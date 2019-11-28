Футбол

Евро-футбол.руЕвро-футбол.руПобедивший рак защитник «Манчестер Юнайтед» сыграет против «Астаны»

Астана — Манчестер Юнайтед
2 – 1
Матч завершён
Лига Европы, Групповой этап, сегодня
Стадион «Астана Арена»
10′
Джесси Лингард
Рунар Мар Сигурйонссон
39′
Дмитрий Шомко
55′
59′
Dylan Levitt
Di'Shon Bernard
62′
65′
Таит Чонг
D'Mani Bughail-Mellor
Юрий Логвиненко
69′
Абзал Бейсебеков
81′
Дмитрий Шомко
83′
84′
Джеймс Гарнер
Largie Ramazani
Сергей Хижниченко
Юрий Перцух
85′
88′
Джесси Лингард
89′
Энджел Гомес
Итан Гэлбрейт
Роман Муртазаев
Рангело Янга
90′+1′
«Манчестер Юнайтед» объявил заявку на матч Лиги Европы против «Астаны». «Красные дьяволы» гарантировали себе выход в следующий раунд и привезут в Казахстан 18-19-летних ребят. В их числе центральный защитник Макс Тейлор.
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