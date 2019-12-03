Футбол
Матч ТВСульшер рассказал игрокам «МЮ» условие своего увольнения
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер предупредил своих игроков, что он будет уволен в случае проигрыша «Тоттенхэму» и «Манчестер Сити», сообщают английские СМИ.
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Общество
Навальный нашел у ведущей ВГТРК самолет и яхту за 8 млрд рублей
Экономика
Верховный суд поддержал компанию Гинера в споре с «Росгосстрахом»
Судебная коллегия Верховного суда отменила решение суда по интеллектуальным правам, который постановил направить спор о 151 млрд руб. за использование товарных знаков «Росгосстраха» на новое рассмотрение.
Экономика
Saxo Bank представил прогноз на 2020 год
Что касается прогнозов по нефти, то банк предполагает, что в 2020 году Россия и ОПЕК объявят о новом серьезном сокращении собственной нефтедобычи из-за замедления добычи сланцевой нефти в США из-за доходности инвестиций.
Гаджеты
Apple изменит темп выпуска новых моделей iPhone
В Сети появилась информация о смене темпа выпуска мобильных телефонов от Apple.
Технологии
Компания Apple назвала самые популярные приложения для iPhone
Компания Apple опубликовала список самых популярных приложений, которые в этом году скачивали владельцы iPhone.
Армия и оружие
Путин назвал долю оснащения ВМФ современным вооружением
Экономика
В Севастополе приняли трехлетний бюджет города
Прогнозируемый общий объем доходов севастопольского бюджета в 2020 году составит 58,237 млрд рублей, из них 41,92 млрд составят безвозмездные поступления.
Общество
ГИБДД исключит «площадку» из экзамена на права
ГИБДД рассчитывает, что водители перестанут сдавать "площадку" для получения прав с 1 октября 2020 года, сообщил начальник отделения экзаменационной работы управления надзорной деятельности ГУОБДД МВД Николай Гиляков.
Энергетика
Россия и Украина договорились о транзите нефти на десять лет
Украинская «Укртранснафта» и российская «Транснефть» заключили соглашение о продлении действующего контракта на транзит нефти через территорию Украины на десять лет — с 1 января 2020 года до 1 января 2030-го.
Происшествия
Украинцы пострадали при ДТП с автобусом под Воронежем
Автобус с пассажирами перевернулся на трассе в Богучарском районе Воронежской области, несколько человек пострадали.
Общество
Минприроды предложило приравнять сжигание мусора к его переработке
Другие эксперты настаивают, что сжигание мусора нельзя расценивать как переработку: по их словам, утилизация подразумевает вторичный оборот отходов, в то время как сжигание приводит к более опасным выбросам и появлению вторичных отходов.
Происшествия
Уфимским экс-полицейским грозит реальный срок по делу об изнасиловании
Государственный обвинитель просит суд Уфы приговорить к реальным срокам лишения свободы трех экс-полицейских, обвиняемых в изнасиловании коллеги в отделе полиции, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах Башкирии.
Политика
Зеленский предложил устроить переговоры по Крыму с США
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что США могут помочь Киеву в переговорах с Россией по Крыму.
Происшествия
Обрушение моста в Оренбурге попало на видео
Опубликовано видео, запечатлевшее момент обрушения моста в Оренбурге. Мост обрушился 2 декабря во время ремонтных работ.
Футбол
Егоров: Тедеско зашел в судейскую с разрешения арбитра
Главный тренер московского "Спартака" Доменико Тедеско зашел в судейскую комнату после матча с петербургским "Зенитом" с разрешения арбитра, заявил глава департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза (ДСИ РФС) Александр Егоров.
Энергетика
Европа обвалила цены на российский газ до минимума
Стоимость российского трубопроводного газа для Европы опустилась до минимума за последние 15 лет.
Шоу-бизнес
Лещенко прокомментировал оговорку Бузовой на музыкальной премии
Народный артист РСФСР Лев Лещенко заявил, что не обижается на певицу Ольгу Бузову, которая допустила ошибку в его фамилии на музыкальной премии "Золотой хит – 2019".
Космос
Обнаружено зарождение планетной системы
Международная команда астрономов изучила протопланетный диск звезды HD 141569A из созвездия Весов и нашла кроме двух ранее известных его сегментов, еще один, который расположен ближе к звезде.
Авто
С 1 января для российских водителей вводятся новые штрафы
Несколько новых штрафов за нарушение ПДД вступят в силу с первого дня нового 2020 года.
Политика
Песков прокомментировал ситуацию с поставками С-400 Турции
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что пока нет никакой конкретики в вопросе обсуждения поставок С-400 в ходе переговоров лидеров России и Турции Владимира Путина и Тайипа Эрдогана.
Технологии
PlayStation попала в Книгу рекордов Гиннесса
PlayStation попала в Книгу рекордов Гиннеса как самая продаваемая серия домашних консолей в мире.
Транспорт
В ГИБДД призвали пересадить автомобилистов на общественный транспорт
ГИБДД России выступает за пересаживание водителей на общественный транспорт, так как в стране не хватает дорог, чтобы "автомобили чувствовали себя комфортно", сообщил в понедельник заместитель главы Госавтоинспекции РФ Олег Понарьин на семинаре в Москве по безопасности дорожного движения.
Происшествия
В Новом Уренгое кот вытолкнул ребенка из окна
В Новом Уренгое семилетняя девочка упала с девятого этажа из-за кота.
Игры
По фильму «Звёздный десант» выйдет новая видеоигра
Фильм «Звёздный десант», снятый режиссёром Полом Верховеном по мотивам одноимённого романа Роберта Хайнлайна, вышел в 1997 году.
Политика
«Ведомости» узнали о планах допустить больше партий к выборам-2021
К выборам в Госдуму 2021 года могут допустить больше малых партий, пишут "Ведомости" со ссылкой на источники.
Авто
Мэрия Саратова закупит 8 иномарок на 13,6 млн рублей
Как сообщает «Saratovnews» со ссылкой на сайт «Госзакупок», МКУ «Транспортное управление», которое обслуживает администрацию Саратова, планирует закупить восемь легковых иномарок в комплектации «Люкс».
Игры
All in! Games издаст изометрическую ролёвку Alaloth: Champions of The Four Kingdoms
Games сообщила о сотрудничестве с итальянской студией Gamera Interactive, которая работает над изометрической ролевой игрой Alaloth: Champions of The Four Kingdoms.
Происшествия
В Мытищах нарушитель напал с ножом на полицейского
19 октября в в переходе станции метро «Савеловская» в Москве нетрезвый мужчина ударил ножом в грудь полицейского, который пытался проверить у него документы.