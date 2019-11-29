Английский "Манчестер Юнайтед" проиграл "Астане" в матче пятого тура группового раунда Лиги Европы. Как сообщает "Спорт-Экспресс", играла проходила на стадионе "Астана Арена" в Нур-Султане. Встреча завершилась победой хозяев со счетом 2:1. В составе "Астаны" отличился Дмитрий Шомко (50-я минута).

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