Футбол

Реальное времяРеальное время«Манчестер Юнайтед» интересуется Соболевым из «Крыльев Советов»

Нападающий "Крыльев Советов" Александр Соболев попал в сферу интересов английского клуба "Манчестер Юнайтед". Об этом сообщает британская газета The Sun. Главный тренер "МЮ" Оле-Гуннар Сульшер включил форварда самарцев в список целей для зимнего трансферного окна.
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В «Крыльях Советов» прокомментировали сообщения об интересе МЮ к Соболеву

РИА Новости16:26

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The Sun: «МЮ» интересуется форвардом «Крыльев» Соболевым. Он в трансферном листе Сульшера на январь

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РБК14:51

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Матч ТВ14:59

Канчельскис отреагировал на слухи об интересе «Манчестер Юнайтед» к Соболеву

Sport.ru15:59
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