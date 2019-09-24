Футбол

ЧемпионатЧемпионат«Манчестер Юнайтед» отчитался о рекордных доходах

Руководство «Манчестер Юнайтед» опубликовало данные о результатах очередного финансового года. Доходы клуба составили € 709,5 млн, что является новым рекордом «МЮ». Чистая прибыль клуба составила € 56 млн.
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За прошлый сезон «Манчестер Юнайтед» заработал рекордные для клуба 627 млн фунтов

Спорт БИЗНЕС Online10:16

«Манчестер Юнайтед» объявил о рекордной выручке за сезон-2018/19

Матч ТВ09:57

«Манчестер Юнайтед» объявил о рекордном доходе по итогам сезона-2018/19

РИА Новости08:15

«МЮ» объявил о рекордной выручке в 627 млн фунтов в сезоне-2018/19

Sports.ru09:24

«Манчестер Юнайтед» в минувшем фискальном году получил рекордную прибыль

Sport.ru09:14

«Манчестер Юнайтед» отчитался о рекордных доходах

Чемпионат08:53

«Манчестер Юнайтед» объявил о рекордной выручке за сезон-2018/19

Sportbox.RU09:57
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Автоматически обработано 7009 источников, обновлено в 14:21, Вашингтон
Кино

От России на «Оскар» выдвинули фильм «Дылда»

РБК 13:03
Общество

Пресс-секретарь Медведева прокомментировал письмо от актеров

Пресс-секретарь премьер-министра Дмитрия Медведева Олег Осипов сообщил РБК, что письмо актеров с просьбой освободить участников «московского дела» поступило в аппарат премьера.
РБК 12:02
Футбол

Санкт-Петербург примет финал Лиги чемпионов 2021 года

ТАСС 14:15
Культура

Минкульт назвал ошибкой «Культурный норматив» с хитами Beatles и Queen

Ранее на сайте Минкультуры появился список песен популярных российских и зарубежных исполнителей – Владимира Высоцкого, Виктора Цоя, групп «Машина времени», The Beatles, Nirvana, ABBA, Queen и других – которые Минкульт предлагает для ознакомления школьникам в рамках программы «Культурный норматив».
Культуромания 12:15
Происшествия

Два человека погибли в результате ДТП со скорой в Йошкар-Оле

По предварительным данным, водитель скорой погиб на месте происшествия. Еще один человек скончался в медицинском учреждении.
РЕН ТВ 01:14
Политика

Полицейские получат право объявлять гражданам предостережение

Согласно поправкам, правоохранители смогут выносить предостережение о недопустимости действий, которые создадут "условия для совершения преступлений и административных правонарушений, разрешение которых отнесено к компетенции полиции".
Российская газета 06:48
Политика

Зеленский и премьер-министр Италии обсудили антироссийские санкции

Украинский лидер Владимир Зеленский и премьер-министр Италии Джузеппе Конте обсудили двустороннее сотрудничество, сообщает пресс-служба президента Украины.
Политика Сегодня 14:02
Политика

Меркель обсудила с Роухани будущее СВПД и ситуацию в регионе

Будущее ядерной сделки с Ираном и ситуация на Ближнем Востоке после атак на предприятия нефтяной компании Saudi Aramco были в центре внимания встречи канцлера Германии Ангелы и президента Ирана Хасана Роухани.
ТАСС 13:51
Политика

Грета Тунберг в ООН обвинила мировых лидеров в украденном детстве

Шведская школьница Грета Тунберг, прославившаяся своими одиночными пикетами в поддержку климата, обвинила мировых лидеров, собравшихся в ООН на сессию Генеральной Ассамблеи, в том, что они украли у нее детство.
Российская газета 04:25
Баскетбол

Сборная России по регби уступила команде Самоа на Кубке мира

Весь спорт 11:28
Гаджеты

Новая операционная система Apple для iPad вышла официально

Лайф протестировал обновлённую версию операционной системы для iPhone и поделился впечатлениями.
Life.ru 13:43
Путешествия

Минкульт предложил ограничить доступ китайских туристов в Царское село

Для китайских туристов, которые планируют организованно посещать музей-заповедник "Царское село", может быть ограничен.
Российская газета 12:08
Армия и оружие

