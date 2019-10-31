Лондонский "Челси" потерпел поражение от "Манчестер" Юнайтед в матче третьего раунда Кубка Английской лиги. Игра прошла на стадионе "Стэмфорд Бридж" и завершилась победой подопечных Оле-Гуннар Сульшера со счетом 1:2. В команде Фрэнка Лэмпарда гол забил бельгиец Миши Батшуайи.

«Челси» вылетел из Кубка лиги от «Манчестер Юнайтед»

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