«Манчестер Юнайтед» обыграл «Норвич Сити» в матче 10-го тура английской Премьер-лиги. Встреча проходила на стадионе "Кэрроу Роуд" в Норидже и завершилась со счётом 3:1.

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