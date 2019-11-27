Футбол

Спорт-ЭкспрессСпорт-Экспресс«Манчестер Юнайтед» отправился в Казахстан на матч с «Астаной»

Астана — Манчестер Юнайтед
завтра
в 10:50
Лига Европы, Групповой этап
Стадион «Астана Арена»
«Манчестер Юнайтед» отправился на матч 5-го тура группового турнира Лиги Европы против «Астаны». Подопечные Оле Гуннара Сульшера доберутся до Нур-Султана через Лондон и Москву.
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Суперэкспресс: «Астана» – «Манчестер Юнайтед», «Краснодар» – «Базель», «Севилья» – «Карабах», «Спортинг» – ПСВ, «Арсенал» – «Айнтрахт», ЦСКА – «Лудогорец»

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