МЮ на выезде обыграл «Норвич» в рамках 10-го тура АПЛ. МЮ расположился на 7 месте (13 очков), а «Норвич» занимает 19 позицию (7 пунктов).

МЮ не забил два пенальти, но обыграл «Норвич»

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