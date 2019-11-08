Английский клуб «Манчестер Юнайтед» разгромил сербский «Партизан», забив команде три года, и по результатам турнирной таблицы вышел в плей-офф Лиги Европы. Нападающий «Юнайтеда» Мэйсон Гринвуд открыл счет на 21-ой минуте мачта. Затем на 33-ей минуте гол забил еще один нападающий Антони Марсьяль.

«Манчестер Юнайтед» обыграл «Партизан» и вышел в плей-офф Лиги Европы

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