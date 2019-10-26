Футбол

Газета.RuГазета.Ru«Манчестер Юнайтед» переиграл «Норвич» и прервал серию без побед

"Красные дьяволы" прервали четырехматчевую серию без побед в чемпионате Англии. После десяти туров "Манчестер Юнайтед" (13 очков) занимает седьмое место в турнирной таблице Английской премьер-лиги (АПЛ). "Норвич" (7) располагается на 19-й строчке.
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Два нереализованных пенальти — в обзоре матча «Норвич» — «Манчестер Юнайтед»

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Sport24.ruвчера в 20:03
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Заместитель главы полиции Украины Вадим Троян заявил о вывозе оружия украинских добровольческих отрядов из населенного пункта Золотое-4 в близи линии разведения сил в Донбассе.
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Отец расстрелявшего сослуживцев в Забайкалье назвал причину трагедии

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Победительница конкурса "Мисс Украина – 2019" Маргарита Паша заявила, что Крым является "территорией всех людей".
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Под фото в комментариях многие написали, что Пугачева с этой прической стала похожа на свою дочь Кристину Орбакайте.
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Трехсторонняя встреча России, ЕС и Украины пройдет в Брюсселе

Очередной раунд трехсторонних консультаций России, ЕС и Украины о транзите газа в Европу пройдет в понедельник в Брюсселе.
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В Хакасии мать выколола глаза младенцу после ссоры с мужем

Женщина после ссоры с мужем повредила глаза своему пятимесячному сыну.
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Число не пользующихся льготами семей с детьми составило 35%

Более 35% российских семей с детьми не пользуются положенными им по закону льготами из-за незнания о существовании доступных им привилегий.
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Минэкономразвития отказалось вводить предложенный Чубайсом налог

Минэкономразвития исключило из законопроекта о госрегулировании выбросов парниковых газов предложенные руководителем «Роснано» Анатолием Чубайсом положения об углеродном налоге.
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Газета.Ru вчера в 17:01
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Налоговые послабления для «Роснефти» привязывают к параметрам бюджета

Налоговые послабления для «Роснефти» привязывают к параметрам бюджета Споры о размере налоговых льгот для арктического проекта «Роснефти» «Восток ойл» продолжаются.
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Советский диссидент и писатель Владимир Буковский умер после продолжительной болезни в больнице в Кембридже, сообщается на сайте писателя.
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Япония создаст систему для безопасной навигации в Арктике

Правительство Японии планирует создать систему для безопасной навигации в Северном Ледовитом океане.
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В Гидрометцентре посоветовали срочно менять резину

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Восемь обмороженных мигрантов обнаружили в холодильной фуре во Франции

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