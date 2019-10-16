Футбол
Спорт день за днем«Манчестер Юнайтед» начал переговоры с Аллегри
Бывший главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри может возглавить «Манчестер Юнайтед», сообщает Tuttosport. По сведениям источника, «Ман Юнайтед» начал предметные переговоры с итальянским специалистом, на которых обсуждается зарплата Аллегри.
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Религия
РПЦ разорвет отношения с Элладской православной церковью
РПЦ разорвет отношения с архиереями Элладской православной церкви, которые вступят в общение с украинскими раскольниками - Легойда.
ТАСС 08:28
Происшествия
В Екатеринбурге арестовали подозреваемых в убийстве молодой матери
В Екатеринбурге суд на 2 месяца арестовал троих подозреваемых в убийстве 27-летней Ксении Каторгиной, которая 10 октября отправилась продавать автомобиль и пропала.
Газета.Ru 07:02
Шоу-бизнес
Модель Анастасия Решетова родила Тимати сына
Тимати опубликовал в "Инстаграме" фото, на котором он снят с младенцем на руках. Сына, как сообщает сам рэпер, назвали Ратмиром.
Вести.Ru вчера в 12:34
Происшествия
В Перми бродячие собаки съели пенсионерку
Российская газета 06:46
Политика
Песков назвал необычным письмо Трампа Эрдогану
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил необычный тон письма, которое было написано президентом США Дональдом Трампом турецкому лидеру Реджепу Тайипу Эрдогану в преддверии операции в Сирии.
RT на русском 06:03
Футбол
Матч «Барселона» — «Реал» может быть перенесен на 18 декабря
Спорт-Экспресс вчера в 16:28
Финансы
Россия увеличила вложения в госбумаги США
В августе Россия увеличила вложения в государственные бумаги США с $8,5 млрд до $9,3 млрд, следует из материалов американского Министерства финансов.
RT на русском вчера в 21:56
Армия и оружие
Пуски баллистических и крылатых ракет прошли под руководством Путина
Минобороны России сообщило о проведении пусков баллистических и крылатых ракет в рамках стратегических учений "Гром-2019", передает РИА "Новости".
Газета.Ru 07:40
Общество
Россияне не пострадали во время беспорядков в Барселоне
Коммерсантъ 07:48
Армия и оружие
В Венесуэле потерпел крушение истребитель Су-30
Истребитель Су-30 военно-воздушных сил Венесуэлы разбился в среду в штате Гуарико, оба пилота погибли, сообщило минобороны республики.
РИА Новости 03:37
Происшествия
В Москве арестовали лжеврача, «лечившего» пенсионеров гречкой
В Москве арестовали мужчину, которого подозревают в продаже пенсионерам гречки под видом лекарств, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.
РИА Новости 05:40
Музыка
Украинских артистов не пустят на Евровидение за гастроли в России
Гастролировавшим в России с 2014 года певцам и певицам ход на телеконкурс закрыт.
Телеканал 360° вчера в 10:38
Политика
Британия и ЕС согласовали сделку по Brexit
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и Европейский союз согласовали сделку по Brexit — выходу Британии из ЕС.
Lenta.ru 05:47
Общество
Температура в Москве побила рекорд по теплу 130-летней давности
В Москве зафиксировали новый температурный рекорд по теплу на 17 октября.
РБК 08:11
Армия и оружие
В Польше заявили о возросшей мощи российской армии
RT на русском 00:00
Шоу-бизнес
Серябкина рассказала Собчак о романе с Фадеевым
Экс-участница группы SEREBRO Ольга Серябкина во время передачи "Осторожно, Собчак!" ответила на слухи о своем романе с продюсером Максимом Фадеевым.
Московский Комсомолец вчера в 09:48
Шоу-бизнес
56-летняя Елена Валюшкина взбудоражила подписчиков фото в купальнике
Телепрограмма 14 октября в 11:36
Происшествия
В Керчи провели минуту молчания в память о жертвах стрельбы в колледже
В Керчи прошла общегородская минута молчания в связи с годовщиной стрельбы и взрыва в Керченском политехническом колледже.
RT на русском 02:28
Наука
В Японии смогли оживить мозг. Он прожил месяц
SciencePop 15 октября в 01:20
Автоспорт
В Toro Rosso объявят состав в конце октября
F1news.ru 06:00
Космос
Астрофизики нашли 11 кандидатов в кварковые экзопланеты
Астрономы нашли несколько экзопланет на орбитах вокруг пульсаров и белых карликов, которые могут оказаться объектами из кварковой материи.
N+1 12 октября в 02:02
Шоу-бизнес
Никас Сафронов: «Ротару потеряла свою сущность»
Художник уверен, что певица, увлекшись пластическими операциями, потеряла индивидуальность.
StarHit.ru вчера в 22:00
Шоу-бизнес
Жигунов лишился квартиры из-за долгов
Известный актер и продюсер Сергей Жигунов лишился квартиры из-за долгов, сообщила пресса.
ФАН 07:18
Технологии
В России впервые представлен боевой экспериментальный робот «Маркер»
На Магнитогорском испытательном полигоне представили боевую робототехническую платформу "Маркер", передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости 05:49
Общество
На Украине сняли арест с акций «дочки» Сбербанка
Суд Киева обязал снять арест и запреты в отношении 100% акций украинской «дочки» Сбербанка и счетов в ценных бумагах.
Взгляд.ру 07:45
Здоровье
Названы указывающие на развитие рака желудка пищевые привычки
Рак желудка обычно начинается в слизеобразующих клетках, именно поэтому болезнь может начать проявляться с неприятных симптомов при поглощении и переваривании пищи, пишет издание «Профиль».
Волгоградская правда вчера в 11:57
Политика
США помогли предотвратить теракты в России
Соединённые Штаты недавно предоставили России информацию о готовившихся терактах на российской территории.
RT на русском 08:26
Авто
Volvo XC40 Recharge: первый электромобиль марки
Модель, построенная на базе бестселлера Volvo XC40, стала первым представителем новейшего семейства полностью электрических автомобилей шведского бренда.
Автоновости дня вчера в 15:17