В Минобороны РФ рассказали о дронах боевиков в Сирии

Сбитые в сентябре возле российской авиабазы Хмеймим в Сирии беспилотники террористов вовсе не являются безобидными самоделками.
Российская газета 02:15
Политика

Израиль назвал виновного в атаках на Саудовскую Аравию

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что Иран несет ответственность за атаки на нефтяные объекты Саудовской Аравии.
Lenta.ru 13:06
Футбол

«Барселона» – «Вильярреал»: Месси восстановился и готов выйти в основе

Все в один голос утверждают, что проблемы каталонского клуба связаны с отсутствием Месси, который пропустил старт сезона из-за травмы.
Букмекеры.рф 11:14
Шоу-бизнес

Дочь Заворотнюк пожаловалась на назойливых журналистов

Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк Анна попросила журналистов оставить ее семью в покое и не спекулировать на теме тяжелой болезни матери.
Lenta.ru 10:46
Политика

Трамп поставил ультиматум по помощи Украине

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что не будет выделять деньги Украине пока европейские страны не выполнят его условия, передает Reuters.
Газета.Ru 09:52
Политика

Российскую делегацию не пустили на сессию Генассамблеи ООН

Российским политикам в последний момент не дали визы Десять членов российской делегации, которая собиралась участвовать в ежегодной сессии Генассамблеи ООН, не получили американские визы.
Lenta.ru 05:26
Политика

Песков заявил, что в полицию нельзя бросать даже пластиковый стаканчик

В ходе общения со студентами Высшей школы экономики представитель Кремля подчеркнул, что в полицейского или росгвардейца нельзя ничего бросать.
РИА Новости 05:56
Происшествия

Польша не выдала России банкира из-за членства в «Свидетелях Иеговы»

Бельский окружной суд (Польша) отказал России в экстрадиции бывшего вице-президента Пробизнесбанка Ярослава Алексеева, пишет TVP.
РБК 13:35
Футбол

Гвардиола может возглавить «Ювентус»

ProstoProSport 12:06
Шоу-бизнес

Экс-король Малайзии отказался от выплат алиментов Оксане Воеводиной

Напомним, в ноябре прошлого года победительница конкурса «Мисс Москва-2015» Оксана Воеводина вышла замуж за бывшего короля Малайзии Мухаммада V. Для того чтобы стать женой султана по малайзийским законам, девушка приняла ислам.
RuNews24.ru вчера в 07:17
Кино

Кристина Асмус рассказала о съемках без одежды

На телеэкранах актриса предстанет полностью обнаженной. Она поведала, как на самом деле проходили съемки откровенных сцен.
Дни.ру 22 сентября в 06:43
Общество

Магазин IKEA отказался от напоминающей о холокосте рекламе

Магазин товаров для дома IKEA заявил о прекращении рекламной кампании со слоганом «Каждому свое», который у некоторых людей вызвал ассоциации с нацистами.
Lenta.ru 12:23
Авто

Автомобили Ravon вернулись в Россию

Автомобили от компании Ravon еще полтора года назад покинули российский рынок. Узбекский автопроизводитель решил вернуться в Россию.
Территория новостей 21 сентября в 12:00
Армия и оружие

Моржи атаковали судно ВМФ России в Арктике

ГЛАС.RU 02:44
Музыка

Фронтмена «Ляписа 98» не узнали на его же концерте и вызвали полицию

Жители украинского города Черкассы, пришедшие на концерт группы "Ляпис 98", не узнали фронтмена Сергея Михалка и вызвали полицию.
Life.ru вчера в 13:17
Политика

Песков разъяснил слова Путина о месте либерализма в мире

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков объяснил смысл слов главы государства Владимира Путина о месте либерализма в мире.
Газета.Ru 13:23
Политика

У главы Верховного суда появились вопросы по «делу Устинова»

Lenta.ru 08:56
Музыка

«Первый канал» 6 октября запускает шоу для певцов-любителей

"Первый канал" 6 октября запустит новое музыкальное шоу "Щас спою", сообщает "Интерфакс" со ссылкой на дирекцию общественных связей канала.
Национальная служба новостей вчера в 14:50
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Английский профессиональный футбольный клуб из Траффорда, Большой Манчестер. Был основан в 1878 году под названием «Ньютон Хит», в 1902 году изменил название на «Манчестер Юнайтед». Один из самых популярных футбольных клубов в мире. Один из основателей английской Премьер-лиги в 1992 году.
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