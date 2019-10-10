Футбол

NewInformNewInform«Манчестер Юнайтед» намерен приобрести полузащитника «Ростова»

Кроме «Манчестер Юнайтед», за норвежским хавбеком внимательно следят английский «Тоттенхэм» и испанская «Севилья». «Ростов» оценивает полузащитника в 16,7-22 миллиона евро. Матиас Норманн перебрался в российский клуб в январе прошлого года из английского «Брайтона».
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Футболист «Ростова» Норманн попал в сферу интересов английского «МЮ»

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Источник: «Манчестер Юнайтед» следит за полузащитником «Ростова» Норманном

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Агент Норманна: «Информация про „МЮ“ — это только слухи. Матиас безумно счастлив в „Ростове“»

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По предварительным данным, общая сумма денег, выведенных за пределы России с 2015 по 2018 год, превысила миллиард рублей.
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«Вашингтон Кэпиталз» проиграл «Нэшвилл Предаторз» в матче регулярного чемпионата НХЛ.
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