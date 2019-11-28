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Здоровье Минздрав проверит обеспечение лекарствами больных муковисцидозом В пресс-службе Минздрава сообщили, что после появления этих сообщений министр здравоохранения Вероника Скворцова поручила Росздравнадзору организовать комплексную проверку обеспечения лекарствами пациентов с муковисцидозом и подготовить подробный отчет с конкретными предложениями по улучшению ситуации.

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