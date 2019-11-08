В матче 4-го тура группового этапа Лиги Европы «Манчестер Юнайтед» на своем поле разгромил сербский «Партизан» — 3:0. Счет в матче был открыт на 21-й минуте. Рашфорд собрал вокруг себя троих соперников у чужой штрафной, после чего отдал пас низом на Гринвуда.

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