Футбол

ODDS.ruODDS.ru«Манчестер Юнайтед» интересуется хавбеком «Ростова» Матиасом Норманном

Трансфер Норманна прогнозируется на зимнее трансферное окно. Отметим, что ранее Норманн уже выступал под руководством Сульшера в сезоне-2017/18 в «Мольде». Добавим, что «Ростов» оценивает своего хавбека в 17-20 миллионов евро.
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