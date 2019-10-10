Футбол
ODDS.ru«Манчестер Юнайтед» интересуется хавбеком «Ростова» Матиасом Норманном
Трансфер Норманна прогнозируется на зимнее трансферное окно. Отметим, что ранее Норманн уже выступал под руководством Сульшера в сезоне-2017/18 в «Мольде». Добавим, что «Ростов» оценивает своего хавбека в 17-20 миллионов евро.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7025 источников, обновлено в 11:50, Ашберн
Волейбол
Российские волейболисты проиграли Японии на Кубке мира
На сегодняшний день сборная России одержала три победы на Кубке мира — над командами Ирана, Канады и Египта, а также потерпела четыре поражения — от сборных Австралии, Бразилии, Польши и Японии.
REGNUM 08:59
Политика
Bloomberg узнал о планах США заключить валютное соглашение с Китаем
Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность заключения валютного соглашения с Китаем, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на несколько источников.
Ведомости вчера в 22:31
Общество
МВД предложило штрафовать родителей курящих детей
МВД предлагает штрафовать на сумму до 2 тыс. рублей родителей детей, которые начали курить. Об этом ТАСС сообщили пресс-центре МВД России.
ТАСС 09:17
Происшествия
Три россиянки убили надзирательницу в тюрьме Пакистана
Три россиянки, которые являются сторонницами террористической организации «Исламское государство»*, убили надзирательницу в тюрьме провинции Белуджистан в Пакистане.
RT на русском 11:32
Наука
Нобелевскую премию по химии дали за литий-ионные батареи
Газета.Ru вчера в 06:24
Шоу-бизнес
Жигунов прокомментировал выписку Заворотнюк из больницы
Сергей Жигунов дал комментарий относительно выписки Анастасии Заворотнюк из больницы. Он считает, что это не обязательно хороший признак.
OAnews 01:54
Политика
Роскомнадзор поддержал проект о значимых информресурсах
Роскомнадзор поддерживает концепцию законопроекта о значимых для информационной инфраструктуры РФ ресурсах, но считает необходимым доработать инициативу в части критериев для значимых информресурсов, заявила представитель ведомства Мария Смелянская.
РИА Новости 11:02
Шоу-бизнес
Меган Маркл и принц Гарри планируют переехать в Канаду
Как пишет Cosmopolitan, супруга наследного британского принца попросту устала от постоянного осуждения ее поступков и нарядов, разборов ее личной жизни и любых высказываний в прессе.
Дни24 05:19
Экономика
ЦБ рассказал о новом способе кражи денег с банковских карт
Центральный Банк России выпустил отчет, в котором рассказано о новом способе кражи денег с банковских карт. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 09:21
Политика
Песков отреагировал на стихотворение Шнурова об отдыхе Путина в тайге
Шнуров не впервые комментирует отдых Путина. В июле он посвятил стихотворение погружению президента на дно Финского залива.
Lenta.ru вчера в 16:31
Кино
Эльфы, единороги и магия в трейлере мультфильма «Вперед» от Pixar
Вышел трейлер мультфильма «Вперед» от Pixar. Он появится в прокате в марте следующего года.
Афиша Daily 09:45
Происшествия
Военнослужащий, «потерявший» пушку в Ингушетии, заплатит 25 млн рублей
Военнослужащего обязали выплатить по иску Минобороны 25,4 млн рублей, пишет «КоммерсантЪ».
REGNUM 06:48
Политика
Украинский музыкант пожелал смерти бойцам ВСУ
Украинский музыкант Петр Мальцев пожелал смерти солдатам Вооруженных сил Украины (ВСУ). Артист обвинил их в "стрельбе по своим городам".
Piter.tv 09:36
Гаджеты
Замена экрана в Samsung Galaxy Fold обойдётся в 599 долларов
Как выяснилось, клиенту при необходимости повторной замены экрана придется выложить 599 долларов, а это треть от стоимости смартфона в целом.
Astera вчера в 05:41
Экономика
Пенсионный фонд России рассказал об увеличении страховой пенсии
Страховая часть пенсии по старости для неработающих пенсионеров увеличится в 2020 году на тысячу рублей, рассказал глава Пенсионного фонда России Антон Дроздов на заседании комитета Госдумы по социальной политике и делам ветеранов, передает ТАСС.
Газета.Ru 08:15
Политика
Зеленский рассказал, что его не устраивает в Минских соглашениях
Президент Украины Владимир Зеленский сказал, что в плане по урегулированию конфликта в Донбассе, который в 2015 году был подписан в Минске, Киев не устраивает порядок действий, зафиксированный в данном документе С момента подписания соглашения представителями Украины Киев затягивал его выполнение.
Украина.ру 09:48
Политика
Зеленский опасается появления российских военных баз в Белоруссии
Украина опасается появления российских военных баз на территории Белоруссии.
ТАСС 10:49
Происшествия
Сбежавшую в Грузию полковника МВД РФ поймали в Ростове
Объявленную в международный розыск экс-начальницу отдела дознания полиции Пролетарского района Ростова-на-Дону Наталью Разумную задержали в Ростове.
Газета.Ru вчера в 17:02
Баскетбол
«Москва — мой дом. Но я бы отказался от возможности выступить за Россию на Олимпиаде». Откровения Кайла Хайнса
Новый выпуск программы Алексея Ягудина «Тает лед», главным героем которого стал баскетболист Кайл Хайнс.
Матч ТВ 10:20
Армия и оружие
В РФ впервые публично представили аналог американской винтовки AR-15
Российская винтовка ORSIS-AR15J, которая считается аналогом американского оружия AR-15, впервые представлена публично.
Аргументы и Факты 03:47
Авто
Lada Vesta с вариатором поступит в продажу до конца 2019 года
Lada Vesta с вариатором появится в продаже до конца 2019 года, сообщили на "АвтоВАЗе".
Накануне.Ru 01:22
Здоровье
Глава онкоцентра Блохина рассказал о сокращениях
По словам Стилиди, замы получают 220 тыс. рублей в месяц, а зарплаты врачей — от 160 до 300 тыс. рублей.
Известия вчера в 19:19
Экономика
Налоговики заявили о выплатах серых зарплат в крупных компаниях
Серые зарплаты выплачивают не только малые и средние предприятия, но и крупные компании, говорится в сообщении Федеральной налоговой службы по итогам совещания в Приволжском федеральном округе с участием властей региона.
РБК 08 октября в 05:01
Общество
Рассказ о пытках стоил воспитателю ростовского детского сада должности
REGNUM вчера в 07:00
Игры
В Sony PlayStation 5 будет реализовано идеальное управление игрой
Srnsk вчера в 03:37
Происшествия
Бывший глава обанкротившегося «Уралтрансбанка» умер в Лондоне
Бывший глава "Уралтрансбанка" Валерий Заводов умер в Лондоне после тяжелой болезни.
ТАСС 10:32
Здоровье
Любимые методы профилактики простуды признали бесполезными для россиян
Ранее сообщалось, что во время простуды 17 процентов россиян предпочитают не принимать лекарства и обходиться горячим чаем с малиной и куриным бульоном.
Lenta.ru 01:49