Футбол

Спорт-ЭкспрессСпорт-Экспресс«Манчестер Юнайтед» отправился в Казахстан на матч с «Астаной»

Астана — Манчестер Юнайтед
2 – 1
Матч завершён
Лига Европы, Групповой этап, вчера
Стадион «Астана Арена»
10′
Джесси Лингард
Рунар Мар Сигурйонссон
39′
Дмитрий Шомко
55′
59′
Dylan Levitt
Di'Shon Bernard
62′
65′
Таит Чонг
D'Mani Bughail-Mellor
Юрий Логвиненко
69′
Абзал Бейсебеков
81′
Дмитрий Шомко
83′
84′
Джеймс Гарнер
Largie Ramazani
Сергей Хижниченко
Юрий Перцух
85′
88′
Джесси Лингард
89′
Энджел Гомес
Итан Гэлбрейт
Роман Муртазаев
Рангело Янга
90′+1′
«Манчестер Юнайтед» отправился на матч 5-го тура группового турнира Лиги Европы против «Астаны». Подопечные Оле Гуннара Сульшера доберутся до Нур-Султана через Лондон и Москву.
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