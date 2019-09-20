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РИА НовостиРИА Новости«Манчестер Юнайтед» одержал победу над «Астаной» в матче Лиги Европы

Манчестер Юнайтед — Астана
1 – 0
Матч завершён
Лига Европы, Групповой этап, вчера
Стадион «Олд Траффорд»
46′
Роман Муртазаев
Рангело Янга
46′
Лука Шимунович
Юрий Логвиненко
Таит Чонг
Джесси Лингард
68′
Энджел Гомес
Хуан Мата
68′
Мэйсон Гринвуд
73′
Маркос Рохо
Эшли Янг
78′
82′
Дорин Ротарю
Ндомбе Мубеле
Фред
85′
Английский футбольный клуб "Манчестер Юнайтед" обыграл дома казахстанскую "Астану" в матче первого тура группового этапа Лиги Европы. Встреча группы L, прошедшая в четверг в Манчестере, завершилась со счетом 1:0. Единственный гол в матче на 73-й минуте забил Мейсон Гринвуд.
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