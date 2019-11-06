В матче 4-го тура группового этапа Лиги Европы в группе L "Манчестер Юнайтед" разгромил "Партизан" со счётом 3:0. Встреча состоялась в Манчестере на стадионе "Олд Траффорд".

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