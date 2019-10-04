Футбол
Реальное время«Манчестер Юнайтед» интересуется Соболевым из «Крыльев Советов»
Нападающий "Крыльев Советов" Александр Соболев попал в сферу интересов английского клуба "Манчестер Юнайтед". Об этом сообщает британская газета The Sun. Главный тренер "МЮ" Оле-Гуннар Сульшер включил форварда самарцев в список целей для зимнего трансферного окна.
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В Иркутской области катер с пятью пассажирами врезался в берег
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«Все формулы мира. Как математика объясняет законы природы»
История с возбужденным уровнем ядра углерода считается примером успешного применения антропного принципа: исходя из факта нашего существования удалось предсказать реальные свойства физических объектов.
N+1 02 октября в 08:37
Гаджеты
Realme X2 Pro станет самым дешевым смартфоном с Snapdragon 855 Plus
Astera 02 октября в 14:43
Происшествия
В МЧС назвали способы защиты от агрессивной собаки
Встреча с агрессивной собакой может закончиться трагедией, если не попытаться остановить животное. Сделать это можно несколькими способами.
Российская газета 00:50
Единоборства
Корешков уступил Ларкину на турнире Bellator 229
Российский боец смешанного стиля (ММА) Андрей Корешков уступил представителю США Лоренсу Ларкину на турнире Bellator 229, проходившем в Темекуле (штат Калифорния, США).
REGNUM 01:03
Кино
Вышел трейлер нового фильма Гая Ричи «Джентльмены»
В сети появился первый трейлер криминальной комедии Гая Ричи «Джентльмены».
Профиль 02 октября в 13:21
Наука
Уникальный алмаз-матрешку нашли в Якутии
Уникальный алмаз, возрастом 800 миллионов лет, добыли в Якутии сотрудники компании «Алроса».
Вести ПК в Воронеже вчера в 11:21
Экономика
Новак оценил шансы на прокладку «Северного потока – 2» в водах Дании
Шансы на прокладку газопровода «Северный поток — 2» в территориальных водах Дании сохраняются, хотя сроки рассмотрения заявки на строительство почти прошли.
REGNUM вчера в 08:54
Шоу-бизнес
Мэйси Уильямс из «Игры Престолов» стыдится своего тела после съемок
Актриса объяснила, что на втором или третьем сезоне сериала ее тело начало меняться и она «стала женщиной».
Gazeta.SPb вчера в 09:06
Политика
В Иране задержана журналистка из России
Российская газета вчера в 05:25
Политика
В США предложили есть детей и бомбить РФ во имя планеты
Газета.Ru вчера в 17:54
Космос
Землю поглотит «галактика-каннибал», заявили ученые
В курсе.ру 03 октября в 03:11
Транспорт
СМИ узнали детали поправок в ПДД из-за гироскутеров и электросамокатов
Речь идет об электросамокатах, моноколесах и гироскутерах заявил в эфире «Коммерсантъ-FM» начальник Научного центра безопасности дорожного движения МВД России Дмитрий Митрошин.
РБК вчера в 23:58
Политика
Скабеева оценила оговорку Лукашенко о России на встрече с Зеленским
РИА Новости вчера в 21:35
Происшествия
Суд в Балашихе арестовал обвиняемого в убийстве школьницы подростка
RT на русском вчера в 15:49
Политика
Трамп заявил о своем «абсолютном праве» расследовать коррупцию
На своей странице в Twitter он написал, что как президент США, он имеет абсолютное право и даже обязанность расследовать коррупцию.
Политика Сегодня 03 октября в 22:43
Наука
Искусственный интеллект поможет прочитать свитки Геркуланума
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Общественное телевидение России 03 октября в 07:42
Энергетика
Глава Wintershall Dea удивлен решением суда ЕС по газопроводу OPAL
Генеральный директор компании Wintershall Dea Марио Мерен был удивлен решением суда ЕС по доступу "Газпрома" к трубопроводу Opal.
РИА Новости 03 октября в 02:22
Шоу-бизнес
Певица Нюша возмущена упоминанием Егора Крида об их давнем романе
Звезду возмущают такие разговоры о минувших отношениях.
Территория новостей вчера в 10:00
Шоу-бизнес
«Ленком» отменил вечер памяти Николая Караченцова
Как пояснил директор театра Марк Варшавер, вечер памяти обязательно состоится, но в другой день, так как коллектив не хочет, чтобы концерт проходил, пока не прошло 40 дней со дня смерти Марка Захарова.
Культуромания 03 октября в 14:21
Кино
Глава Якутии позвал в гости писателя, автора «Игры Престолов»
Обращение главы Якутии Айсена Николаева к автору книги, по которой был создан сериал «Игра престолов», писателю Джорджу Мартину с приглашением посетить Республику Саха, было опубликовано 4 октября в Twitter.
REGNUM 00:48
Игры
Red Dead Redemption 2 выйдет на PC 5 ноября
Red Dead Redemption 2 вышла на PlayStation 4 и Xbox One в октябре 2018 года.
Cyber.sports.ru вчера в 10:41
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MedikForum.ru 03 октября в 04:36
Политика
Второй разведчик готовит жалобу на Трампа из-за его связей с Украиной
Второй разведчик готовит жалобу на Трампа из-за его отношений с Украиной Еще один сотрудник разведки Соединенных Штатов готовит рапорт с жалобой на американского президента Дональда Трампа.
РЕН ТВ вчера в 23:21
Здоровье
Врач уволен за провозку пациентов в машине с овощами в Саратове
В Саратовской области уволен с должности главный врач Дергачевской районной больницы за то, что его пациенты добирались на гемодиализ в микроавтобусе с овощами.
Газета.Ru 01:20
Транспорт
В тематическом поезде появились схемы метро с линиями МЦД
Москва 24 вчера в 07:26
Шоу-бизнес
Петросян попал в занятую Степаненко квартиру
Рамблер вчера в 11:26
Происшествия
Зачинщиков драки в пермской колонии перевели в другую ИК
Осужденных исправительной колонии №9 города Соликамска Пермского края, которые в сентябре избили и изнасиловали сокамерника, на время следствия перевели в другое исправительное учреждение.
ТАСС вчера в 03:25
Происшествия
Двухмесячная пассажирка рейса Грозный-Москва умерла в Волгограде
Rambler News Service вчера в 01:59
Кино
В Сети появилось фото со съемок «Аватар-2»
Режиссер Джеймс Кэмерон поделился фотографией со съемок одного из сиквелов "Аватара".
Sputnik Кыргызстан вчера в 04:58