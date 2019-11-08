Футбол

ЧемпионатЧемпионат«Манчестер Юнайтед» разгромил «Партизан» в Лиге Европы

Манчестер Юнайтед — Партизан
3 – 0
Матч завершён
Лига Европы, Групповой этап, вчера
Стадион «Олд Траффорд»
Мэйсон Гринвуд
22′
32′
Бибрас Натхо
Антони Марсьяль
33′
Маркус Рэшфорд
49′
58′
Страхиня Павлович
60′
Бибрас Натхо
Зоран Тошич
Фред
Джеймс Гарнер
63′
Маркус Рэшфорд
Андреас Перейра
67′
70′
Такума Асано
Филип Стеванович
Эшли Янг
71′
Скотт Мактомини
Джесси Лингард
75′
85′
Садик Умар
Джордже Иванович
В матче 4-го тура группового этапа Лиги Европы в группе L "Манчестер Юнайтед" разгромил "Партизан" со счётом 3:0. Встреча состоялась в Манчестере на стадионе "Олд Траффорд".
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