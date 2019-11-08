Футбол
LiveSport.ru«Манчестер Юнайтед» разгромил «Партизан»
Лига Европы, Групповой этап, сегодня
Стадион «Олд Траффорд»
Мэйсон Гринвуд
|22′
|32′
Бибрас Натхо
Антони Марсьяль
|33′
Маркус Рэшфорд
|49′
|58′
Страхиня Павлович
|60′
Бибрас Натхо
Зоран Тошич
Фред
Джеймс Гарнер
|63′
Маркус Рэшфорд
Андреас Перейра
|67′
|70′
Такума Асано
Филип Стеванович
Эшли Янг
|71′
Скотт Мактомини
Джесси Лингард
|75′
|85′
Садик Умар
Джордже Иванович
Манчестер Юнайтед
Расстановка 4‑5‑1
22
Ромеро
29
Уан-Биссака
5
Магуайр
16
Рохо
18
Янг
26
Гринвуд
37
Гарнер
8
Мата
14
Лингард
15
Перейра
9
Марсьяль
88
Стойкович
73
Милетич
23
Остоич
3
Павлович
72
Урошевич
7
Тошич
16
Здьелар
19
Шчекич
80
Стеванович
20
Сума
18
Иванович
Партизан
Расстановка 4‑4‑2
В матче 4-го тура группового этапа Лиги Европы «Манчестер Юнайтед» на своем поле разгромил сербский «Партизан» — 3:0. Счет в матче был открыт на 21-й минуте. Рашфорд собрал вокруг себя троих соперников у чужой штрафной, после чего отдал пас низом на Гринвуда.
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