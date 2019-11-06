Футбол

ЧемпионатЧемпионат«Манчестер Юнайтед» разгромил «Партизан» в Лиге Европы

Манчестер Юнайтед — Партизан
3 – 0
Матч завершён
Лига Европы, Групповой этап, сегодня
Стадион «Олд Траффорд»
Мэйсон Гринвуд
22′
32′
Бибрас Натхо
Антони Марсьяль
33′
Маркус Рэшфорд
49′
58′
Страхиня Павлович
60′
Бибрас Натхо
Зоран Тошич
Фред
Джеймс Гарнер
63′
Маркус Рэшфорд
Андреас Перейра
67′
70′
Такума Асано
Филип Стеванович
Эшли Янг
71′
Скотт Мактомини
Джесси Лингард
75′
85′
Садик Умар
Джордже Иванович
В матче 4-го тура группового этапа Лиги Европы в группе L "Манчестер Юнайтед" разгромил "Партизан" со счётом 3:0. Встреча состоялась в Манчестере на стадионе "Олд Траффорд".
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Манчестер Юнайтед - Партизан: прогноз Максима Митрофанова 7 ноября 2019

Ставка TV14:44

«Манчестер Юнайтед» разгромил «Партизан»

LiveSport.ru17:04

Сульшер: уважаю «Партизан», но такие команды мы обязаны обыгрывать

Чемпионат18:46

«Манчестер Юнайтед» – «Партизан»: ставим на фаворита?

Все про Спорт рувчера в 01:11

«Манчестер Юнайтед» — «Партизан» — 3:0. Видеообзор матча Лиги Европы

Sport24.ru20:43

«Манчестер Юнайтед» — «Партизан»: котировки букмекеров на матч Лиги Европы

Bookmaker-ratings.ru05:22

«МЮ» не проигрывает в ЛЕ 15 матчей и не пропускает на групповом этапе в 6 играх

Sports.ru21:42
Показать все источники
Автоматически обработаны 7073 источника, обновлено в 22:03, Ашберн
Политика

Президент Казахстана сообщил о приятных впечатлениях от Омска

РБК 20:18
Общество

Умер друживший с тигром Амуром козел Тимур

Козел Тимур из Приморского сафари-парка, который в 2015 году прославился среди пользователей сети своей дружбой с тигром Амуром, умер.
Известия 19:30
Кино

Цифровой Джеймс Дин «сыграет» в кино спустя 60 лет после смерти

Студия Magic City Films воссоздаст на экране образ актера Джеймса Дина, погибшего в 1955 году.
Культуромания 08:17
Наука

Новый штамм ВИЧ обнаружен впервые за почти 20 лет

Группа учёных обнаружила новый штамм ВИЧ впервые почти за 20 лет, сообщает The Wall Street Journal.
RT на русском 03:04
Экономика

Сбербанк снижает ставки по ипотеке на покупку квартир в новостройках

Сбербанк снижает ставки по ипотечным кредитам на покупку квартир в новостройках по программе субсидирования застройщиками на 1-2,2 процентных пункта, минимальная ставка по данному продукту составит 7,1%. Об этом сообщается в пресс-релизе кредитной организации.
ТАСС 08:23
Происшествия

Двенадцать человек пострадали в ДТП на Ставрополье

В результате столкновения двух легковых автомобилей и грузовика под Ставрополем госпитализированы двенадцать человек.
RT на русском 16:11
Армия и оружие

Россия завладела секретной израильской ракетой

Российские военные получили секретную израильскую ракету-перехватчик после неудачного боевого пуска, сообщает Sina.
Газета.Ru вчера в 12:41
Происшествия

В Якутии пилота отстранили от полетов после передачи штурвала девушке

Российская газета 19:47
Общество

Вооруженные люди в шутку захватили студию украинского телеканала

Украинский телеканал «Прямой» показал в прямом эфире постановочный захват студии вооруженными людьми.
Известия 17:47
Единоборства

