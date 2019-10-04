Футбол

Реальное времяРеальное время«Манчестер Юнайтед» интересуется Соболевым из «Крыльев Советов»

Нападающий "Крыльев Советов" Александр Соболев попал в сферу интересов английского клуба "Манчестер Юнайтед". Об этом сообщает британская газета The Sun. Главный тренер "МЮ" Оле-Гуннар Сульшер включил форварда самарцев в список целей для зимнего трансферного окна.
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Агент Соболева отказался комментировать интерес со стороны «МЮ»

Sportbox.RU01:44

The Sun: «МЮ» интересуется форвардом «Крыльев» Соболевым. Он в трансферном листе Сульшера на январь

Sports.ruвчера в 14:11

Александр Соболев из «Крыльев Советов» может оказаться в АПЛ

Чемпионатвчера в 17:00

Канчельскис отреагировал на слухи об интересе «Манчестер Юнайтед» к Соболеву

Sport.ruвчера в 15:59

Агент Соболева отказался комментировать интерес со стороны «МЮ»

Матч ТВ01:44

«Крылья Советов» отреагировали на данные об интересе МЮ к Соболеву

РБКвчера в 14:51

Генеральный директор «Крыльев Советов»: «Интерес „МЮ“ к Соболеву? Официальных предложений не было»

Sport24.ruвчера в 14:37
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Автоматически обработано 7018 источников, обновлено в 03:26, Вашингтон
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Трусова выиграла произвольную программу на соревнованиях в Японии

Газета.Ru 03:00
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В ПАСЕ попытались сорвать выступление Петра Толстого

Неизвестный мужчина попытался сорвать выступление российского делегата и депутата Госдумы Петра Толстого на ПАСЕ, посвященное протестам оппозиции в Москве, заявил глава думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий.
Московский Комсомолец 03 октября в 10:49
Политика

Скабеева ответила Путину на призыв не очернять Украину в СМИ

Телеведущая Ирина Скабеева в своем Telegram-канале ответила на призыв президента России Владимира Путина не выставлять Украину в дурном свете в российских СМИ.
МР7.ру вчера в 00:15
Энергетика

Глава Wintershall Dea удивлен решением суда ЕС по газопроводу OPAL

Генеральный директор компании Wintershall Dea Марио Мерен был удивлен решением суда ЕС по доступу "Газпрома" к трубопроводу Opal.
РИА Новости 03 октября в 02:22
Здоровье

Девочку из США с «маской Бэтмена» прооперируют в Краснодаре в октябре

RuNews24.ru вчера в 15:58
Транспорт

СМИ сообщили о возможных поправках в ПДД для самокатов и гироскутеров

Министерство транспорта России и Госавтоинспекция готовят поправки к правилам дорожного движения, которые предусматривают введение термина «средства индивидуальной мобильности» (СИМ) для электросамокатов, моноколёс и гироскутеров, сообщает «Коммерсантъ».
RT на русском 03:16
Политика

МИД Грузии выступил за скорейшее возобновление авиасообщения с Россией

1 октября премьер-министр Грузии Георгий Гахария заявлял, что Тбилиси выступает за нормализацию отношений с Россией и возобновление авиасообщения.
Lenta.ru 01:39
Политика

Грета Тунберг изменила профиль в Twitter после слов Путина

РИА Новости 03 октября в 18:42
Общество

В США певшей в метро бездомной россиянке предложат записать диск

Российская газета 03 октября в 04:58
Футбол

Черчесов вызвал в сборную России еще двух футболистов

Pravda.Ru вчера в 07:50
Волейбол

Российские волейболисты проиграли Бразилии на Кубке мира

Волейболисты сборной России потерпели поражение от Бразилии в рамках Кубка мира.
Pravda.Ru 02:57
Происшествия

