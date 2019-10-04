Футбол
Реальное время«Манчестер Юнайтед» интересуется Соболевым из «Крыльев Советов»
Нападающий "Крыльев Советов" Александр Соболев попал в сферу интересов английского клуба "Манчестер Юнайтед". Об этом сообщает британская газета The Sun. Главный тренер "МЮ" Оле-Гуннар Сульшер включил форварда самарцев в список целей для зимнего трансферного окна.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7018 источников, обновлено в 03:26, Вашингтон
Политика
В ПАСЕ попытались сорвать выступление Петра Толстого
Неизвестный мужчина попытался сорвать выступление российского делегата и депутата Госдумы Петра Толстого на ПАСЕ, посвященное протестам оппозиции в Москве, заявил глава думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий.
Московский Комсомолец 03 октября в 10:49
Политика
Скабеева ответила Путину на призыв не очернять Украину в СМИ
Телеведущая Ирина Скабеева в своем Telegram-канале ответила на призыв президента России Владимира Путина не выставлять Украину в дурном свете в российских СМИ.
МР7.ру вчера в 00:15
Энергетика
Глава Wintershall Dea удивлен решением суда ЕС по газопроводу OPAL
Генеральный директор компании Wintershall Dea Марио Мерен был удивлен решением суда ЕС по доступу "Газпрома" к трубопроводу Opal.
РИА Новости 03 октября в 02:22
Здоровье
Девочку из США с «маской Бэтмена» прооперируют в Краснодаре в октябре
RuNews24.ru вчера в 15:58
Транспорт
СМИ сообщили о возможных поправках в ПДД для самокатов и гироскутеров
Министерство транспорта России и Госавтоинспекция готовят поправки к правилам дорожного движения, которые предусматривают введение термина «средства индивидуальной мобильности» (СИМ) для электросамокатов, моноколёс и гироскутеров, сообщает «Коммерсантъ».
RT на русском 03:16
Политика
МИД Грузии выступил за скорейшее возобновление авиасообщения с Россией
1 октября премьер-министр Грузии Георгий Гахария заявлял, что Тбилиси выступает за нормализацию отношений с Россией и возобновление авиасообщения.
Lenta.ru 01:39
Политика
Грета Тунберг изменила профиль в Twitter после слов Путина
РИА Новости 03 октября в 18:42
Общество
В США певшей в метро бездомной россиянке предложат записать диск
Российская газета 03 октября в 04:58
Футбол
Черчесов вызвал в сборную России еще двух футболистов
Pravda.Ru вчера в 07:50
Волейбол
Российские волейболисты проиграли Бразилии на Кубке мира
Волейболисты сборной России потерпели поражение от Бразилии в рамках Кубка мира.
Pravda.Ru 02:57
Происшествия
Двухмесячная пассажирка рейса Грозный-Москва умерла в Волгограде
Rambler News Service вчера в 01:59
Экономика
Доходы среднего класса в России падают
Реальные доходы среднего класса в России сокращаются последние пять лет с 2014 года, передает принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Газета.Ru вчера в 01:58
Общество
Врач рассказал, как снизить давление без лекарств
Повышенное кровяное давление можно нейтрализовать естественным путем, пишет портал "Медикфорум" со ссылкой на директора Университетской клиники Мангейма и председателя Немецкой лиги гипертонии Бернхарда Крамера.
РИА Новости 03:16
Общество
Малышева объяснилась за свои слова о повышении пенсионного возраста
Народные новости 03 октября в 01:41
Происшествия
В МЧС дали советы по отпугиванию агрессивных собак
RT на русском 01:17
Шоу-бизнес
Петросян попал в занятую Степаненко квартиру
Рамблер вчера в 11:26
Политика
В Житомире началась встреча Лукашенко и Зеленского
ИА Новороссия вчера в 04:37
Авто
6 мест в автомобиле, которые нужно обязательно смазать перед зимой
Как правило, подготавливая свой автомобиль к зиме, большинство водителей не утруждают себя большим количеством работ, ограничившись лишь сменой летней резины на зимнюю, иногда проверкой аккумулятора и доливкой в него дистиллированной воды, ну и, конечно же, заменой омывающей жидкости на ту, которую можно использовать при минусовых температурах.
АвтоВзгляд 02 октября в 08:21
Культура
Первый канал объявил новые правила голосования в шоу «Голос»
"Голос" сказал - "Голос" сделал. Объявил, что в пятницу 4 октября в эфире представят новые правила голосования - так и произошло.
Российская газета вчера в 17:22
Политика
Найдены доказательства высадки «Летучего отряда Кадырова» в Норвегии
"Новая газета" нашла опубликованные снимки бойцов российского спецназа, когда те высаживались на норвежский архипелаг Шпицберген.
Piter.tv 02 октября в 08:06
Игры
Red Dead Redemption 2 выйдет на PC 5 ноября
Red Dead Redemption 2 вышла на PlayStation 4 и Xbox One в октябре 2018 года.
Cyber.sports.ru вчера в 10:41
Политика
Владимира Соловьёва удивила реакция татар на его высказывание в эфире
Журналиста госканала ВГТРК Владимира Соловьёва удивила реакция жителей Татарстана на его слова, сказанные в эфире радиостанции "Вести ФМ".
Накануне.Ru вчера в 14:08
Кино
Мишель Пфайффер приехала в Москву
Обладательница «Золотого глобуса» и трехкратная номинантка на премию «Оскар» американская актриса Мишель Пфайффер приехала в столицу на презентацию фильма «Малефисента: Владычица тьмы».
Россия – Культура вчера в 13:32
Космос
Российская система защитила МКС от столкновения с космическим мусором
За текущий год российская Система контроля космического пространства (СККП) выдала 19 предупреждений об опасных сближениях отечественных спутников с объектами в космосе.
Профиль вчера в 16:29
Экономика
BCG заявила о «русском чуде» в сфере карточных платежей
Управляющий директор и партнер BCG, глава экспертной практики Digital в России и СНГ Макс Хаузер объяснил РБК, что в 2010–2018 годах в России произошел «феноменальный» рост числа безналичных карточных трансакций.
Известия 03 октября в 03:26
Политика
Трамп распорядился сократить штат Совета национальной безопасности
Глава Белого дома Дональд Трамп решил сократить штат сотрудников Совета национальной безопасности (СНБ).
Expert.ru 03:16
Происшествия
Автокран упал в реку в центре Петербурга
Утром в субботу автокран пробил ограждение на набережной реки Фонтанки и упал в воду.
ТАСС 01:21