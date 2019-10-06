Футбол

Советский спортСоветский спорт«Ньюкасл» обыграл «Манчестер Юнайтед»

Ньюкасл Юнайтед — Манчестер Юнайтед
1 – 0
Матч завершён
Чемпионат Англии, вчера
Стадион «Сент-Джеймс Парк»
3′
Фред
Деандре Йедлин
15′
30′
Скотт Мактомини
Фабиан Шер
47′
Жоэлинтон
Энди Кэрролл
56′
60′
Диого Далот
Маркос Рохо
Мигель Альмирон
65′
66′
Хуан Мата
Мэйсон Гринвуд
Мэттью Лонгстафф
72′
78′
Маркос Рохо
Аллан Сен-Максимен
Кристиан Атсу
83′
86′
Эшли Янг
Таит Чонг
Мигель Альмирон
Эмиль Крафт
90′
Ньюкасл одержал вторую победу в чемпионате. Сороки с восемью баллами занимают 16-е место.
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