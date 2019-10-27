«Манчестер Юнайтед» обыграл «Норвич Сити» в матче 10-го тура английской Премьер-лиги. Встреча проходила на стадионе "Кэрроу Роуд" в Норидже и завершилась со счётом 3:1.

Общество В Киеве произошла драка на суде по переименованию проспекта Бандеры В киевском суде произошла драка между противниками и сторонниками переименования Московского проспекта и проспекта Генерала Ватутина в проспекты имени Степана Бандеры и Романа Шухевича.

Политика Путин и Меркель обсудили транзит газа из России в ЕС через Украину "В связи с проведением сегодня в Брюсселе очередного раунда трехсторонних министерских консультаций Россия-ЕС-Украина состоялся обмен мнениями относительно продолжения транзита российского газа через территорию Украины в Европу после истечения в конце 2019 года срока действия соответствующего контракта", - отмечается в сообщении пресс-службы.

Технологии Видеосервис Apple запустится без русской озвучки В контенте сервиса Apple TV+, который станет доступен с 1 ноября, не будет русского дубляжа, пишет «Коммерсант» со ссылкой на источник, близкий к Apple и топ-менеджеров российских видеосервисов.

Происшествия Российская туристка впала в кому на отдыхе в Турции Как сообщили порталу "Интерфакс-Туризм" в пресс-службе компании TUI, девушка отправилась на отдых по линии туроператора 13 октября, проживала в отеле Throne Seagate Belek 5*. Подруга россиянки создала группу в социальной сети "ВКонтакте", в которой ищет неврологов и нейрохирургов, готовых помочь туристке.

Транспорт Стали известны тарифы на проезд по трассе М-11 из Москвы в Петербург В сообщении говорится, что пользователям не стоит опасаться чрезмерного завышения тарифов, как это произошло несколько лет назад на участке компании-концессионера (15-58 км) М-11 "Москва - Санкт-Петербург", поскольку предельный максимальный размер тарифа на подконтрольных госкомпании участках регулируется законодательно.

Автоспорт Квят не согласился со штрафом за аварию с Хюлькенбергом Российский гонщик «Торо Россо» Даниил Квят прокомментировал свой 11-й результат в гонке Гран-при Мексики и решение стюардов наказать его 10-секундным штрафом за контакт с Нико Хюлькенбергом на финише.

Кино Лучшие видеоигры про Терминатора Лучшие проекты выходили тогда, когда «Терминатор» был моден, крут и популярен, а потом все скатилось вместе с фильмами.

Наука Исследование: Мозг сохранил выученную информацию по-разному Британские исследователи выяснили, что активность мозга при обработке информации зависит от того, как ее получили в процессе обучения.

Политика Путин проведёт переговоры с президентом Кубы 29 октября Президент России Владимир Путин проведёт переговоры с президентом Республики Куба Мигелем Диас-Канелем Бермудесом 29 октября, сообщается на сайте Кремля.

Происшествия В Петербурге суд оправдал физрука, обвиняемого в изнасиловании ученицы Красносельский районный суд Санкт-Петербурга оправдал учителя физкультуры, обвиняемого в сексуальном насилии над второклассницей, чьи показания, как установил суд, оказались "заучены и скорректированы взрослыми", сообщает объединенная пресс-служба городских судов.

Политика Путин создал Федеральную пробирную палату Президент РФ Владимир Путин подписал указ о создании Федеральной пробирной палаты.

Общество Собянин: все трудовые мигранты должны быть официально зарегистрированы Все мигранты, прибывающие в Москву с целью найти работу, должны официально зарегистрироваться и платить налоги, как и местные жители, заявил в понедельник Собянин на общегородском совещании по профилактике правонарушений в Москве.