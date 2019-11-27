«Манчестер Юнайтед» отправился на матч 5-го тура группового турнира Лиги Европы против «Астаны». Подопечные Оле Гуннара Сульшера доберутся до Нур-Султана через Лондон и Москву.

«Манчестер Юнайтед» отправился в Казахстан на матч с «Астаной»

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