Рэпер Бледный: Хабиб представляет Дагестан, а не Россию

Чемпионат 04:01
Армия и оружие

В России командиров армии смогут увольнять за плохое настроение солдат

В российской армии начнут контролировать настроение и поведение солдат и офицеров, сообщили "Известиям" источники в Минобороны.
Газета.Ru 05:42
Шоу-бизнес

Анастасия Волочкова похудела на два килограмма и сменила имидж

Российская балерина Анастасия Волочкова предстала перед поклонниками с новой прической и укладкой.
Вечерняя Москва 15:53
Политика

Украина пообещала найти способ заблокировать «Северный поток-2»

Украина пообещала найти способ заблокировать "Северный поток-2".
Piter.tv 11:25
Политика

Комитет ООН поддержал резолюцию России по борьбе с героизацией нацизма

Третий комитет по социальным и гуманитарным вопросам Генсамблеи ООН проголосовал в поддержку проекта резолюцию России, осуждающую попытки реабилитации и героизации нацистской идеологии.
РБК 19:23
Шоу-бизнес

Асмус рассказала о съёмках скандальной сцены фильма «Текст»

Ранее News.ru сообщал, что Кристина Асмус пожаловалась на травлю в социальных сетях.
News.ru вчера в 17:25
Происшествия

СК опубликовал видео покушения на адвоката в Кемерове

Российская газета 02:10
Шоу-бизнес

Тарасов рассказал, что его жена «может получить леща»

Российский футболист Дмитрий Тарасов заявил, что его нынешняя жена может «получить леща».
Мойка78 16:12
Кино

Колин Фаррелл может сыграть Пингвина в новом «Бэтмене»

Ирландский актёр Колин Фаррелл может исполнить роль антигероя Пингвина в фильме «Бэтмен».
News.ru вчера в 03:39
Экономика

Медведев одобрил систему рибейтов в России

Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление об учреждении субсидий иностранным кинокомпаниям (рибейтов), работающим в России.
Коммерсантъ 14:27
Происшествия

В аэропорту Хабаровска у самолета загорелся двигатель

Двигатель самолета Embraer 190 загорелся при подготовке к вылету в аэропорту Хабаровска.
РБК 19:47
Армия и оружие

Пентагон заверил, что США не получают прибыль от сирийской нефти

РИА Новости 12:35
Общество

Ветхие дома в России предложили ремонтировать за счет граждан

Ветхое жилье предлагают ремонтировать за счет граждан до тех пор, пока оно не получит статус аварийного.
Известия вчера в 16:41
Культура

Сериал «Отчим»: почему Сибирь снимали в Белоруссии, а Андоленко «доставала» Хабарова

Вроде бы история одной семьи: Настя никак не хочет смириться с тем, что ее муж Иван не вернулся с войны.
Телепрограмма вчера в 07:24
Общество

Минюст не успел пересмотреть все советские правовые акты для их отмены

Минюст не успевает к 15 ноября выполнить поручение премьер-министра Дмитрия Медведева – подготовить проект постановления правительства об отмене правовых актов советских времен.
Ведомости 15:35
Общество

Ростов назван одним из самых недружелюбных городов России

Таковы результаты опроса среди жителей крупных городов, который провели на портале «Домофонд».
Аргументы и Факты - Ростов-на-Дону 13:08
Общество

На складе в Подмосковье обнаружены арестованные картины Ананьевых

Картины хранились на территории одного из складских помещений в городском округе Домодедово.
Аргументы и Факты 16:07
Происшествия

Начальника пожарной части в Хакасии обвинили в поджоге домов

Газета.Ru 07:18
Футбол

Футболисты ЦСКА набрали первое очко в Лиге Европы

Столичный ЦСКА сыграл вничью с венгерским «Ференцварошем» в четвертом туре группового этапа Лиги Европы.
Известия 16:58
Общество

Синоптик пообещал аномально теплую зиму

Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец рассказал "МК" о погоде будущей зимой.
РИА Новости 15:45
Фигурное катание

Тутберидзе поздравила дочь с первой победой

Российский тренер Этери Тутберидзе поздравила свою дочь Диану Дэвис с первой победой на юниорском уровне.
РИА Новости 06:36
Как работают Яндекс.Новости?
Лига Европы УЕФАБольше новостей по теме
Главное