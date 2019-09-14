Футбол
Чемпионат«Манчестер Юнайтед» обыграл «Лестер Сити» в матче АПЛ
Чемпионат Англии, сегодня
Стадион «Олд Траффорд»
Маркус Рэшфорд
|8′
|57′
Хамза Чоудури
Айосе Перес
Неманья Матич
Фред
|67′
|68′
Демарай Грэй
Харви Барнс
Хуан Мата
Таит Чонг
|70′
|75′
Джеймс Мэддисон
Дэниел Джеймс
|84′
Дэниел Джеймс
Аксель Туанзебе
|90′+1′
|90′+5′
Бенджамин Чилуэлл
|44%
|Владение мячом
|56%
|74%
|Процент точных передач
|80%
|5
|Удары в сторону ворот
|3
|5
|Удары в створ ворот
|4
|4
|Сейвы вратарём
|4
|–
|Офсайды
|2
|3
|Угловые
|9
|6
|Отборы
|10
|13
|Фолы
|15
|1
|Желтые карточки
|2
|–
|Красные карточки
|–
Манчестер Юнайтед
Расстановка 4‑5‑1
1
Де Хеа
29
Уан-Биссака
2
Линделёф
5
Магуайр
18
Янг
15
Перейра
39
Мактомини
44
Чонг
17
Фред
38
Туанзебе
10
Рэшфорд
1
Шмейхель
21
Перейра
6
Эванс
4
Сёюнджю
3
Чилуэлл
8
Тилеманс
25
Ндиди
17
Перес
15
Барнс
9
Варди
10
Мэддисон
Лестер
Расстановка 4‑3‑3
В матче 5-го тура английской Премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» принимал «Лестер Сити». Встреча состоялась в Манчестере на стадионе «Олд Траффорд» и завершилась со счётом 1:0 в пользу хозяев.
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Автоматически обработано 6995 источников, обновлено в 23:30, Вашингтон
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