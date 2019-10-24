«Манчестер Юнайтед» в матче 3-го тура группового турнира Лиги Европы победил «Партизан» — 1:0. Пенальти реализовал Антони Марсьяль. В параллельной встрече АЗ разгромил «Астану» — 6:0. Дубль оформил Тен Копмейнерс, также отличились Майрон Боаду, Кэлвин Стенгс, Юкинари Сунавара и Усама Идрисси.

Культура Вологжанка Юлия Сыромятникова дошла до финала «Поле чудес» Сегодня на первом канале вышел выпуск легендарной передачи «Поле чудес» с участницей из Вологды Юлией Сыромятниковой.

Общество Строители показали Крымский мост с подсветкой В рамках тестирования и настройки подсветки арочного участка Крымского моста строители на час подсветили его белыми и красными светодиодами, сообщает инфоцентр «Крымский мост».

Финансы Орешкин назвал снижение ключевой ставки осознанием реальности Глава Минэкономразвития Максим Орешкин назвал снижение ключевой ставки осознанием реальности.

Общество Первый российский боевой ледокол спустили на воду Первый российский патрульный корабль ледового класса "Иван Папанин" спустили на воду в Санкт-Петербурге.

Армия и оружие В бундестаге призвали вывести войска США из Германии Депутаты Левой партии Германии выступили с обращением в адрес немецкого правительства, призвав вывести американские войска из страны, поскольку их присутствие усиливает напряженность в отношениях с Россией.

Общество Медведев велел обосновать штрафы за незначительное превышение скорости Премьер-министр Дмитрий Медведев дал поручение МВД и другим ведомствам, согласно которому они обязаны обосновать вопрос введения штрафа за превышение скорости на 10–20 км/ч.

Армия и оружие Президент Сербии осмотрел российские комплексы С-400 и «Панцирь-С» Президент Сербии Александар Вучич посетил учения "Славянский щит - 2019", где лично осмотрел зенитный ракетный дивизион систем С-400 и батарею комплексов "Панцирь-С" Вооруженных сил РФ.

Хоккей Определился состав сборной России на хоккейный Кубок Карьяла Руководство российской сборной по хоккею представило состав команды на Кубок Карьяла, который пройдет в финской столице 7-10 ноября.

Армия и оружие В ЮАР прилетели российские самолеты Ту-160 В Министерстве обороны России сообщили, что два отечественных стратегических бомбардировщика Ту-160 прибыли на аэродром Ватерклоф, который располагается в Южно-Африканской Республике.

Политика Марию Бутину освободили из американской тюрьмы Осужденную в США россиянку Марию Бутину освободили из американской тюрьмы, сообщает CNN со ссылкой на Федеральное бюро тюрем.

Кино В Сети появился финальный трейлер «Звездных войн» Трейлер заключительной серии нашумевшей саги «Звездные войны» был опубликован на просторах Сети.

Общество «Нафтогаз» сообщил об аресте 100% акций «Южного потока» Арест акций "Южного потока" произошел на фоне попытке передать акции "Южного потока", который занимается строительством и управлением трубопровода "Турецкий поток", от "Газпрома" к "Трансгаз Краснодар".

Авто Новая Hyundai Sonata российской сборки получила ОТТС В базе Росстандарта появилось Одобрение типа транспортного средства (ОТТС) на новую Hyundai Sonata российской сборки.

Общество Украинский политолог Ковтун попал в реанимацию в Москве Украинский политолог Вячеслав Ковтун, известный своими скандальными выступлениями в российских ток-шоу, попал в реанимацию в Москве.

Футбол Айртон вызван в олимпийскую сборную Бразилии Защитник «Спартака» Айртон вызван в олимпийскую сборную Бразилии, сообщает пресс-служба конфедерации футбола Бразилии.