Двухмесячная пассажирка рейса Грозный-Москва умерла в Волгограде

Rambler News Service вчера в 01:59
Экономика

Доходы среднего класса в России падают

Реальные доходы среднего класса в России сокращаются последние пять лет с 2014 года, передает принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Газета.Ru вчера в 01:58
Общество

Врач рассказал, как снизить давление без лекарств

Повышенное кровяное давление можно нейтрализовать естественным путем, пишет портал "Медикфорум" со ссылкой на директора Университетской клиники Мангейма и председателя Немецкой лиги гипертонии Бернхарда Крамера.
РИА Новости 03:16
Общество

Малышева объяснилась за свои слова о повышении пенсионного возраста

Народные новости 03 октября в 01:41
Происшествия

В МЧС дали советы по отпугиванию агрессивных собак

RT на русском 01:17
Шоу-бизнес

Петросян попал в занятую Степаненко квартиру

Рамблер вчера в 11:26
Политика

В Житомире началась встреча Лукашенко и Зеленского

ИА Новороссия вчера в 04:37
Авто

6 мест в автомобиле, которые нужно обязательно смазать перед зимой

Как правило, подготавливая свой автомобиль к зиме, большинство водителей не утруждают себя большим количеством работ, ограничившись лишь сменой летней резины на зимнюю, иногда проверкой аккумулятора и доливкой в него дистиллированной воды, ну и, конечно же, заменой омывающей жидкости на ту, которую можно использовать при минусовых температурах.
АвтоВзгляд 02 октября в 08:21
Общество

Шварценеггер назвал россиянок самыми красивыми женщинами в мире

ФАН вчера в 09:02
Культура

Первый канал объявил новые правила голосования в шоу «Голос»

"Голос" сказал - "Голос" сделал. Объявил, что в пятницу 4 октября в эфире представят новые правила голосования - так и произошло.
Российская газета вчера в 17:22
Политика

Найдены доказательства высадки «Летучего отряда Кадырова» в Норвегии

"Новая газета" нашла опубликованные снимки бойцов российского спецназа, когда те высаживались на норвежский архипелаг Шпицберген.
Piter.tv 02 октября в 08:06
Игры

Red Dead Redemption 2 выйдет на PC 5 ноября

Red Dead Redemption 2 вышла на PlayStation 4 и Xbox One в октябре 2018 года.
Cyber.sports.ru вчера в 10:41
Политика

Владимира Соловьёва удивила реакция татар на его высказывание в эфире

Журналиста госканала ВГТРК Владимира Соловьёва удивила реакция жителей Татарстана на его слова, сказанные в эфире радиостанции "Вести ФМ".
Накануне.Ru вчера в 14:08
Кино

Мишель Пфайффер приехала в Москву

Обладательница «Золотого глобуса» и трехкратная номинантка на премию «Оскар» американская актриса Мишель Пфайффер приехала в столицу на презентацию фильма «Малефисента: Владычица тьмы».
Россия – Культура вчера в 13:32
Космос

Российская система защитила МКС от столкновения с космическим мусором

За текущий год российская Система контроля космического пространства (СККП) выдала 19 предупреждений об опасных сближениях отечественных спутников с объектами в космосе.
Профиль вчера в 16:29
Экономика

BCG заявила о «русском чуде» в сфере карточных платежей

Управляющий директор и партнер BCG, глава экспертной практики Digital в России и СНГ Макс Хаузер объяснил РБК, что в 2010–2018 годах в России произошел «феноменальный» рост числа безналичных карточных трансакций.
Известия 03 октября в 03:26
Политика

Трамп распорядился сократить штат Совета национальной безопасности

Глава Белого дома Дональд Трамп решил сократить штат сотрудников Совета национальной безопасности (СНБ).
Expert.ru 03:16
Происшествия

Экс-депутат погиб после нападения медведя в Якутии

Газета.Ru 03:09
Происшествия

Автокран упал в реку в центре Петербурга

Утром в субботу автокран пробил ограждение на набережной реки Фонтанки и упал в воду.
ТАСС 01:21
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