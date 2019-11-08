В матче 4-го тура группового этапа Лиги Европы в группе L "Манчестер Юнайтед" разгромил "Партизан" со счётом 3:0. Встреча состоялась в Манчестере на стадионе "Олд Траффорд".

Политика Госдеп США может убрать пост спецпредставителя по Украине Отмечается, что упразднение этой должности будет отображать тот факт, что расследование по импичменту президента США повлияло на политику страны в отношении Украины.

Авто Haval назвала цены на купе-кроссовер Haval F7x для России Китайская компания Haval объявила о старте продаж нового купе-кроссовера F7x и озвучила стоимость его модификаций.

Общество Engie оспорит штраф польского регулятора за «Северный поток — 2» Французская нефтегазовая компания Engie обжалует штраф Управления по защите конкуренции и потребителей Польши (UOKiK) в размере 172 млн злотых (около $44,7 млн) за отсутствие содействия по делу о строительстве газопровода «Северный поток — 2».

Происшествия Пять подростков арестованы по делу об убийстве и насилии в Забайкалье Пятеро подростков арестованы по делу об изнасиловании женщины и избиении до смерти мужчины в Кыринском районе Забайкалья, сообщает пресс-служба Следственного комитета.

Транспорт Начинается продажа билетов на поезда в Крым Продажа билетов на пассажирские поезда в Крым, движение которых запустят в конце декабря, стартуют в пятницу, 8 ноября, сообщила компания "Гранд Сервис Экспресс", которая выбрана оператором этих перевозок.

Единоборства Нурмагомедов объяснил отказ выносить российский флаг на бои Один из вопросов касался отсутствия российского флага на поединках 31-летнего бойца. Нурмагомедов признался, что ждал его.

Экономика Сбербанк снижает ставки по ипотеке на покупку квартир в новостройках Сбербанк снижает ставки по ипотечным кредитам на покупку квартир в новостройках по программе субсидирования застройщиками на 1-2,2 процентных пункта, минимальная ставка по данному продукту составит 7,1%. Об этом сообщается в пресс-релизе кредитной организации.

Политика Глава ЛНР назвал невозможным отвод сил при вводе нацгвардии в Золотое Глава ЛНР Леонид Пасечник отреагировал на высказывание временного поверенного в делах США на Украине Уильяма Тейлора о том, что в зону разведения войск в районе Золотого Киев может ввести сотрудников полиции и нацгвардии.

Происшествия Суд в Вене освободил бывшего чиновника Минкульта Мазо под залог Земельный суд Вены по уголовным делам постановил освободить бывшего чиновника российского Минкульта Бориса Мазо, задержанного накануне, под залог в размере € 25 тыс. Одним из условий освобождения стал запрет покидать Австрию, сообщили ТАСС в суде в пятницу, 8 ноября.

Армия и оружие Ту-160 на форсаже ушел от двух F-35 Издание пишет, что бомбардировщик-ракетоносец оказался в поле радаров истребителей, причем вторые не смогли приблизиться к первому, который внезапно установил максимальный угол стреловидности крыльев и включил форсаж.

Происшествия Детсад в Нарьян-Маре решили переименовать после убийства ребенка Департамент образования, культуры и спорта НАО решил переименовать детский сад "Сказка" в Нарьян-Маре, где 31 октября пьяный мужчина убил ребенка.

Происшествия В Москве проверят воду в реке Раменке после обнаружения пены Специалисты проводят анализ воды в реке Раменке на юго-западе Москвы после образования в ней пены.

Общество Здоровый образ жизни ведет каждый восьмой россиянин В 2019 году 12% россиян вели здоровый образ жизни (ЗОЖ), сообщил РБК со ссылкой на доклад Росстата.

Фигурное катание Анна Щербакова выиграла короткую программу на этапе Гран-при в Китае Российская фигуристка Анна Щербакова занимает первое место после короткой программы на этапе Гран-при в китайском Чунцине.

Политика Бундестаг не смог принять поправки к газовой директиве Евросоюза Бундестаг не смог принять поправки к газовой директиве ЕС - в поддержку законопроекта выступили 133 депутата, а для принятия решения нужно 355 голосов.

Футбол «Спартак» подписал партнерское соглашение с бывшим клубом Тедеско Московский «Спартак» объявил о начале сотрудничества с немецким футбольным клубом «Эрцгебирге» из второй бундеслиги.

Общество В работе «Сбербанк Онлайн» произошел сбой По данным сервиса Downdetector, неполадки в работе «Сбербанк Онлайн» стали наблюдаться примерно с 16:00 по московскому времени.

Политика Эммануэль Макрон назвал три сценария развития России Президент Франции Эммануэль Макрон считает, что у России есть три пути развития: стать супердержавой, развиваться по «евразийской модели», либо выстроить дружественные отношения с Евросоюзом.

Политика Австрийскому полковнику предъявлено обвинение в шпионаже в пользу РФ Полковнику австрийской армии в отставке предъявлено обвинение по делу о шпионаже в пользу России.

Общество Москвичам пообещали «вишневую» зиму Предстоящая зима в Москве ожидается одной из самых теплых, такие зимы синоптики называют "вишневыми", сообщает РИА "Новости" Синоптики ожидают, что средняя температура сезона будет отклоняться от нормы более чем на 4 градуса.

Шоу-бизнес Болеющей Анастасии Заворотнюк выставили счет за долги Московская Федеральная налоговая служба намерена взыскать с актрисы Анастасии Заворотнюк 24 тысячи рублей.

Авто В Сети появились фото обновленной Lada Vesta В Сети появились первые «живые» фотографии и характеристики серийной версии обновленной LADA Vesta.