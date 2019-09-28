Футбол
Бомбардир.ру«Манчестер Юнайтед» выдал худший за 30 лет старт в чемпионате Англии
Чемпионат Англии, вчера
Стадион «Олд Траффорд»
|10′
Кэлум Чемберс
Маркус Рэшфорд
|27′
Андреас Перейра
|32′
Эшли Янг
|41′
Скотт Мактомини
|45′
|55′
Лукас Торрейра
Дани Себальос
|58′
Пьер-Эмерик Обамеянг
Джесси Лингард
|68′
Джесси Лингард
Фред
|74′
Андреас Перейра
Мэйсон Гринвуд
|74′
|75′
Николас Пепе
Райсс Нелсон
|77′
Гранит Джака
|80′
Букайо Сака
Джо Уиллок
|55%
|Владение мячом
|45%
|80%
|Процент точных передач
|77%
|5
|Удары в сторону ворот
|2
|4
|Удары в створ ворот
|6
|5
|Сейвы вратарём
|3
|2
|Офсайды
|4
|8
|Угловые
|7
|10
|Отборы
|6
|18
|Фолы
|13
|4
|Желтые карточки
|2
|–
|Красные карточки
|–
Манчестер Юнайтед
Расстановка 4‑5‑1
1
Де Хеа
18
Янг
2
Линделёф
5
Магуайр
38
Туанзебе
26
Гринвуд
39
Мактомини
17
Фред
6
Погба
21
Джеймс
10
Рэшфорд
1
Лено
21
Чемберс
5
Папастатопулос
23
Луиз
31
Колашинац
8
Себальос
34
Джака
29
Гендузи
24
Нелсон
14
Обамеянг
28
Уиллок
Арсенал
Расстановка 4‑3‑3
После семи сыгранных поединков в Премьер-лиге манкунианцы имеют в своем активе девять очков. Как сообщает Opta, это худший результат команды за последние 30 лет. В сезоне-1989/90 «МЮ» в семи турах набрал семь очков.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
«МЮ» впервые за 30 лет набрал менее 10 очков в первых 7 турах чемпионата Англии
Sport24.ruвчера в 17:16
АПЛ. «Ливерпуль» продлил победную серию, «Челси» обыграл «Брайтон», «МЮ» поделил очки с «Арсеналом»
LiveSport.ru28 сентября в 12:13
Автоматически обработано 7016 источников, обновлено в 02:45, Вашингтон
Общество
Нижегородскую атомную станцию выставили на продажу
Вместе с 8-этажным зданием главного корпуса площадью 13 856,4 кв. м продается участок общей площадью 32 610 кв. м, относящийся к промышленным землям, на которых разрешено коммунальное обслуживание.
Нижний Новгород on-line 02:20
Общество
Штраф для уклонистов от армии могут увеличить в шесть раз
В России могут увеличить в шесть раз штраф для тех, кто уклоняется от службы в армии.
Ведомости вчера в 18:54
Наука
Определена сила укуса тираннозавра
Ученые заявили, что у тираннозавра рекса был самый мощный укус из всех наземных животных планеты, как вымерших, так и ныне живущих.
МедиаПоток вчера в 13:01
Футбол
Дзюба: вызвал бы Карпина на дуэль
Форвард «Зенита» и сборной России Артём Дзюба заявил, что вызвал бы на дуэль Валерия Карпина во время совместной работы в московском «Спартаке».
RT на русском вчера в 16:28
Космос
В России создадут космический корабль для конкуренции с Маском
Газета.Ru вчера в 08:05
Происшествия
«Коммерсантъ» узнал, что полковник ФСБ Черкалин брал взятки на Лубянке
Полковник ФСБ Кирилл Черкалин получал некоторые взятки от посредников, в числе которых был полковник ФСБ Михаил Горбатов на улице или в кафе у здания ФСБ на Лубянской площади и всего таким образом получил $750 тысяч, установило следствие.
Интерфакс 02:02
Финансы
Заемщиков стали оценивать по долговой нагрузке
Выдача кредитов российскими банками и микрофинансовыми организациями (МФО) с 1 октября ограничена предельной долговой нагрузкой (ПДН) физических лиц.
РИА Новости вчера в 19:10
Экономика
В Минтруде рассказали об индексации пенсий с нового года
Более 30 миллионов россиян начнут получать повышенные пенсии после индексации с 1 января 2020 года, сообщил Минтруд.
РИА Новости вчера в 10:23
Общество
Все детские онкологи центра Блохина пригрозили уволиться
Все 26 детских онкологов московского Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) онкологии имени Блохина написали заявления об увольнении в знак протеста против нового руководства.
Lenta.ru вчера в 09:13
Политика
Стало известно о присутствии Помпео при разговоре Трампа и Зеленского
Госсекретарь США Майк Помпео прослушивал разговор американского президента Дональда Трампа с его украинским коллегой Владимиром Зеленским.
Lenta.ru вчера в 21:14
Политика
Рябкова разочаровала реакция НАТО на предложение о моратории на РСМД
Реакция НАТО на инициативу России ввести мораторий на размещение ракет средней и меньшей дальности разочаровывает, заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.
