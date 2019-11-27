Во втором тайме мяч забил Дмитрий Шомко, а затем автоголом отличился 19-летний защитник английского клуба Бернард Ди’Шон. «Манчестер Юнайтед» потерпел первое поражение в отборе и может лишиться первого места, если сегодня «АЗ Алкмар» обыграет «Партизан». «Астана» же добыла свои первые очки.

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