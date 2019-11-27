Футбол

Sport24.ruSport24.ru«Манчестер Юнайтед» потерпел поражение от «Астаны»

Астана — Манчестер Юнайтед
2 – 1
Матч завершён
Лига Европы, Групповой этап, вчера
Стадион «Астана Арена»
10′
Джесси Лингард
Рунар Мар Сигурйонссон
39′
Дмитрий Шомко
55′
59′
Dylan Levitt
Di'Shon Bernard
62′
65′
Таит Чонг
D'Mani Bughail-Mellor
Юрий Логвиненко
69′
Абзал Бейсебеков
81′
Дмитрий Шомко
83′
84′
Джеймс Гарнер
Largie Ramazani
Сергей Хижниченко
Юрий Перцух
85′
88′
Джесси Лингард
89′
Энджел Гомес
Итан Гэлбрейт
Роман Муртазаев
Рангело Янга
90′+1′
Во втором тайме мяч забил Дмитрий Шомко, а затем автоголом отличился 19-летний защитник английского клуба Бернард Ди’Шон. «Манчестер Юнайтед» потерпел первое поражение в отборе и может лишиться первого места, если сегодня «АЗ Алкмар» обыграет «Партизан». «Астана» же добыла свои первые очки.
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