 "Аллигатор" уничтожили колонну техники на учениях под Хабаровском.
РИА Новости 03:06
Политика

Трамп хочет предложить КНДР сделку по санкциям

Журнал Time узнал о планах Дональда Трампа предложить Северной Корее сделку по санкциям.
BFM.ru 02:09
Происшествия

Зачинщиков драки в пермской колонии перевели в другую ИК

Осужденных исправительной колонии №9 города Соликамска Пермского края, которые в сентябре избили и изнасиловали сокамерника, на время следствия перевели в другое исправительное учреждение.
ТАСС вчера в 03:25
Автоспорт

ФИА утвердила календарь Формулы-1 из 22 гонок на сезон-2020

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Неизвестный мужчина попытался сорвать выступление российского делегата и депутата Госдумы Петра Толстого на ПАСЕ, посвященное протестам оппозиции в Москве, заявил глава думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий.
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Шоу-бизнес

Гимнастка Маргарита Мамун впервые стала мамой

Гимнастка Маргарита Мамун и пловец Александр Сухоруков 3 октября стали родителями.
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Корешков уступил Ларкину на Bellator 229

Российский боец смешанных единоборств Андрей Корешков проиграл американцу Лоренсу Ларкину в главном бою турнира Bellator 229, который проходил в Калифорнии.
RT на русском 02:08
Происшествия

В Якутии экс-депутат погиб из-за нападения медведя

РИА Новости 02:31
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Уникальный алмаз-матрешку нашли в Якутии

Уникальный алмаз, возрастом 800 миллионов лет, добыли в Якутии сотрудники компании «Алроса».
Вести ПК в Воронеже вчера в 11:21
Общество

Маргарита Грачева выходит замуж

Известная всей стране жительница Серпухова Маргарита Грачева объявила о предстоящей свадьбе в интервью KP.RU.
Российская газета вчера в 10:22
Армия и оружие

Военные НАТО опубликовали снимок Су-34 в рамке прицела

РБК вчера в 13:08
Шоу-бизнес

Петросян попал в занятую Степаненко квартиру

Рамблер вчера в 11:26
Шоу-бизнес

Энрике Иглесиас показал фото сына от Анны Курниковой

Испанский певец Энрике Иглесиас показал на своей странице в Instagram фотографию своего сына Николаса.
Культуромания вчера в 12:30
Экономика

Авиакомпанию iFly заподозрили в уклонении от таможенных платежей

Генпрокуратура внесла представление начальнику Внуковской таможни с предложением провести проверку и решить вопрос о доначислении платежей, сообщила РБК пресс-служба Счетной палаты.
РБК 03:00
Гаджеты

В смартфонах Huawei, Samsung и Xiaomi найдена уязвимость

Работники службы кибербезопасности Google Project Zero обнаружили уязвимость в операционной системе Android.
UfaTime.ru 02:01
Политика

Власти Грузии выступили за скорейшее восстановление авиасообщения с РФ

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя встречу двух министров иностранных дел, заявил, что Кремль выступает за восстановление хороших отношений с Грузией, а данные переговоры "дадут старт конструктивному диалогу между Москвой и Тбилиси".
Газета.Ru 02:37
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В Ростовской области задержали сбежавшего из колонии заключенного

Donday.ru вчера в 11:38
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Евгения Медведева победила на предсезонном турнире в Китае

Вести.Ru вчера в 09:34
Политика

Демократы нашли доказательства того, что Трамп шантажировал Зеленского

Опубликованная смс-переписка сотрудников Госдепартамента США и помощника президента Украины Владимира Зеленского Андрея Ермака подтверждает слухи о том, что американский лидер Дональд Трамп пытался шантажировать своего коллегу из Киева.
Комсомольская правда 01:53
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