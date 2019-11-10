Футбол

Bookmaker-ratings.ruBookmaker-ratings.ru«Манчестер Юнайтед» разобрался с «Брайтоном»

Завершились два матча 12-го тура чемпионата Англии. Три очка записали себе в актив «Манчестер Юнайтед» и «Вулверхэмптон». «Манчестер Юнайтед» без особых проблем переиграл «Брайтон» и поднялся на седьмое место в турнирной таблице.
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