Футбол

Матч ТВМатч ТВСульшер рассказал игрокам «МЮ» условие своего увольнения

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер предупредил своих игроков, что он будет уволен в случае проигрыша «Тоттенхэму» и «Манчестер Сити», сообщают английские СМИ.
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Сульшер сообщил игрокам «МЮ» условие своего увольнения. Это может произойти после дерби с «Ман Сити»

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Источник: «Манчестер Юнайтед» не планирует увольнять Сульшера

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