«Манчестер Юнайтед» одержал победу над лондонским «Челси» в матче 1/8 финала Кубка английской лиги. Встреча завершилась со счётом 2:1.

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Гаджеты Apple купила бренд у компании из Зеленограда Российская группа компаний ISBC продала Apple свою торговую марку AirTag, под которой выпускала гаджеты с RFID-метками.

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