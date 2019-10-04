Нападающий "Крыльев Советов" Александр Соболев попал в сферу интересов английского клуба "Манчестер Юнайтед". Об этом сообщает британская газета The Sun. Главный тренер "МЮ" Оле-Гуннар Сульшер включил форварда самарцев в список целей для зимнего трансферного окна.

Политика В ПАСЕ попытались сорвать выступление Петра Толстого Неизвестный мужчина попытался сорвать выступление российского делегата и депутата Госдумы Петра Толстого на ПАСЕ, посвященное протестам оппозиции в Москве, заявил глава думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий.

Политика Скабеева ответила Путину на призыв не очернять Украину в СМИ Телеведущая Ирина Скабеева в своем Telegram-канале ответила на призыв президента России Владимира Путина не выставлять Украину в дурном свете в российских СМИ.

Энергетика Глава Wintershall Dea удивлен решением суда ЕС по газопроводу OPAL Генеральный директор компании Wintershall Dea Марио Мерен был удивлен решением суда ЕС по доступу "Газпрома" к трубопроводу Opal.

Транспорт СМИ сообщили о возможных поправках в ПДД для самокатов и гироскутеров Министерство транспорта России и Госавтоинспекция готовят поправки к правилам дорожного движения, которые предусматривают введение термина «средства индивидуальной мобильности» (СИМ) для электросамокатов, моноколёс и гироскутеров, сообщает «Коммерсантъ».

Политика МИД Грузии выступил за скорейшее возобновление авиасообщения с Россией 1 октября премьер-министр Грузии Георгий Гахария заявлял, что Тбилиси выступает за нормализацию отношений с Россией и возобновление авиасообщения.

Волейбол Российские волейболисты проиграли Бразилии на Кубке мира Волейболисты сборной России потерпели поражение от Бразилии в рамках Кубка мира.

Экономика Доходы среднего класса в России падают Реальные доходы среднего класса в России сокращаются последние пять лет с 2014 года, передает принадлежащее Григорию Березкину РБК.

Общество Врач рассказал, как снизить давление без лекарств Повышенное кровяное давление можно нейтрализовать естественным путем, пишет портал "Медикфорум" со ссылкой на директора Университетской клиники Мангейма и председателя Немецкой лиги гипертонии Бернхарда Крамера.

Авто 6 мест в автомобиле, которые нужно обязательно смазать перед зимой Как правило, подготавливая свой автомобиль к зиме, большинство водителей не утруждают себя большим количеством работ, ограничившись лишь сменой летней резины на зимнюю, иногда проверкой аккумулятора и доливкой в него дистиллированной воды, ну и, конечно же, заменой омывающей жидкости на ту, которую можно использовать при минусовых температурах.

Культура Первый канал объявил новые правила голосования в шоу «Голос» "Голос" сказал - "Голос" сделал. Объявил, что в пятницу 4 октября в эфире представят новые правила голосования - так и произошло.

Политика Найдены доказательства высадки «Летучего отряда Кадырова» в Норвегии "Новая газета" нашла опубликованные снимки бойцов российского спецназа, когда те высаживались на норвежский архипелаг Шпицберген.

Игры Red Dead Redemption 2 выйдет на PC 5 ноября Red Dead Redemption 2 вышла на PlayStation 4 и Xbox One в октябре 2018 года.

Политика Владимира Соловьёва удивила реакция татар на его высказывание в эфире Журналиста госканала ВГТРК Владимира Соловьёва удивила реакция жителей Татарстана на его слова, сказанные в эфире радиостанции "Вести ФМ".

Кино Мишель Пфайффер приехала в Москву Обладательница «Золотого глобуса» и трехкратная номинантка на премию «Оскар» американская актриса Мишель Пфайффер приехала в столицу на презентацию фильма «Малефисента: Владычица тьмы».

Космос Российская система защитила МКС от столкновения с космическим мусором За текущий год российская Система контроля космического пространства (СККП) выдала 19 предупреждений об опасных сближениях отечественных спутников с объектами в космосе.

Экономика BCG заявила о «русском чуде» в сфере карточных платежей Управляющий директор и партнер BCG, глава экспертной практики Digital в России и СНГ Макс Хаузер объяснил РБК, что в 2010–2018 годах в России произошел «феноменальный» рост числа безналичных карточных трансакций.

Политика Трамп распорядился сократить штат Совета национальной безопасности Глава Белого дома Дональд Трамп решил сократить штат сотрудников Совета национальной безопасности (СНБ).