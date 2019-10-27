Футбол
Чемпионат«Манчестер Юнайтед» при 2 нереализованных пенальти обыграл «Норвич»
«Манчестер Юнайтед» обыграл «Норвич Сити» в матче 10-го тура английской Премьер-лиги. Встреча проходила на стадионе "Кэрроу Роуд" в Норидже и завершилась со счётом 3:1.
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У «МЮ» катастрофа с пенальти: Рэшфорд и Марсьяль не забили с точки в матче с «Норвичем»
Sports.ruвчера в 14:39
«МЮ» победил впервые за 5 матчей, «Арсенал» упустил победу над «Кристал Пэлас»
Sportbox.RUвчера в 14:28
«Манчестер Юнайтед» забил три мяча в ворота «Норвича». И не реализовал два пенальти
Спорт-Экспрессвчера в 14:25
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Экономика
Пенсионные льготы обойдутся бюджету России в 10 млрд рублей
В 10 млрд рублей обойдутся бюджету налоговые льготы, которые планируется предоставить гражданам и работодателям в рамках новой пенсионной реформы.
Политика
Россия и Малайзия заключили «мягкий контракт» на 10 лайнеров МС-21
Россия и Малайзия договорились о поставках 10 лайнеров МС-21, сообщил глава Минпромторга Денис Мантуров.
Общество
В Киеве произошла драка на суде по переименованию проспекта Бандеры
В киевском суде произошла драка между противниками и сторонниками переименования Московского проспекта и проспекта Генерала Ватутина в проспекты имени Степана Бандеры и Романа Шухевича.
Экономика
Россия допустила отказ от грозящих «скачком цен на топливо» правил
Россия может отложить до 2024 года принятие новых правил Международной морской организации (International Maritime Organization, IMO), которые касаются состава судового топлива.
Армия и оружие
Лукашенко пригрозил США ответом на размещение танков в Литве
Белоруссия расценивает размещение танков США в Литве вблизи своей границы как демонстративный шаг, на который она вынуждена ответить.
Политика
Путин и Меркель обсудили транзит газа из России в ЕС через Украину
"В связи с проведением сегодня в Брюсселе очередного раунда трехсторонних министерских консультаций Россия-ЕС-Украина состоялся обмен мнениями относительно продолжения транзита российского газа через территорию Украины в Европу после истечения в конце 2019 года срока действия соответствующего контракта", - отмечается в сообщении пресс-службы.
Общество
Медведев поручил создать в Ялте игорную зону «Золотой берег»
В Ялте появится игорная зона "Золотой берег", следует из распоряжения премьер-министра Дмитрия Медведева, опубликованного на официальном портале правовой информации.
Общество
Россиян предупредили о сбоях в телевещании из-за долгов Первого канала
Генеральный директор телецентра «Останкино» Михаил Шубин предупредил о возможных сбоях в вещании из-за долгов Первого канала и его подрядчиков.
Шоу-бизнес
У Максима Фадеева диагностировали сердечный приступ
Продюсер группы SEREBRO и владелец лейбал MALFA Максим Фадеев перенес сердечный приступ.
Космос
Дети нейтронных звезд. «В мире науки» №10, 2019
Что же касается моих любимых космических объектов, это, безусловно, нейтронные звезды.
Технологии
Видеосервис Apple запустится без русской озвучки
В контенте сервиса Apple TV+, который станет доступен с 1 ноября, не будет русского дубляжа, пишет «Коммерсант» со ссылкой на источник, близкий к Apple и топ-менеджеров российских видеосервисов.
Происшествия
Российская туристка впала в кому на отдыхе в Турции
Как сообщили порталу "Интерфакс-Туризм" в пресс-службе компании TUI, девушка отправилась на отдых по линии туроператора 13 октября, проживала в отеле Throne Seagate Belek 5*. Подруга россиянки создала группу в социальной сети "ВКонтакте", в которой ищет неврологов и нейрохирургов, готовых помочь туристке.
Транспорт
Стали известны тарифы на проезд по трассе М-11 из Москвы в Петербург
В сообщении говорится, что пользователям не стоит опасаться чрезмерного завышения тарифов, как это произошло несколько лет назад на участке компании-концессионера (15-58 км) М-11 "Москва - Санкт-Петербург", поскольку предельный максимальный размер тарифа на подконтрольных госкомпании участках регулируется законодательно.
Автоспорт
Квят не согласился со штрафом за аварию с Хюлькенбергом
Российский гонщик «Торо Россо» Даниил Квят прокомментировал свой 11-й результат в гонке Гран-при Мексики и решение стюардов наказать его 10-секундным штрафом за контакт с Нико Хюлькенбергом на финише.
Кино
Лучшие видеоигры про Терминатора
Лучшие проекты выходили тогда, когда «Терминатор» был моден, крут и популярен, а потом все скатилось вместе с фильмами.
Наука
Исследование: Мозг сохранил выученную информацию по-разному
Британские исследователи выяснили, что активность мозга при обработке информации зависит от того, как ее получили в процессе обучения.
Происшествия
Суд арестовал застрелившего сослуживцев в Забайкалье солдата
Политика
Путин проведёт переговоры с президентом Кубы 29 октября
Президент России Владимир Путин проведёт переговоры с президентом Республики Куба Мигелем Диас-Канелем Бермудесом 29 октября, сообщается на сайте Кремля.
Космос
НАСА: Изменения климата происходят из-за орбиты Земли, а не из-за ископаемого топлива
Еще в 1958 году НАСА отметило, что изменения орбиты и осевого наклона Земли являются причиной того, что ученые-климатологи называют «потеплением» (или «охлаждением», в зависимости от конъюнктуры).
Политика
Скворцова ответила на вопрос о возможности эвтаназии в России
Общество
Охранники стали самыми закредитованными работниками в России
Треть дохода на выплату кредитов отдают медики (33,2%) и работники социальной сферы (32,8%).
Происшествия
В Петербурге суд оправдал физрука, обвиняемого в изнасиловании ученицы
Красносельский районный суд Санкт-Петербурга оправдал учителя физкультуры, обвиняемого в сексуальном насилии над второклассницей, чьи показания, как установил суд, оказались "заучены и скорректированы взрослыми", сообщает объединенная пресс-служба городских судов.
Политика
Путин создал Федеральную пробирную палату
Президент РФ Владимир Путин подписал указ о создании Федеральной пробирной палаты.
Общество
Собянин: все трудовые мигранты должны быть официально зарегистрированы
Все мигранты, прибывающие в Москву с целью найти работу, должны официально зарегистрироваться и платить налоги, как и местные жители, заявил в понедельник Собянин на общегородском совещании по профилактике правонарушений в Москве.
Политика
«Альтернатива для Германии» удвоила результат на выборах в Тюрингии
Происшествия
Экс-премьер Дагестана осужден за растрату на шесть с половиной лет
Авто
Toyota готовит новый компактный кроссовер
Японская фирма готовится вывести на рынок новый компактный и дешёвый кроссовер Toyota Raize.