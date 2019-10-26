Футбол
Газета.Ru«Манчестер Юнайтед» переиграл «Норвич» и прервал серию без побед
"Красные дьяволы" прервали четырехматчевую серию без побед в чемпионате Англии. После десяти туров "Манчестер Юнайтед" (13 очков) занимает седьмое место в турнирной таблице Английской премьер-лиги (АПЛ). "Норвич" (7) располагается на 19-й строчке.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
«Норвич» — «Манчестер Юнайтед». Прогноз (к. 3.25) и ставки на матч АПЛ 27 октября 2019 года
LiveSport.ru26 октября в 01:32
У «МЮ» катастрофа с пенальти: Рэшфорд и Марсьяль не забили с точки в матче с «Норвичем»
Sports.ruвчера в 14:39
«Манчестер Юнайтед» забил три мяча в ворота «Норвича». И не реализовал два пенальти
Спорт-Экспрессвчера в 14:25
Автоматически обработано 7057 источников, обновлено в 00:55, Вашингтон
Армия и оружие
В Минобороны России усомнились в ликвидации лидера ИГ военными США
«Минобороны России не располагает достоверной информацией о проведении американскими военнослужащими в подконтрольной Турции части зоны деэскалации «Идлиб» операции по очередному «уничтожению» бывшего лидера ИГИЛ Абу Бакра аль-Багдади», — заявил он.
Автоспорт
Хэмилтон выиграл Гран-при Мексики «Формулы-1», Квят стал девятым
Британец Льюис Хэмилтон из команды Mercedes стал победителем Гран-при Мексики, очередного этапа чемпионата мира по автогонкам класса "Формула-1".
Происшествия
В Петербурге 12-летний мальчик зарезал собственную мать
Армия и оружие
Комплекс «Панцирь-С» выполнил стрельбы на учениях в Сербии
Подразделения зенитного ракетно-пушечного комплекса (ЗРПК) "Панцирь-С" Воздушно-космических сил России в ходе сербско-российских совместных учений "Славянский щит-2019" совершили 170-километровый марш в новый позиционный район и выполнили боевые стрельбы на военном полигоне Пасулянске ливаде.
Транспорт
Стали известны тарифы на проезд по трассе Москва-Петербург
Общество
Сбербанк запустил приложение для похода в ресторан
Компания FoodPlex, среди владельцев которой Сбербанк и интернет-холдинг Rambler Group, запустила приложение SberFood.
Политика
Кадыров прокомментировал гибель лидера ИГ цитатой из Гоголя
Руководитель Чеченской Республики Рамзан Кадыров, комментируя информацию о гибели в Сирии главы запрещенной в РФ террористической организации «Исламское государство» (ИГ) Абу Бакра аль-Багдади, процитировал русского классика Николая Гоголя.
Политика
МВД Украины подтвердило вывоз оружия добровольцев из Донбасса
Заместитель главы полиции Украины Вадим Троян заявил о вывозе оружия украинских добровольческих отрядов из населенного пункта Золотое-4 в близи линии разведения сил в Донбассе.
Общество
Украинца осудили за футболку с гербом СССР
Дзержинский районный суд Кривого Рога признал виновным мужчину, замеченного в общественном месте в футболке с гербом СССР, сообщает УНИАН.
Происшествия
Отец расстрелявшего сослуживцев в Забайкалье назвал причину трагедии
Политика
Президент Ирака усомнился в надежности США как союзника
Президент Ирака Бархам Салех заявил, что надежность США как союзника для стран региона стоит под большим вопросом.
Общество
Мисс Украина-2019 рассказала, чей Крым
Победительница конкурса "Мисс Украина – 2019" Маргарита Паша заявила, что Крым является "территорией всех людей".
Политика
МИД России ответил на угрозу «Азова» о вводе тысячи бойцов в Донбасс
Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала слова лидера батальона «Азов» Андрея Билецкого о разводе войск в Донбассе.
Здоровье
Гипертоники смогут бесплатно получить тонометры по ОМС
Приборы будут выдавать в больницах и поликлиниках В 2020 году российские больницы и поликлиники могут начать выдавать пациентам приборы для мониторинга состояния здоровья, сообщает "Ъ".
Шоу-бизнес
На Троекуровском кладбище появился памятник Николаю Караченцову
Церемония открытия прошла в день рождения артиста, 27 октября, на его могиле на Троекуровском кладбище.
Шоу-бизнес
Алла Пугачева порадовала поклонников стильной прической
Под фото в комментариях многие написали, что Пугачева с этой прической стала похожа на свою дочь Кристину Орбакайте.
Политика
Трехсторонняя встреча России, ЕС и Украины пройдет в Брюсселе
Очередной раунд трехсторонних консультаций России, ЕС и Украины о транзите газа в Европу пройдет в понедельник в Брюсселе.
Происшествия
В Хакасии мать выколола глаза младенцу после ссоры с мужем
Женщина после ссоры с мужем повредила глаза своему пятимесячному сыну.
Общество
Число не пользующихся льготами семей с детьми составило 35%
Более 35% российских семей с детьми не пользуются положенными им по закону льготами из-за незнания о существовании доступных им привилегий.
Экономика
Минэкономразвития отказалось вводить предложенный Чубайсом налог
Минэкономразвития исключило из законопроекта о госрегулировании выбросов парниковых газов предложенные руководителем «Роснано» Анатолием Чубайсом положения об углеродном налоге.
Общество
Глава H&M предсказал ужасные последствия призывов перестать потреблять
Глава сети по продаже одежды H&M Корл-Йохан Петерсон заявил, что призывы сократить потребление могут привести к "ужасным" социальным последствиям, сообщает Bloomberg.
Экономика
Налоговые послабления для «Роснефти» привязывают к параметрам бюджета
Налоговые послабления для «Роснефти» привязывают к параметрам бюджета Споры о размере налоговых льгот для арктического проекта «Роснефти» «Восток ойл» продолжаются.
Хоккей
«Рейнджерс» – «Бостон». Панарин и Бучневич набрали по 2 очка
Происшествия
В Карелии опрокинулся автобус с детьми
Общество
Умер советский диссидент и писатель Владимир Буковский
Советский диссидент и писатель Владимир Буковский умер после продолжительной болезни в больнице в Кембридже, сообщается на сайте писателя.
Технологии
Япония создаст систему для безопасной навигации в Арктике
Правительство Японии планирует создать систему для безопасной навигации в Северном Ледовитом океане.
Общество
Скончалась солистка «Бурановских бабушек» Наталья Пугачева
Шоу-бизнес
Стас Пьеха не хочет разводиться с женой из-за общего ребенка
Певец Стас Пьеха со своей женой Натальей расстался еще в 2014-ом году, но статусом холостяка до сих пор не обзавелся.
Общество
В Гидрометцентре посоветовали срочно менять резину
Как рассказала "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра РФ Людмила Паршина, температура понизится сразу на 8 и более градусов.
Происшествия