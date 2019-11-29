Футбол

РЕН ТВРЕН ТВ«Манчестер Юнайтед» проиграл «Астане» в матче Лиги Европы

Астана — Манчестер Юнайтед
2 – 1
Матч завершён
Лига Европы, Групповой этап, вчера
Стадион «Астана Арена»
10′
Джесси Лингард
Рунар Мар Сигурйонссон
39′
Дмитрий Шомко
55′
59′
Dylan Levitt
Di'Shon Bernard
62′
65′
Таит Чонг
D'Mani Bughail-Mellor
Юрий Логвиненко
69′
Абзал Бейсебеков
81′
Дмитрий Шомко
83′
84′
Джеймс Гарнер
Largie Ramazani
Сергей Хижниченко
Юрий Перцух
85′
88′
Джесси Лингард
89′
Энджел Гомес
Итан Гэлбрейт
Роман Муртазаев
Рангело Янга
90′+1′
Английский "Манчестер Юнайтед" проиграл "Астане" в матче пятого тура группового раунда Лиги Европы. Как сообщает "Спорт-Экспресс", играла проходила на стадионе "Астана Арена" в Нур-Султане. Встреча завершилась победой хозяев со счетом 2:1. В составе "Астаны" отличился Дмитрий Шомко (50-я минута).
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