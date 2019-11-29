Английский "Манчестер Юнайтед" проиграл "Астане" в матче пятого тура группового раунда Лиги Европы. Как сообщает "Спорт-Экспресс", играла проходила на стадионе "Астана Арена" в Нур-Султане. Встреча завершилась победой хозяев со счетом 2:1. В составе "Астаны" отличился Дмитрий Шомко (50-я минута).

Происшествия Замглавы свердловского СК задержан за взятку Первый заместитель руководителя Следственного управления СК по Свердловской области Михаил Бусылко задержан за взятку в 18 млн рублей.

Политика Apple прокомментировала обозначение Крыма в своих сервисах Американская корпорация Apple не исключает, что пересмотрит политику обозначения оспариваемых границ в своих приложениях, заявила агентству Рейтер пресс-секретарь компании Труди Мюллер.

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Происшествия Внучка нашла безголовый скелет бабушки и набитый деньгами рюкзак По данным 47news, в четверг, 28 ноября, в полицию поступило сообщение от 36-летней женщины о том, что на территории участка садоводства "Дружба" она случайно нашла скелетированные останки своей бабушки, которая пропала в октябре 2019 года.

Политика Украина передала России останки семи погибших во Второй мировой войне Украинские поисковики передали российским коллегам останки погибших в годы Второй мировой войны семи военнослужащих Рабоче-крестьянской Красной армии, найденные в Харьковской, Полтавской и Винницкой областях, передает корреспондент РИА Новости с места события.

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Космос Проект российской ракеты сверхтяжелого класса отправили на доработку «Роскосмос» совместно с Советом РАН приняли решение о доработке проекта космического ракетного комплекса сверхтяжелого класса, чтобы найти дополнительные задачи применению аппарата.