Футбол
Спорт-Экспресс«Манчестер Юнайтед» обыграл «Партизан», АЗ забил 6 голов «Астане»
Лига Европы, Групповой этап, вчера
Стадион «Партизана»
|43′
Антони Марсьяль
|46′
Фил Джонс
|60′
Аарон Уан-Биссака
Дэниел Джеймс
|60′
Антони Марсьяль
Маркус Рэшфорд
Бибрас Натхо
|66′
Неманья Милетич
|67′
Зоран Тошич
Филип Стеванович
|75′
|81′
Джеймс Гарнер
Андреас Перейра
Сейдуба Сума
Лазар Павлович
|83′
Саша Здьелар
|89′
Такума Асано
Джордже Иванович
|90′+2′
Партизан
Расстановка 4‑4‑2
88
Стойкович
73
Милетич
23
Остоич
3
Павлович
72
Урошевич
10
Павлович
16
Здьелар
6
Натхо
80
Стеванович
9
Умар
18
Иванович
22
Ромеро
21
Джеймс
5
Магуайр
16
Рохо
53
Уильямс
14
Лингард
4
Джонс
8
Мата
39
Мактомини
15
Перейра
10
Рэшфорд
Манчестер Юнайтед
Расстановка 4‑5‑1
«Манчестер Юнайтед» в матче 3-го тура группового турнира Лиги Европы победил «Партизан» — 1:0. Пенальти реализовал Антони Марсьяль. В параллельной встрече АЗ разгромил «Астану» — 6:0. Дубль оформил Тен Копмейнерс, также отличились Майрон Боаду, Кэлвин Стенгс, Юкинари Сунавара и Усама Идрисси.
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