Футбол

Спорт-ЭкспрессСпорт-Экспресс«Манчестер Юнайтед» обыграл «Партизан», АЗ забил 6 голов «Астане»

Партизан — Манчестер Юнайтед
0 – 1
Матч завершён
Лига Европы, Групповой этап, вчера
Стадион «Партизана»
43′
Антони Марсьяль
46′
Фил Джонс
60′
Аарон Уан-Биссака
Дэниел Джеймс
60′
Антони Марсьяль
Маркус Рэшфорд
Бибрас Натхо
66′
Неманья Милетич
67′
Зоран Тошич
Филип Стеванович
75′
81′
Джеймс Гарнер
Андреас Перейра
Сейдуба Сума
Лазар Павлович
83′
Саша Здьелар
89′
Такума Асано
Джордже Иванович
90′+2′
«Манчестер Юнайтед» в матче 3-го тура группового турнира Лиги Европы победил «Партизан» — 1:0. Пенальти реализовал Антони Марсьяль. В параллельной встрече АЗ разгромил «Астану» — 6:0. Дубль оформил Тен Копмейнерс, также отличились Майрон Боаду, Кэлвин Стенгс, Юкинари Сунавара и Усама Идрисси.
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