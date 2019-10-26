"Красные дьяволы" прервали четырехматчевую серию без побед в чемпионате Англии. После десяти туров "Манчестер Юнайтед" (13 очков) занимает седьмое место в турнирной таблице Английской премьер-лиги (АПЛ). "Норвич" (7) располагается на 19-й строчке.

«Манчестер Юнайтед» переиграл «Норвич» и прервал серию без побед

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Армия и оружие В Минобороны России усомнились в ликвидации лидера ИГ военными США «Минобороны России не располагает достоверной информацией о проведении американскими военнослужащими в подконтрольной Турции части зоны деэскалации «Идлиб» операции по очередному «уничтожению» бывшего лидера ИГИЛ Абу Бакра аль-Багдади», — заявил он.

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