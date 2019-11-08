Футбол

РБКРБК«Манчестер Юнайтед» обыграл «Партизан» и вышел в плей-офф Лиги Европы

Манчестер Юнайтед — Партизан
3 – 0
Матч завершён
Лига Европы, Групповой этап, вчера
Стадион «Олд Траффорд»
Мэйсон Гринвуд
22′
32′
Бибрас Натхо
Антони Марсьяль
33′
Маркус Рэшфорд
49′
58′
Страхиня Павлович
60′
Бибрас Натхо
Зоран Тошич
Фред
Джеймс Гарнер
63′
Маркус Рэшфорд
Андреас Перейра
67′
70′
Такума Асано
Филип Стеванович
Эшли Янг
71′
Скотт Мактомини
Джесси Лингард
75′
85′
Садик Умар
Джордже Иванович
Английский клуб «Манчестер Юнайтед» разгромил сербский «Партизан», забив команде три года, и по результатам турнирной таблицы вышел в плей-офф Лиги Европы. Нападающий «Юнайтеда» Мэйсон Гринвуд открыл счет на 21-ой минуте мачта. Затем на 33-ей минуте гол забил еще один нападающий Антони Марсьяль.
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