Футбол

ЧемпионатЧемпионат«Манчестер Юнайтед» обыграл «Лестер Сити» в матче АПЛ

Манчестер Юнайтед — Лестер
1 – 0
Матч завершён
Чемпионат Англии, сегодня
Стадион «Олд Траффорд»
Маркус Рэшфорд
8′
57′
Хамза Чоудури
Айосе Перес
Неманья Матич
Фред
67′
68′
Демарай Грэй
Харви Барнс
Хуан Мата
Таит Чонг
70′
75′
Джеймс Мэддисон
Дэниел Джеймс
84′
Дэниел Джеймс
Аксель Туанзебе
90′+1′
90′+5′
Бенджамин Чилуэлл
В матче 5-го тура английской Премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» принимал «Лестер Сити». Встреча состоялась в Манчестере на стадионе «Олд Траффорд» и завершилась со счётом 1:0 в пользу хозяев.
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