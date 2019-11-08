В матче 4-го тура группового этапа Лиги Европы в группе L "Манчестер Юнайтед" разгромил "Партизан" со счётом 3:0. Встреча состоялась в Манчестере на стадионе "Олд Траффорд".

Экономика В России изменят правила расчета тарифа на вывоз мусора В России изменятся правила расчета тарифов по обращению с твердыми коммунальными отходами, следует из постановления правительства, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации.

Общество Жильцам сносимых домов гарантируют адекватную компенсацию В Госдуму внесен законопроект, который гарантирует собственникам квартир равноценное возмещение при сносе дома.

Общество Польша назначила первый штраф по делу «Северного потока – 2» Польский антимонопольный регулятор (UOKIK) оштрафовал французскую энергетическую компанию Engie Energy в контексте расследования дела о строительстве «Северного потока – 2» за отказ от сотрудничества с UOKIK, сообщает польское издание Energia в пятницу, 8 ноября.

Шоу-бизнес Анастасия Волочкова похудела на два килограмма и сменила имидж Российская балерина Анастасия Волочкова предстала перед поклонниками с новой прической и укладкой. Об этом она рассказала своим в соцсетях.

Культура Мать Децла прокомментировала фильм о сыне Ирина Толмацкая, мать скончавшегося в феврале музыканта прокомментировала каналу 360 это событие.

Общество В Тбилиси начались протесты из-за фильма о геях За час до начала показа радикалы пытались прорваться через полицейские кордоны, выставленные на улице Мераба Костава и проникнуть в здание кинотеатра, чтобы сорвать премьеру фильма.

Общество Игоря Верника госпитализировали Актера Игоря Верника экстренно госпитализировали в Москве. Об этом сообщает «Пятый канал».

Шоу-бизнес Суд отказался разводить Лолиту с мужем Мировой суд отказал в разводе мужу певицы Лолиты Дмитрию Иванову, сообщает РЕН ТВ. Дело будет передано в Басманный суд столицы.

Футбол Кутепов не сыграет с «Крыльями Советов» Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско на пресс-конференции перед матчем 16-го тура РПЛ с «Крыльями Советов» сказал, что все футболисты здоровы за исключением защитника Илья Кутепова.

Политика Будущая глава Еврокомиссии призвала Европу говорить языком силы Как ранее сообщало ИА REGNUM, в октябре Урсула фон дер Ляйен встретилась с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

Общество Кабмин установил размеры пособий по безработице на 2020 год Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление об установлении размеров пособий по безработице на 2020 год - максимальный и минимальный размеры пособий составят 8 тыс. рублей и 1,5 тыс. рублей соответственно.

Политика Комитет ООН отклонил просьбу России перенести его работу из США Первый комитет Генеральной ассамблеи ООН по разоружению проголосовал в пятницу против предложения России рассмотреть возможность переноса его работы из США, если всемирная организация и Вашингтон не решат проблемы с невыдачей виз российским делегатам.

Общество Роман Абрамович побывал на месте приземления Юрия Гагарина Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин и известный российский бизнесмен Роман Абрамович сегодня посетили место приземления Юрия Гагарина в Энгельсском районе.

Армия и оружие Арестович заявил о невозможности прекращения гражданской войны на Украине Украинский пропагандист Алексей Арестович завил о том, что после реинтеграции Донбасса гражданская война продолжится, но в другом формате.

Общество «Маршал Василевский» направился за сжиженным газом в США, пишут СМИ В начале января Калининградской области были введены в эксплуатацию морской терминал по приему природного газа и плавучая регазификационная установка "Маршал Василевский".

Гаджеты Samsung продолжает демпинговать, снижая цены на популярные смартфоны Как сообщает источник, компания Samsung снизила цены на новенькие смартфоны Galaxy A50s и Galaxy A30s.

Происшествия На Рублевском шоссе из автоцентра похитили мужчину Мужчину связали и похитили из автоцентра на Рублевском шоссе в Москве, сообщили в пресс-службе столичного главка полиции.

Общество Российский бизнесмен продал сервис знакомств Badoo Российский бизнесмен Андрей Андреев продал контроль в холдинге MagicLab, которому принадлежат Badoo и популярный в США дейтинговый сервис Bumble.

Общество Стало известно о состоянии тигра Амура после смерти козла Тимура Юрий Смитюк / wikipedia В Приморском сафари-парке рассказали о состоянии тигра Амура после смерти его друга - козла Тимура, сообщает РИА Новости.

Гаджеты Apple прекращает поддержку iOS 11 Магазин приложений App Store прекратил поддержку устройств, которые работают под управлением операционной системы iOS 11.

Политика В Кремле отреагировали на слова Макрона о сценариях развития России Подход Макрона к вариантам развития России импонирует российскому президенту Владимиру Путину, подчеркнул Песков, глава государства высоко ценит свой контакт с французским лидером.