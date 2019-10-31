Футбол

REGNUMREGNUM«Манчестер Юнайтед» обыграл «Челси» в Кубке английской лиги

Челси — Манчестер Юнайтед
1 – 2
Матч завершён
Кубок английской лиги, 1/8 Финала, вчера
Стадион «Стэмфорд Бридж»
11′
Скотт Мактомини
Миши Батшуайи
18′
25′
Маркус Рэшфорд
Миши Батшуайи
61′
66′
Виктор Линделеф
Антони Марсьяль
67′
Джесси Лингард
Андреас Перейра
Кристиан Пулишич
Педро Родригес
70′
Билли Гилмур
Мэйсон Маунт
70′
73′
Маркус Рэшфорд
Миши Батшуайи
Тэмми Абрахам
79′
80′
Маркус Рэшфорд
Эшли Янг
83′
Фред
Матео Ковачич
90′
«Манчестер Юнайтед» одержал победу над лондонским «Челси» в матче 1/8 финала Кубка английской лиги. Встреча завершилась со счётом 2:1.
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