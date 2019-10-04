Футбол
Реальное время«Манчестер Юнайтед» интересуется Соболевым из «Крыльев Советов»
Нападающий "Крыльев Советов" Александр Соболев попал в сферу интересов английского клуба "Манчестер Юнайтед". Об этом сообщает британская газета The Sun. Главный тренер "МЮ" Оле-Гуннар Сульшер включил форварда самарцев в список целей для зимнего трансферного окна.
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Google сообщила об уязвимости в смартфонах Huawei, Samsung и Xiaomi
Компания Google сообщила об уязвимости в смартфонах Huawei, Samsung и Xiaomi из-за операционной системы Android.
UfacityNews.ru 16:06
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Продажи новых легковых автомобилей в РФ сократились
В сентябре 2019 года продажи легковых автомобилей и легкого коммерческого транспорта в России снизились на 0,2% до 157 129 единиц.
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В США предложили есть детей и бомбить РФ во имя планеты
В Соединенных Штатах активистка на встрече с демократом Александрой Окасио-Кортез призвала есть детей и бомбить Россию для того, чтобы спасти планету.
Газета.Ru 17:54
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«Ленком» отменил вечер памяти Николая Караченцова
Как пояснил директор театра Марк Варшавер, вечер памяти обязательно состоится, но в другой день, так как коллектив не хочет, чтобы концерт проходил, пока не прошло 40 дней со дня смерти Марка Захарова.
Культуромания вчера в 14:21
Политика
Киев рассчитывает на встречу в «нормандском формате» в конце октября
Ранее, 3 октября, помощник президента РФ по международным делам Юрий Ушаков сообщил, что сроки проведения саммита в "нормандском формате" пока не обсуждались, но, учитывая рабочий график главы российского государства Владимира Путина, в октябре встреча "четверки" вряд ли состоится.
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Олимпийская чемпионка Маргарита Мамун впервые стала мамой
Маргарита Мамун — олимпийская чемпионка по художественной гимнастике, которая получила золотую медаль на играх в Рио-де-Жанейро три года назад.
Salt Mag 09:50
Политика
Оскорбивший слушателя Владимир Соловьев ответил жителям Татарстана
Владимир Соловьев принял реакцию жителей Татарстана на его слова необоснованной.
ГлобалМСК.ру 07:37
Космос
Анонсирован первый выход в открытый космос сразу двух женщин
Женщины-астронавты Кристина Кук и Джессика Мейр могут войти в историю освоения космического пространства.
Экономика сегодня 19:56
Происшествия
Под Львовом пять человек погибли при аварийной посадке Ан-12
Пять человек погибли при аварийной посадке под Львовом грузового самолета Ан-12, сообщил министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий.
Аргументы и Факты 03:35
Интернет
Компания Facebook выпустила мессенджер для пользователей Instagram
Американская компания Facebook анонсировала запуск мессенджера Threads для пользователей Instagram.
Народные новости вчера в 18:31
Общество
Матвиенко предложила распространить налог на самозанятых на всю Россию
Совет Федерации предлагает в 2020 году распространить взимание налогов с самозанятых граждан на территории всех регионов.
РБК 09:05
Политика
Путин отметит 67-й день рождения на природе
Российский президент Владимир Путин отметит свой день рождения в кругу близких людей.
REGNUM 07:20
Футбол
Сборная России по регби проиграла Ирландии на КМ в Японии
Сборная России потерпела поражение от Ирландии в матче группового этапа Кубка мира по регби. Встреча завершилась со счётом 0:35.
RT на русском вчера в 08:12
Общество
Россияне назвали необходимую для счастья зарплату
Для полного счастья среднестатистическому россиянину требуется доход в 161 тыс. рублей.
Известия вчера в 21:42
Наука
Искусственный интеллект поможет прочитать свитки Геркуланума
Читайте такжеУченые из Италии хотят включить генуэзские крепости Крыма в список ЮНЕСКО Суть метода, который хотят использовать исследователи, заключается в том, чтобы обучить искусственный интеллект расшифровывать снимки, полученные с использованием мощного рентгена.
Общественное телевидение России вчера в 07:42
Общество
Роскачество проверило лапшу быстрого приготовления
Роскачество проверило лапшу быстрого приготовления и в 13 из проверенных марок обнаружило следы токсинов, однако их количество в большинстве случаев укладывается в нормы техрегламента.
ТАСС вчера в 01:15
Экономика
Девелопер ПИК прорабатывает выход на рынок Дальнего Востока
Крупнейший российский девелопер ПИК прорабатывает возможные варианты выхода на строительный рынок Дальнего Востока, сообщил журналистам в пятницу президент группы "ПИК" Сергей Гордеев.
ТАСС 06:24
Политика
Скабеева оценила слова Путина об очернении Украины на телевидении
RT на русском вчера в 19:57
Здоровье
Лекарство от диабета поможет при рассеянном склерозе
Опыты с участием лабораторных мышей показали, что популярный лекарственный препарат метформин для лечения диабета второго типа восстанавливает нервы после повреждений, нанесенных рассеянным склерозом.
MedikForum.ru 09:03
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Межзвёздная комета «распустила» хвост
Комета, C/2019 Q4 (Borisov), обнаруженная крымским астрономом-любителем Геннадием Борисовым, продолжает притягивать к себе пристальное внимание его коллег, которые уже успели сделать ряд интересных наблюдений.
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Общество
Маргарита Грачева выходит замуж
Известная всей стране жительница Серпухова Маргарита Грачева объявила о предстоящей свадьбе в интервью KP.RU.
Российская газета 10:22
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ФСБ предотвратила четыре теракта в городах ЦФО
За последние восемь месяцев силовики предотвратили четыре теракта, которые готовились в крупных городах Центрального федерального округа: Воронеже, Туле, Владимире и Тамбове - об этом рассказал секретарь Совбеза Николай Патрушев на совещании в Туле.
Газета.Ru 11:59
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Трамп поставил ультиматум КНДР по снятию санкций
По словам источников, Трамп может предложить северокорейскому лидеру Ким Чен Ыну отмену санкций на экспорт текстиля и угля, если КНДР устранит ядерный объект в Йонбене и не будет производить высокообогащенный уран.
Газета.Ru 19:31
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Малышева объяснила свои слова о повышении пенсионного возраста
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Шоу-бизнес
Кайли Дженнер и Трэвис Скотт расстались
Кайли Дженнер и Трэвис Скотт расстались после двух лет отношений.
ОК! 01 октября в 23:06
Политика
Скабеева оценила оговорку Лукашенко о России на встрече с Зеленским
RT на русском 17:15
Политика
В Польше обвинили США в выдумывании угроз от России
Соединенные Штаты придумали военную угрозу, которая якобы исходит со стороны России, пишет польский журналист Петр Панащук на портале Salon24.
Газета.Ru 18:56