Российская газета 02:39
Наука
Российские ученые впервые в мире создали электрический «алмаз»
Известия 29 сентября в 22:50
Политика
Глава МИД Индии прокомментировал ситуацию с закупкой у России С-400
Глава МИД Индии подчеркнул, что вопросы закупок военной техники, а также выбора её поставщиков являются «суверенным правом» его страны.
RT на русском 01:58
Авто
Аналитики предсказали сокращение в ФРГ 125 000 рабочих мест из-за электромобилей
Переход с автомобилей с двигателями внутреннего сгорания на электромобили может привести к потере около 125 тысяч рабочих мест в Германии, предупредили аналитики института Center Automotive Research (CAR).
Интерфакс вчера в 07:04
Политика
Грету Тунберг пригласили в Госдуму
Депутат Госдумы Василий Власов решил пригласить шведскую экоактивистку Грету Тунберг на выступление в Госдуму перед российской молодежью.
Известия вчера в 20:48
Здоровье
В России отзывают препарат от изжоги, вызывающий рак
По всему миру срочно отзывают популярный препарат от изжоги «Ранитидин». Оказалось, что он способен вызвать онкологию.
Kazanfirst.ru 00:34
Технологии
Минпромторг выбрал нового разработчика самолета на замену Ан-2
Ранее в Минпромторге заявили, что «кукурузник» Ан-2 заменят новой моделью регионального самолета, который будет вмещать от девяти до 14 человек и будет создаваться с учетом наработок по самолету ТВС-2ДТС «Байкал», которым сначала и хотели заменить «кукурузник».
Взгляд.ру 02:29
Армия и оружие
Китай показал на параде новую межконтинентальную баллистическую ракету
На параде в честь 70-й годовщины образования Китая показали новейшую межконтинентальную баллистическую ракету DF-41.
Известия 00:24
Авто
Toyota Camry получила полный привод
Полноприводная Camry создана по запросу покупателей, которые проживают в северных или горных районах Японии, поэтому полный привод в такой версии премиальной 4-дверки будет задействоваться исключительно при старте, а затем при достижении скорости в 10 км/ч будет автоматически деактивироваться.
Daily-Motor.Ru вчера в 08:38
Здоровье
Врачи перечислили признаки микроинсульта
Врачи перечислили признаки, которые могут указывать на микроинсульт.
Газета Кемерова вчера в 03:58
Гаджеты
Яндекс.Маркет назвал самые популярные смартфоны сентября
Аналитики сервиса для выбора товаров Яндекс.Маркет изучили спрос на смартфоны в сентябре и узнали, какие модели пользовались популярностью последние 30 дней.
Retail & Loyalty 02:17
Футбол
Кураньи уверен, что Тедеско поможет «Спартаку»
Бывший форвард «Динамо» Кевин Кураньи в интервью «СЭ» прокомментировал новость о том, что Доменико Тедеско может стать главным тренером «Спартака».
Спорт-Экспресс 02:22
Экономика
В Совфеде предложили в 100 раз увеличить штрафы за теневой бизнес
Глава комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов направил министру экономического развития России Максиму Орешкину информацию о законодательных инициативах, в числе которых - предложение о стократном увеличение штрафа за введение теневого бизнеса.
Газета.Ru вчера в 08:22
Общество
В России вступил в силу скандальный «закон о курении на балконах»
В России 1 октября вступило в силу постановление правительства, которое вносит изменения в правила противопожарного режима в России.
Lenta.ru вчера в 17:31
Спорт
Легкоатлеток возмутили слишком откровенные ракурсы съемок на ЧМ в Дохе
Участницы спортивного события пожаловались на чересчур откровенные ракурсы фото и видео съемок, которые осуществлялись во время их забегов.
Пятый канал 02:15
Спорт
Ласицкене стала первой трехкратной чемпионкой мира в прыжках в высоту
Россиянка Мария Ласицкене стала первой в истории трехкратной чемпионкой мира в прыжках в высоту, сообщает ТАСС.
Известия вчера в 15:47
Армия и оружие
Появилось видео уничтожения армии Саудовской Аравии хуситами
Московский Комсомолец вчера в 05:27
Общество
Мосгорсуд заявил о травле судьи по делу Устинова
В Мосгорсуде заявили, что рассмотрение уголовного дела Устинова породило множество публикаций в СМИ и соцсетях, которые содержали недопустимую критику в адрес судебной системы, а также откровенную травлю Алексея Криворучко, председательствующего по делу судьи, сообщает Интерфакс.
Примечания вчера в 10:44
Кино
Вышел второй трейлер боевика «King’s man: Начало»
Дни24 вчера в 19:00
Происшествия
В красноярском заповеднике медведь загнал на скалу трёх человек
Как сообщили ИА REGNUM в краевом учреждении «Спасатель», хищник загнал на скалу «Чёртов палец» трёх человек.
REGNUM вчера в 23:59