Футбол
Soccer.ruМЮ не забил два пенальти, но обыграл «Норвич»
МЮ на выезде обыграл «Норвич» в рамках 10-го тура АПЛ. МЮ расположился на 7 месте (13 очков), а «Норвич» занимает 19 позицию (7 пунктов).
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У «МЮ» катастрофа с пенальти: Рэшфорд и Марсьяль не забили с точки в матче с «Норвичем»
Sports.ruвчера в 14:39
«Манчестер Юнайтед» забил три мяча в ворота «Норвича». И не реализовал два пенальти
Спорт-Экспрессвчера в 14:25
«МЮ» победил впервые за 5 матчей, «Арсенал» упустил победу над «Кристал Пэлас»
Sportbox.RUвчера в 14:28
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