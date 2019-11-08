Футбол
РБК«Манчестер Юнайтед» обыграл «Партизан» и вышел в плей-офф Лиги Европы
Лига Европы, Групповой этап, вчера
Стадион «Олд Траффорд»
Мэйсон Гринвуд
|22′
|32′
Бибрас Натхо
Антони Марсьяль
|33′
Маркус Рэшфорд
|49′
|58′
Страхиня Павлович
|60′
Бибрас Натхо
Зоран Тошич
Фред
Джеймс Гарнер
|63′
Маркус Рэшфорд
Андреас Перейра
|67′
|70′
Такума Асано
Филип Стеванович
Эшли Янг
|71′
Скотт Мактомини
Джесси Лингард
|75′
|85′
Садик Умар
Джордже Иванович
Манчестер Юнайтед
Расстановка 4‑5‑1
22
Ромеро
29
Уан-Биссака
5
Магуайр
16
Рохо
18
Янг
26
Гринвуд
37
Гарнер
8
Мата
14
Лингард
15
Перейра
9
Марсьяль
88
Стойкович
73
Милетич
23
Остоич
3
Павлович
72
Урошевич
7
Тошич
16
Здьелар
19
Шчекич
80
Стеванович
20
Сума
18
Иванович
Партизан
Расстановка 4‑4‑2
Английский клуб «Манчестер Юнайтед» разгромил сербский «Партизан», забив команде три года, и по результатам турнирной таблицы вышел в плей-офф Лиги Европы. Нападающий «Юнайтеда» Мэйсон Гринвуд открыл счет на 21-ой минуте мачта. Затем на 33-ей минуте гол забил еще один нападающий Антони Марсьяль.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
«Манчестер Юнайтед» крупно переиграл «Партизан» и досрочно обеспечил выход из группы
Sportbox.RUвчера в 17:15
Автоматически обработаны 7073 источника, обновлено в 08:36, Ашберн
Общество
Engie оспорит штраф польского регулятора за «Северный поток — 2»
Французская нефтегазовая компания Engie обжалует штраф Управления по защите конкуренции и потребителей Польши (UOKiK) в размере 172 млн злотых (около $44,7 млн) за отсутствие содействия по делу о строительстве газопровода «Северный поток — 2».
RT на русском 06:20
Общество
Производители молока попросили правительство решить проблему с навозом
"Союзмолоко" просит правительство решить проблемы с навозом.
Life.ru вчера в 19:31
Футбол
Ференцварош — ЦСКА 0:0
Футболисты московского ЦСКА встречались в рамках четвертого тура группового этапа Лиги Европы с венгерским "Ференцварошем".
Вести.Ru вчера в 16:51
Общество
Опубликованы саундтрек Need for Speed Heat и запись игрового процесса
Запись первого часа игры Electronic Arts опубликовала официальный саундтрек Need for Speed Heat.
Игромания.ру 06 ноября в 14:09
Футбол
Булыкин объяснил, почему Хабиб ушёл с «РЖД Арены» до окончания матча
Бывший футболист «Локомотива» Дмитрий Булыкин выразил мнение, почему действующий чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов покинул матч московского клуба с «Ювентусом» (1:2) до окончания матча.
Чемпионат 08:06
Общество
Киевские чиновники через адвокатскую контору Турчинова и Порошенко присваивали бюджетные деньги — СБУ
Чиновники Киевской городской госадминистрации (КГГА) подозреваются в злоупотреблениях при строительстве большой окружной дороги в столице при помощи адвокатского объединения «Турчинов и партнеры», где сотрудники СБУ под процессуальным руководством прокуратуры проводят обыски.
Украина.ру 08:08
Происшествия
Жители села в Забайкалье стали жертвами АУЕ-банды
В одном из забайкальских сел мужчину доставили в больницу с множеством травм, полученных в ходе нападения со стороны банды, которая действует по принципам АУЕ.
Discover24 06:10
Технологии
Сбербанк создал самый мощный в России суперкомпьютер
РИА Новости 03:40
Общество
ВШЭ заявила об ущербе деловой репутации из-за поста Гусейнова
Комиссия ученого совета Высшей школы экономики по академической этике заявила о том, что пост профессора вуза Гасана Гусейнова в Facebook о русском языке является оскорбительным и вызывающим возражения.
REGNUM 07:21
Происшествия
Взрыв в центре Бишкека попал на видео
В кафе быстрого питания в центре столицы Киргизии Бишкека произошел взрыв и пожар.
