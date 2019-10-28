Футбол

Soccer.ruSoccer.ruМЮ не забил два пенальти, но обыграл «Норвич»

МЮ на выезде обыграл «Норвич» в рамках 10-го тура АПЛ. МЮ расположился на 7 месте (13 очков), а «Норвич» занимает 19 позицию (7 пунктов).
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