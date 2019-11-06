Футбол
Чемпионат«Манчестер Юнайтед» разгромил «Партизан» в Лиге Европы
Лига Европы, Групповой этап, сегодня
Стадион «Олд Траффорд»
Мэйсон Гринвуд
|22′
|32′
Бибрас Натхо
Антони Марсьяль
|33′
Маркус Рэшфорд
|49′
|58′
Страхиня Павлович
|60′
Бибрас Натхо
Зоран Тошич
Фред
Джеймс Гарнер
|63′
Маркус Рэшфорд
Андреас Перейра
|67′
|70′
Такума Асано
Филип Стеванович
Эшли Янг
|71′
Скотт Мактомини
Джесси Лингард
|75′
|85′
Садик Умар
Джордже Иванович
Манчестер Юнайтед
Расстановка 4‑5‑1
22
Ромеро
29
Уан-Биссака
5
Магуайр
16
Рохо
18
Янг
26
Гринвуд
37
Гарнер
8
Мата
14
Лингард
15
Перейра
9
Марсьяль
88
Стойкович
73
Милетич
23
Остоич
3
Павлович
72
Урошевич
7
Тошич
16
Здьелар
19
Шчекич
80
Стеванович
20
Сума
18
Иванович
Партизан
Расстановка 4‑4‑2
В матче 4-го тура группового этапа Лиги Европы в группе L "Манчестер Юнайтед" разгромил "Партизан" со счётом 3:0. Встреча состоялась в Манчестере на стадионе "Олд Траффорд".
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7073 источника, обновлено в 22:03, Ашберн
Общество
Умер друживший с тигром Амуром козел Тимур
Козел Тимур из Приморского сафари-парка, который в 2015 году прославился среди пользователей сети своей дружбой с тигром Амуром, умер.
Известия 19:30
Кино
Цифровой Джеймс Дин «сыграет» в кино спустя 60 лет после смерти
Студия Magic City Films воссоздаст на экране образ актера Джеймса Дина, погибшего в 1955 году.
Культуромания 08:17
Наука
Новый штамм ВИЧ обнаружен впервые за почти 20 лет
Группа учёных обнаружила новый штамм ВИЧ впервые почти за 20 лет, сообщает The Wall Street Journal.
RT на русском 03:04
Экономика
Сбербанк снижает ставки по ипотеке на покупку квартир в новостройках
Сбербанк снижает ставки по ипотечным кредитам на покупку квартир в новостройках по программе субсидирования застройщиками на 1-2,2 процентных пункта, минимальная ставка по данному продукту составит 7,1%. Об этом сообщается в пресс-релизе кредитной организации.
ТАСС 08:23
Происшествия
Двенадцать человек пострадали в ДТП на Ставрополье
В результате столкновения двух легковых автомобилей и грузовика под Ставрополем госпитализированы двенадцать человек.
RT на русском 16:11
Армия и оружие
Россия завладела секретной израильской ракетой
Российские военные получили секретную израильскую ракету-перехватчик после неудачного боевого пуска, сообщает Sina.
Газета.Ru вчера в 12:41
Происшествия
В Якутии пилота отстранили от полетов после передачи штурвала девушке
Российская газета 19:47
Общество
Вооруженные люди в шутку захватили студию украинского телеканала
Украинский телеканал «Прямой» показал в прямом эфире постановочный захват студии вооруженными людьми.
Известия 17:47
Армия и оружие
В России командиров армии смогут увольнять за плохое настроение солдат
В российской армии начнут контролировать настроение и поведение солдат и офицеров, сообщили "Известиям" источники в Минобороны.
Газета.Ru 05:42
Шоу-бизнес
Анастасия Волочкова похудела на два килограмма и сменила имидж
Российская балерина Анастасия Волочкова предстала перед поклонниками с новой прической и укладкой.
Вечерняя Москва 15:53
Политика
Украина пообещала найти способ заблокировать «Северный поток-2»
Украина пообещала найти способ заблокировать "Северный поток-2".
Piter.tv 11:25
Политика
Комитет ООН поддержал резолюцию России по борьбе с героизацией нацизма
Третий комитет по социальным и гуманитарным вопросам Генсамблеи ООН проголосовал в поддержку проекта резолюцию России, осуждающую попытки реабилитации и героизации нацистской идеологии.
РБК 19:23
Шоу-бизнес
Асмус рассказала о съёмках скандальной сцены фильма «Текст»
Ранее News.ru сообщал, что Кристина Асмус пожаловалась на травлю в социальных сетях.
News.ru вчера в 17:25
Происшествия
СК опубликовал видео покушения на адвоката в Кемерове
Российская газета 02:10
Шоу-бизнес
Тарасов рассказал, что его жена «может получить леща»
Российский футболист Дмитрий Тарасов заявил, что его нынешняя жена может «получить леща».
Мойка78 16:12
Кино
Колин Фаррелл может сыграть Пингвина в новом «Бэтмене»
Ирландский актёр Колин Фаррелл может исполнить роль антигероя Пингвина в фильме «Бэтмен».
News.ru вчера в 03:39
Экономика
Медведев одобрил систему рибейтов в России
Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление об учреждении субсидий иностранным кинокомпаниям (рибейтов), работающим в России.
Коммерсантъ 14:27
Происшествия
В аэропорту Хабаровска у самолета загорелся двигатель
Двигатель самолета Embraer 190 загорелся при подготовке к вылету в аэропорту Хабаровска.
РБК 19:47
Общество
Ветхие дома в России предложили ремонтировать за счет граждан
Ветхое жилье предлагают ремонтировать за счет граждан до тех пор, пока оно не получит статус аварийного.
Известия вчера в 16:41
Культура
Сериал «Отчим»: почему Сибирь снимали в Белоруссии, а Андоленко «доставала» Хабарова
Вроде бы история одной семьи: Настя никак не хочет смириться с тем, что ее муж Иван не вернулся с войны.
Телепрограмма вчера в 07:24
Общество
Минюст не успел пересмотреть все советские правовые акты для их отмены
Минюст не успевает к 15 ноября выполнить поручение премьер-министра Дмитрия Медведева – подготовить проект постановления правительства об отмене правовых актов советских времен.
Ведомости 15:35
Общество
Ростов назван одним из самых недружелюбных городов России
Таковы результаты опроса среди жителей крупных городов, который провели на портале «Домофонд».
Аргументы и Факты - Ростов-на-Дону 13:08
Общество
На складе в Подмосковье обнаружены арестованные картины Ананьевых
Картины хранились на территории одного из складских помещений в городском округе Домодедово.
Аргументы и Факты 16:07
Футбол
Футболисты ЦСКА набрали первое очко в Лиге Европы
Столичный ЦСКА сыграл вничью с венгерским «Ференцварошем» в четвертом туре группового этапа Лиги Европы.
Известия 16:58
Общество
Синоптик пообещал аномально теплую зиму
Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец рассказал "МК" о погоде будущей зимой.
РИА Новости 15:45
Фигурное катание
Тутберидзе поздравила дочь с первой победой
Российский тренер Этери Тутберидзе поздравила свою дочь Диану Дэвис с первой победой на юниорском уровне.
РИА Новости 06:36