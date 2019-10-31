Футбол

Газета.RuГазета.Ru«Челси» вылетел из Кубка лиги от «Манчестер Юнайтед»

Челси — Манчестер Юнайтед
1 – 2
Матч завершён
Кубок английской лиги, 1/8 Финала, сегодня
Стадион «Стэмфорд Бридж»
11′
Скотт Мактомини
Миши Батшуайи
18′
25′
Маркус Рэшфорд
Миши Батшуайи
61′
66′
Виктор Линделеф
Антони Марсьяль
67′
Джесси Лингард
Андреас Перейра
Кристиан Пулишич
Педро Родригес
70′
Билли Гилмур
Мэйсон Маунт
70′
73′
Маркус Рэшфорд
Миши Батшуайи
Тэмми Абрахам
79′
80′
Маркус Рэшфорд
Эшли Янг
83′
Фред
Матео Ковачич
90′
Лондонский "Челси" потерпел поражение от "Манчестер" Юнайтед в матче третьего раунда Кубка Английской лиги. Игра прошла на стадионе "Стэмфорд Бридж" и завершилась победой подопечных Оле-Гуннар Сульшера со счетом 1:2. В команде Фрэнка Лэмпарда гол забил бельгиец Миши Батшуайи.
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