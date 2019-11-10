Футбол
Bookmaker-ratings.ru«Манчестер Юнайтед» разобрался с «Брайтоном»
Завершились два матча 12-го тура чемпионата Англии. Три очка записали себе в актив «Манчестер Юнайтед» и «Вулверхэмптон». «Манчестер Юнайтед» без особых проблем переиграл «Брайтон» и поднялся на седьмое место в турнирной таблице.
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Автоматически обработано 7075 источников, обновлено в 12:25, Вашингтон
Политика
В США заявили об отсутствии гарантий вечной военной помощи Украине
Советник президента США по нацбезопасности Роберт О'Брайен заявил, что Соединённые Штаты не готовы вечно оказывать Украине военную помощь и надеются на договорённости между Киевом и Москвой.
RT на русском 12:13
Политика
В Китае оценили шансы НАТО захватить Калининград
На сайте была опубликована статья, в которой утверждается, что силы Североатлантического альянса смогут захватить Калининградскую область примерно за два дня.
Российская газета вчера в 21:15
Здоровье
Названы 7 продуктов для разжижения крови и уменьшения ее сгустков
Учеными-медиками названы семь натуральных продуктов для разжижения крови и уменьшения ее сгустков.
Ugpressa.ru 11:10
Технологии
В США научились производить водку из воды и воздуха
В Америке изобрели новый способ получения водки.
HotMurom.ru 05:10
Общество
Умер Павел Пичугин, известный как Паша FaceControl
Коммерсантъ вчера в 16:04
Общество
В России могут начать поощрять аккуратных водителей в 2020 году
RT на русском вчера в 13:26
Общество
Шейнин ответил Галкину на слова о цензуре на российском телевидении
Телеведущий Артем Шейнин прокомментировал радиостанции "Говорит Москва" слова юмориста Максима Галкина о цензуре на российском телевидении.
РИА Новости 07:43
Политика
Кремль назвал регионы, в которых Путину доверяют больше всего
Каждый вице-губернатор получил в конверте данные по исполнению KPI по выборам, уровню доверия президенту в конкретном регионе и уровню доверия губернатору, передает РБК со ссылкой на участников сессии.
URA.Ru 12:05
Общество
Путин поздравил Пахмутову и наградил ее орденом Андрея Первозванного
Президент России Владимир Путин приехал на концерт композитора Александры Пахмутовой, чтобы поздравить ее с юбилеем.
Известия 09:34
Футбол
«Шахтер», несмотря на удаление, обыграл киевское «Динамо»
"Шахтер" в матче 14-го тура УПЛ одержал победу над киевским "Динамо".
Soccer.ru 12:02
Происшествия
Доцент Соколов признался в убийстве студентки на допросе в СК
Следователи провели допрос преподавателя СПбГУ Олега Соколова, подозреваемого в убийстве своей студентки, сообщает ТАСС.
Газета.Ru 10:18
Происшествия
В ДТП с микроавтобусом в Курской области погиб один человек
"В результате ДТП пассажир Great Wall Hover погиб на месте, два человека из внедорожника и 11 пассажиров [микроавтобуса] Peugeot доставлены в лечебное учреждение", - сказали в пресс-службе правления МВД по региону.
ТАСС 12:15
Гаджеты
На калькуляторе запустили Windows 10
ToDay News Ufa вчера в 14:32
Экономика
Кабмин внес изменения в распределение субсидий многодетным семьям
Правительство РФ утвердило изменения в распределение субсидий на ежемесячные выплаты семьям в случае рождения третьего ребенка, снизив объем выделяемых средств в 17 субъектах РФ и увеличив в 21 субъекте.
ТАСС вчера в 02:33
Политика
Котюков отреагировал на критику Путина из-за количества бюджетных мест
На прошлой неделе Владимир Путин раскритиковал главу ведомства из-за малого количества бюджетных мест при наборе групп в магистратуры.
РИА Новости 06:48
Общество
Из «китовой тюрьмы» в Приморье выпустили всех белух и косаток
Специалисты 10 ноября завершили выпуск последней партии белух из так называемой «китовой тюрьмы» в Приморском крае, теперь все животные на свободе, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Тихоокеанского филиала Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии.
Ведомости 05:08
Футбол
«Зенит» победил «Арсенал» в Туле
Московский Комсомолец 07:56
Наука
Одиннадцать тысяч ученых объявили о климатической катастрофе
Под результатами работы подписались более 11 тысяч ученых из 150 стран.
Naked Science 06 ноября в 05:56
Фигурное катание
Щербакова прокомментировала победу на Гран-при в Китае
15-летняя фигуристка вышла в финал Гран-при благодаря победе в Китае. Финальные состязания состоятся в Италии с 5 по 8 декабря.
ProstoProSport вчера в 08:07
Политика
The Times назвала имена российских спонсоров Консервативной партии
Межпартийный комитет британского парламента по деятельности служб разведки и безопасности (ISC) подготовил доклад, в который вошли имена девяти российских бизнесменов, делавших пожертвования в пользу правящей Консервативной партии (тори) Великобритании.
Известия 09:14
Политика
Путин опередил Зеленского в рейтинге доверия жителей Донбасса
Президент России Владимир Путин занял первую строчку в рейтинге доверия жителей Донбасса после проведения опроса.
Газета.Ru 06:10
Космос
НАСА завершает строительство ракеты для полета на Луну
Соединенные штаты приближаются к завершающей стадии космической программы, результатом которой обещается полет на Луну.
Аргументы недели 04:37
Космос
OneWeb подтвердила перенос запуска спутников с Байконура на 2020 год
Запуск спутников британской системы «космического интернета» OneWeb с космодрома Байконур отложен на 2020 год.
Известия 07 ноября в 09:40
Транспорт
Стартуют продажи билетов на поезда в Крым
8 ноября начнется продажа билетов на пассажирские поезда из Москвы и Санкт-Петербурга в Крым.
Retail & Loyalty 08 ноября в 01:52
Игры
Разработчики Atomic Heart отменили бета-тестирование
Вокруг Atomic Heart продолжают сгущаться тучи.
Игромания.ру 09:57
Политика
Украинец пристал к россиянам с вопросом о Крыме на борту самолета
Украинский журналист Руслан Горовой рассказал на своей странице в Facebook, как встретил россиян на борту самолета и попросил их ответить на вопрос о принадлежности Крыма.
Газета.Ru вчера в 13:44
Шоу-бизнес
Лолита несколько лет знала о любовнице мужа и выполняла все её капризы
Оказывается Лолита много лет знала о существовании любовницы и даже тратила на неё свои деньги.
Paparazzi.ru 08 ноября в 04:06
Политика
Моралес объявил о проведении новых президентских выборов в Боливии
Действующий президент Боливии Эво Моралес объявил о проведении новых выборов главы государства на фоне протестов и после публикации предварительного доклада Организации американских государств о проверке подсчета голосов.
РИА Новости 07:20