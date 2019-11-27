Футбол
Спорт-Экспресс«Манчестер Юнайтед» отправился в Казахстан на матч с «Астаной»
Лига Европы, Групповой этап, вчера
Стадион «Астана Арена»
|10′
Джесси Лингард
Рунар Мар Сигурйонссон
|39′
Дмитрий Шомко
|55′
|59′
Dylan Levitt
Di'Shon Bernard
|62′
|65′
Таит Чонг
D'Mani Bughail-Mellor
Юрий Логвиненко
|69′
Абзал Бейсебеков
|81′
Дмитрий Шомко
|83′
|84′
Джеймс Гарнер
Largie Ramazani
Сергей Хижниченко
Юрий Перцух
|85′
|88′
Джесси Лингард
|89′
Энджел Гомес
Итан Гэлбрейт
Роман Муртазаев
Рангело Янга
|90′+1′
Астана
Расстановка 4‑4‑2
1
Эрич
2
Рукавина
44
Постников
27
Логвиненко
77
Шомко
15
Бейсебеков
18
Маевский
10
Сигурйонссон
9
Ротарю
28
Перцух
32
Янга
13
Грант
41
Laird
38
Туанзебе
58
Bernard
23
Шоу
49
Bughail-Mellor
59
Ramazani
14
Лингард
63
Levitt
54
Гэлбрейт
26
Гринвуд
Манчестер Юнайтед
Расстановка 4‑5‑1
«Манчестер Юнайтед» отправился на матч 5-го тура группового турнира Лиги Европы против «Астаны». Подопечные Оле Гуннара Сульшера доберутся до Нур-Султана через Лондон и Москву.
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Молодой защитник «МЮ» пропустил год из-за рака. Сульшер взял его в Казахстан на матч Лиги Европы
Sports.ru27 ноября в 07:40
300 тысяч человек хотели попасть на матч «Астана» — «Манчестер Юнайтед»
Спорт-Экспресс27 ноября в 05:11
«Астана» – «Манчестер Юнайтед»: прогноз и ставка на матч 5-го тура Лиги Европы
ODDS.ru26 ноября в 10:51
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