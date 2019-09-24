Футбол

ЧемпионатЧемпионат«Манчестер Юнайтед» отчитался о рекордных доходах

Руководство «Манчестер Юнайтед» опубликовало данные о результатах очередного финансового года. Доходы клуба составили € 709,5 млн, что является новым рекордом «МЮ». Чистая прибыль клуба составила € 56 млн.
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За прошлый сезон «Манчестер Юнайтед» заработал рекордные для клуба 627 млн фунтов

Спорт БИЗНЕС Online10:16

«Манчестер Юнайтед» объявил о рекордной выручке за сезон-2018/19

Матч ТВ09:57

«Манчестер Юнайтед» объявил о рекордном доходе по итогам сезона-2018/19

РИА Новости08:15

«МЮ» объявил о рекордной выручке в 627 млн фунтов в сезоне-2018/19

Sports.ru09:24

«Манчестер Юнайтед» в минувшем фискальном году получил рекордную прибыль

Sport.ru09:14

«Манчестер Юнайтед» отчитался о рекордных доходах

Чемпионат08:53

«Манчестер Юнайтед» объявил о рекордной выручке за сезон-2018/19

Sportbox.RU09:57
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Автоматически обработано 7009 источников, обновлено в 17:19, Вашингтон
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Английский профессиональный футбольный клуб из Траффорда, Большой Манчестер. Был основан в 1878 году под названием «Ньютон Хит», в 1902 году изменил название на «Манчестер Юнайтед». Один из самых популярных футбольных клубов в мире. Один из основателей английской Премьер-лиги в 1992 году.
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