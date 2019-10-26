Футбол
Чемпионат«Манчестер Юнайтед» при 2 нереализованных пенальти обыграл «Норвич»
«Манчестер Юнайтед» обыграл «Норвич Сити» в матче 10-го тура английской Премьер-лиги. Встреча проходила на стадионе "Кэрроу Роуд" в Норидже и завершилась со счётом 3:1.
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«Норвич» — «Манчестер Юнайтед». Прогноз (к. 3.25) и ставки на матч АПЛ 27 октября 2019 года
LiveSport.ruвчера в 01:32
Автоматически обработано 7057 источников, обновлено в 20:23, Вашингтон
Общество
ЕАЭС и Сербия заключили соглашение о зоне свободной торговли
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ТК Звезда 25 октября в 12:51
Происшествия
СК проводит проверку после взрыва сейфа в жилом доме в Новокузнецке
Следственное управление СК по Кемеровской области проводит доследственную проверку после получения мужчиной и женщиной травм в результате взрыва сейфа в жилом доме в Новокузнецке.
ТАСС вчера в 10:07
Общество
Глава H&M увидел угрозу в призывах прекратить потреблять
Гендиректор сети по продаже одежды H&M Карл-Йохан Петерсон считает, что движение, которое осуждает потребление, представляет собой серьезную социальную угрозу.
РБК 12:21
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Трамп подтвердил ликвидацию аль-Багдади
Газета.Ru 09:26
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Бакаев признан лучшим футболистом матча «Локомотив» — «Спартак»
RT на русском 11:35
Космос
Американский космоплан X-37B вернулся с секретной миссии
Секретная миссия X-37B завершилась через 780 дней пребывания на околоземной орбите. Предыдущий рекорд космоплана - 718 дней.
ТАСС 18:07
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Uber тестирует продажу кулинарных курсов
Жителям Сан-Франциско, которые заказывают еду через приложение Uber Eats, по почте пришло предложение посещать кулинарные курсы оффлайн.
Inc. Russia вчера в 12:42
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В Петербурге 12-летний мальчик зарезал собственную мать
Российская газета 04:58
Единоборства
Лима победил Макдональда в главном поединке Bellator 232
В главном поединке турнира Bellator 232 бразильский боец ММА Дуглас Лима победил канадца Рори Макдональда.
Спорт-Экспресс 01:39
Политика
США отказали России в передаче летчика Ярошенко
Уточняется, что Москва направила запрос о передаче Ярошенко в страну гражданства для отбывания наказания, однако американская сторона отказала, сославшись на серьезность обвинений.
Газета.Ru 19:24
Общество
Гороскоп на неделю с 28 октября: Раки зарабатывают, Девы завидуют
Гороскоп на неделю с 28 октября: Раки зарабатывают, Девы завидуют Астрологический прогноз для всех знаков зодиака.
Экспресс газета вчера в 07:32
Общество
В Кривом Роге мужчину приговорили за ношение футболки с гербом СССР
В Кривом Роге приговорили украинца за ношение футболки с гербом Советского Союза.
РБК 08:51
Автоспорт
Квят получил штраф за аварию на последнем круге Гран-при Мексики
Гонщик Toro Rosso Даниил Квят получил штраф за столкновение с Нико Хюлькенбергом на последнем круге Гран-при Мексики «Формулы-1».
РБК 17:18
Наука
Составлен список наиболее вредных для организма продуктов питания
В ходе проведенного исследования эксперты смогли определить наиболее вредные для человеческого организма продукты питания.
Rusargument вчера в 14:15
Фигурное катание
Трусова и Ханю исполнили параллельный четверной тулуп
Российская фигуристка Александра Трусова и олимпийский чемпион японец Юдзуру Ханю исполнили параллельный четверной тулуп перед показательными выступлениями на Гран-при Skate Canada.
Газета.Ru 15:42
Кино
Этот российский фильм стоил три миллиарда. Он опозорил страну, Шварценеггера и Джеки Чана
23 августа российская пресса взорвалась одной из самых абсурдных новостей года: кинокомпания «Русская Фильм Группа» (РФГ) подала в суд на Арнольда Шварценеггера и Джеки Чана с требованием взыскать с двух суперветеранов экшена, а также главной китайской киногоскорпорации China Film Co. сумму 216,6 миллиона рублей.
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Впавший в Турции в кому россиянин умер в самолете
Житель Сыктвкара, перенесший инсульт во время отдыха на курорте в турецкой Алании, умер на борту самолета Центра медицины катастроф, который должен был доставить его в родной Сыктывкар.
Ридус 04:29
Политика
Американская конгрессвумен ушла в отставку после сексуального скандала
По данным газеты Politico, ранее комитет по этике палаты представителей начал расследование против конгрессвумен после обвинений в неприемлемых сексуальных отношениях со своим сотрудником.
РИА Новости 19:50
Единоборства
Российский боец MMA нокаутировал украинца ударом с ноги в падении
Российский боец смешанного стиля (ММА) Имам-Шапи Мухтаров нокаутировал украинца Анатолия Сафронова в бою на турнире «Битва в Волгограде».
Lenta.ru вчера в 03:28
Шоу-бизнес
На Троекуровском кладбище появился памятник Николаю Караченцову
Церемония открытия прошла в день рождения артиста, 27 октября, на его могиле на Троекуровском кладбище.
Радио Комсомольская правда 10:49
Футбол
Карпин сообщил о беременности жены
Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин на своей странице в Instagram сообщил, что его жена Дарья снова беременна.
Российская газета 08:59
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Мария Бутина прилетела в Москву
Россиянка Мария Бутина, освобождённая из заключения в Соединённых Штатах, прилетела в Москву рейсом из Майами.
RT на русском вчера в 04:36
Наука
Зубы пираньевых рыб по-разному сцеплены в блоки
Американские исследователи узнали, что зубы пираньевых рыб по-разному сцеплены в блоки.
МедиаПоток 10:39
Шоу-бизнес
Наталья Рудова призвала к бойкоту всех шоу Малахова
Стоит напомнить, первую публикацию рудовой поддержала ее коллега, звезда «Универа» Настасья Самбурская, которая подтвердила, что тоже получала от Малахова предложения заняться эскортом.
Дни24 08:52
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Стас Пьеха признался, что перенес инфаркт в 34 года
Российский певец Стас Пьеха признался, что около шести лет назад перенес инфаркт после длительного употребления лекарственных препаратов, алкоголя и "всякого разного".
Газета.Ru 15:48
Политика
Посол России в США назвал главную опасность прекращения ДРСМД
Опасность прекращения действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) между Россией и США состоит в том, что такие ракеты могут появиться на территории Европы.
РБК 18:44
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В офисе Зеленского заявили о вывозе оружия националистов из Золотого
Украинская полиция изъяла и вывезла оружие, о котором шла речь в поселке Золотое на юго-востоке страны во время спора президента Владимира Зеленского с националистами, выступающими против разведения сил.
РИА Новости 17:23