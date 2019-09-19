Футболисты английского «Манчестер Юнайтед» в матче первого тура группового этапа Лиги Европы переиграли «Астану». Встреча группы L, прошедшая в четверг в Манчестере на стадионе «Олд Траффорд», завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев. В их составе отличился Мэйсон Гринвуд.

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