Футбол
Чемпионат«Манчестер Юнайтед» отчитался о рекордных доходах
Руководство «Манчестер Юнайтед» опубликовало данные о результатах очередного финансового года. Доходы клуба составили € 709,5 млн, что является новым рекордом «МЮ». Чистая прибыль клуба составила € 56 млн.
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За прошлый сезон «Манчестер Юнайтед» заработал рекордные для клуба 627 млн фунтов
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Автоматически обработано 7009 источников, обновлено в 17:19, Вашингтон
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Лолита Милявская опубликовала в Instagram новый снимок. Певица удивила поклонников провокационным образом в худи.
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Некоторые элементы ракеты «Ангара» напечатают на 3D-принтере
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Для китайских туристов, которые планируют организованно посещать музей-заповедник "Царское село", может быть ограничен доступ.
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Зеленский рассказал о намерении пригласить Трампа на Украину
Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что намерен пригласить американского лидера Дональда Трампа с визитом в страну.
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