Lenta.ru 04:54
Политика
ООН поддержала резолюцию России о борьбе с героизацией нацизма
В 2017 году ситуация сложилась практически аналогично: председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков заявил, что во время голосования в ООН против предложенной Россией резолюции о борьбе с героизацией нацизма США и Украина "остались в одиночестве".
Газета.Ru 03:11
Армия и оружие
Ту-160 на форсаже ушел от двух F-35
Издание пишет, что бомбардировщик-ракетоносец оказался в поле радаров истребителей, причем вторые не смогли приблизиться к первому, который внезапно установил максимальный угол стреловидности крыльев и включил форсаж.
Lenta.ru вчера в 11:42
Происшествия
Напавшие на погранзаставу в Таджикистане были боевиками ИГ
Напавшие на пограничную заставу на таджикско-узбекской границе являлись боевиками террористической организации «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России), сообщает ТАСС со ссылкой на Государственный комитет национальной безопасности (ГКНБ) Таджикистана.
Lenta.ru 06 ноября в 02:50
Политика
Лавров прокомментировал слова Макрона о «смерти мозга» НАТО
Макрон в интервью журналу The Economist заявил, что НАТО полностью утратила координацию внутри союза и находится в состоянии "смерти мозга".
ТАСС 03:52
Политика
В Кремле оценили слова Макрона о сценариях развития России
В Кремле назвали вдумчивым подход президента Франции Эммануэля Макрона к изучению вариантов развития России.
РИА Новости 05:36
Политика
Иностранный беспилотник сбили в Иране
В пятницу утром, 8 ноября, в юго-западной части Ирана был сбит беспилотник.
Аргументы недели 07:11
Происшествия
СМИ назвали причастного к крушению российского А321 над Синаем
Напомним, что крупнейшая катастрофа в истории российской и советской авиации произошла 31 октября 2015 года на севере Синайского полуострова в Египте.
Российская газета 07:50
Общество
В числе доказательств причиненного 27 июля полиции Москвы ущерба представлены чистые листы
Представитель столичного главка полиции представил в Симоновском суде в качестве доказательств расходов и материального ущерба, причиненного стражам порядка в ходе несанкционированной акции 27 июля в центре Москвы, документы с чистыми листами.
ТАСС 03:51
Культура
Родные Децла прокомментировали документальный фильм о рэпере
7 ноября в сети появился документальный фильм о рэпере Децле (настоящее имя – Кирилл Толмацкий) «С закрытыми окнами» от режиссера Романа Супера.
Uznayvse.ru 05:47
Общество
Счетная палата предупредила о сокращении населения России
По данным контрольного ведомства, естественная убыль населения ускоряется четвертый год подряд, несмотря на усилия по обеспечению устойчивого роста численности, что входит в национальные цели.
Российская газета вчера в 00:55
Музыка
Опрос показал песни, которые не надоедает слушать от начала до конца
iReactor вчера в 17:53
Общество
Синоптик пообещал аномально теплую зиму
Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец рассказал "МК" о погоде будущей зимой.
РИА Новости вчера в 15:45
Политика
Россия подготовила зеркальный ответ США за слом ДРСМД – Лавров
Напомним, что 2 августа Госсекретарь США Майк Помпео сделал официальное заявление о том, что Вашингтон в одностороннем порядке выходит из Договора по ликвидации ракет средней и меньшей дальности.
ПолитРоссия 03:29
Политика
«Нафтогаз» не считает споры с «Газпромом» преградой для контракта
Министр энергетики России Александр Новак, комментируя иск «Нафтогаза» к «Газпрому» на $12 млрд, отметил необходимость вернуться «к теме урегулирования на базе «нулевого» варианта всех вопросов, касающихся судебных споров».
RT на русском 05:59
Общество
Губернатор Югры попросила чиновников не критиковать власть в соцсетях
Чиновникам в Ханты-Мансийском автономном округе — Югре официально рекомендовали воздерживаться и за пределами рабочего места от поступков и высказываний, способных вызвать сомнение в их порядочности, а также причинить вред репутации и авторитету государственных органов.
РБК 07:08
Наука
Первый новый штамм ВИЧ обнаружили впервые за почти 20 лет
Отмечается, что открытие первого нового штамма было сделано впервые с 2000 года, когда были разработаны основные принципы классификации подтипов.
Газета.Ru 06 ноября в 21:55
Армия и оружие
Россия завладела секретной израильской ракетой
Российские военные получили секретную израильскую ракету-перехватчик после неудачного боевого пуска, сообщает Sina.
Газета.Ru 06 ноября в 12:41