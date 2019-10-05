Футбол

Спорт-ЭкспрессСпорт-Экспресс«Манчестер Юнайтед» пропустил меньше всех из топ-6 команд АПЛ

Арсенал — Борнмут
сегодня
в 09:00
Чемпионат Англии
Стадион «Эмирейтс»
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«Манчестер Юнайтед» пропустил меньше всех голов в текущем сезоне из топ-6 английской премьер-лиги. В пассиве команды Уле-Гуннара Сульшера 8 голов, равно как и у «Манчестер Сити».
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«Манчестер Юнайтед» пропустил меньше всех из топ-6 команд АПЛ

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